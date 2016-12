Neuer Werner-Herzog-Film mit Veronica Ferres

Versandet: Professorin Laura Sommerfeld (Veronica Ferres) hat den Durchblick verloren. Dem Filmkritiker geht es ebenso. © Potemkine Films

Von unserem Mitarbeiter

Gebhard Hölzl

Werner Herzog, Jahrgang 1942, ist der Visionär unter den Altmeistern des Neuen Deutschen Films, hoch geschätzt auch in den USA, wo er inzwischen lebt. Seit den frühen Sechzigerjahren dreht der Autodidakt Filme, sucht stets "nie gesehene Bilder", die ihm wichtiger sind als eine stimmige Dramaturgie.

Ob im Dokumentar- oder im Spielfilm: Er interessiert sich für getriebene Männer, für den Titel gebenden Schweizer Skispringer in "Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner" ebenso wie den machtbesessenen Konquistador in "Aguirre, der Zorn Gottes". Gleichzeitig treibt ihn die deutsche Seele, der Romantik verpflichtet ist seine Kaspar-Hauser-Variante "Jeder für sich und Gott gegen alle", dem Expressionismus sein Remake "Nosferatu - Phantom der Nacht", das den Vergleich zu Murnaus legendären Original nicht scheuen braucht.

Keiner dieser Kategorien zuordnen lässt sich sein neues Drama, das sich zudem einfachen Genrezuordnungen schlicht verweigert. Als Selbstfindungstrip kann man "Salt and Fire" lesen, als Entführungs- oder Ökothriller. Herzog selbst beschreibt seine Arbeit als "Tagtraum, der den Regeln des Kinos nicht folgt", sein Drehbuch fußt auf der Kurzgeschichte "Aral" des Journalisten und Schriftstellers Tom Bissell. Den Schauplatz hat er verlegt, von Kasachstan in die bolivianische Salzwüste Salar de Uyuni, die bei ihm nun "Diabolo Blanco", also "Weißer Teufel", heißt.

Hier wird Professorin Laura Sommerfeld, gespielt von Veronica Ferres - nach Nicole Kidman eine weitere blonde "Queen of the Desert" - , mit zwei blinden Jungen ausgesetzt. Mit Vorräten für eine Woche ausgestattet, soll sie am eigenen Leib die Auswirkungen einer Umweltkatastrophe erfahren, deren Ursache sie im Auftrag der Vereinten Nationen zu evaluieren hat.

Kurz zuvor ist die Wissenschaftlerin gemeinsam mit ihren Kollegen Dr. Cavani (Gael Garcia Bernal) und Dr. Meier (Volker Michalowski) in dem nicht näher benannten lateinamerikanischen Land gelandet. Auf dem menschenleeren nächtlichen Flughafen werden sie von einem Trupp schwarz gekleideter und maskierter Männer gefangen genommen und in ein abgelegenes Landhaus verschleppt. Wer nun an Kidnapping nebst Lösegeldforderung, Kampf und spektakuläre Flucht denkt, sieht sich getäuscht. Auftritt Michael Shannon, Apokalypse-erprobt seit "Take Shelter".

Er ist Manager bei dem Unternehmen, das für das ökologische Desaster verantwortlich ist. Aber der Sinn steht ihm keineswegs nach Rechtfertigungen oder Schönfärberei, er will vielmehr die üblen Machenschaften des Konzerns weltweit publik machen.

Eine überraschende Volte, mit der nicht zu rechnen ist. Wie überhaupt der ganze Film sich nie zu einer Einheit fügt -und zudem keine stringente Handlung vorzuweisen hat. Die Grundaussage, dass der Mensch die Natur zerstört und ihre Ressourcen hemmungslos ausbeutet, ist klar. Herzog klagt an - aber das hätte er wohl besser in Form einer Dokumentation getan. Denn wirklich überzeugend sind nur die archaischen Landschaftspanoramen, die seine regelmäßiger Kameramann Peter Zeitlinger ("Die Höhle der vergessenen Träume") in virtuosen Bildern einfängt.

Aller Rest ist ein pures Ärgernis. Das beginnt damit, dass man sich Frau Ferres schwerlich als brillante Intellektuelle vorstellen kann - und sie sich sichtlich schwer tut, diese zu spielen. Hinzu kommen hanebüchene Dialoge, ein enervierender, von Ernst Reijseger verantworteter New-Age-Soundtrack, das Fehlen eines Spannungsbogens und ganz banale Logikfehler - beispielsweise dass das Tablet von Frau Professor ohne aufgeladen zu werden auch nach mehrtägigem Wüstenaufenthalt tadelsfrei funktioniert.

Als Kuriosum muss man diese Produktion hinnehmen, sich auf Herzogs nächstes Projekt freuen. "Wovon träumt das Internet?" soll es heißen - das klingt spannend, zumal es auch da wohl eher wieder um die überbordenden Phantasien des nimmermüden Filmemachers als die des World Wide Web gehen wird.