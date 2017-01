Helden sind auch nur Menschen

Joe Alwyn als Soldat Billy Lynn und Kristen Stewart als seine um ihn besorgte Schwester. © Sony Pictures Releasing GmbH

Die Zeit der hurra-patriotischen Kriegsfilme, in denen John Wayne, Audie Murphy und Co. im Alleingang ihre Gegner besiegten, ist längst vorbei in Hollywood. Krieg ist heutzutage im Kino nicht länger eine verherrlichte "sportliche Angelegenheit", sondern bedeutet wie Winston Churchill es einst so trefflich ausdrückte "Blut, Schweiß und Tränen".

Meisterwerke wie Francis Ford Coppolas "Apocalypse Now" oder Michael Ciminos "Die durch die Hölle gehe" machten Grauen und Sinnlosigkeit des Krieges und seiner Folgen sichtbar. Von den Verletzungen an Leib und Seele der Soldaten, vom Leid an der Heimatfront handeln Arbeiten wie Hal Ashbys "Coming Home - Sie kehren heim" oder Elia Kazans "Die Besucher".

Letztgenannter Kategorie muss man das neue Werk von Ang Lee "Die irre Heldentour des Billy Lynn" zurechnen: eine sublime Satire, angesiedelt zwischen Zuhause und Front, zwischen einem Kampfeinsatz im Irak und einem 24-stündigen Heimaturlaub, der medial als Jubeltour ausgeschlachtet wird.

Ang Lee – Taiwans Hollywood-Grande "Er dreht wie ein Filmhochschüler, unaufwändig, schnell und mit kleinem Team." Das erzählt Jake Gyllenhaal über seine Zusammenarbeit mit Ang Lee bei der mit drei Academy Awards prämierten Western-Apotheose "Brokeback Mountain". Heute ist der 1954 geborene Taiwanese längst eine gefragte, mit üppigen Budgets ausgestattete Fixgröße Hollywoods - für "Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger" (2012) mit seinem zweiten Regie-Oscar belohnt. Der freundliche, zurückhaltende Mann hat in Taiwan und den USA studiert, war Kommilitone und Mitarbeiter von Spike Lee bei dessen Studentenfilm "Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads" (1983). 1994 gelang ihm mit "Eat Drink Man Woman" der internationale Durchbruch. Seitdem hat er bewiesen, dass er sich auf unterschiedlichste Genres versteht, siehe sein Americana-Film "Der Eissturm", die Jane-Austen-Verfilmung "Sinn und Sinnlichkeit", die Kampfkunst-Ballade "Tiger & Dragon" oder sein Superheldenabenteuer "Hulk". (Bild: dpa)

Chronist des Alltags in Amerika

Gefeiert wird eine Einheit, welcher der 19-jährige Soldat Billy Lynn (überzeugend: Joe Alwyn) angehört, der im Kugelhagel einem Kameraden zur Hilfe eilte und dabei von einem TV-Team gefilmt wurde. Höhepunkt des Schaulaufs ist ein Auftritt während der Halbzeitpause eines Footballspiels der Dallas Cowboys, das Publikum hat aber eher Augen für die luftig gekleideten Mädels der R&B-Girlgroup Destiny's Child und ihrer Frontfrau Beyoncé Knowles, als für die Jungs in ihren Kampfanzügen, die sich dann auch frustriert Wortgefechte und Faustkämpfe mit den Bühnenhelfern liefern...

Den gleichnamigen Bestseller von Ben Fountain hat der zweifache Oscar-Preisträger Ang Lee (bekannt durch seinen Western "Brokeback Montain" 2005) adaptiert. Einmal mehr erweist sich der inzwischen in New York lebende gebürtige Taiwanese als unbestechlicher und kritischer Chronist des "american way of life", der amerikanischen Lebensphilosophie.

Auf der Höhe der Kinotechnik

Mit einem neuen Aufnahmeverfahren, mit 120 statt der gewohnten 24 Bilder pro Sekunde, und einer 4K-Auflösung hat er seinen 3D-Film gedreht. Heller, detaillierter und räumlicher sollen die Bilder sein - nachzuprüfen ist dies jedoch nicht. Es gibt außer in den USA (noch) keine Kinos, die dieses Format vorführen können - schade, aber dies tut dem von John Toll ("Braveheart") superb gefilmten Werk auch in seiner herkömmlichen 2D-Variante keinen Abbruch.

Gewohnt ruhig, mit scharfem Blick entwickelt Lee seine Story nach Jean-Christophe Castellis pointiertem Skript, in dem die wahren Geschehnisse am Golf allmählich ans Licht kommen. Die Feiereuphorie und die Realität des Krieges erweisen sich als unvereinbar, ritualisierte Heldenverehrung steht der Absurdität und Grausamkeit von Kampfeisätzen gegenüber.

Auf der Filmbühne wird ein imposantes Feuerwerk gezündet, es knallt, raucht und scheppert - wie in der arabischen Wüste, wo Lynns Vorgesetzter und Mentor Offizier Shroom (Vin Diesel) seinen Schussverletzungen erliegt.

Die Entfremdung zwischen traumatisierten Soldaten und verzweifelten Daheimgebliebenen wird thematisiert. Da ist beispielsweise Billys Schwester (Kristen Stewart), die alles daran setzt, ihren Bruder vor einem weiteren Kriegseinsatz abzuhalten, derweil Steve Martin als aalglatter Besitzer des Footballteams die tapferen Boys nur für Marketingzwecke nutzt, einen Hollywoodfilm über sie plant und um die Höhe ihrer Gagen feilscht. Die Show muss schließlich weitergehen...