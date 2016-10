Oh Schreck, lass (nicht) nach!

Als verführerisches Bond-Girl Vesper Lynd hat Eva Green in "Casino Royale" (2006) 007 ebenso verzückt wie das Publikum weltweit.

1980 in Paris als Tochter der Schauspielerin Marlène Jobert und eines Zahnarztes geboren, studierte sie Schauspiel in London und Paris und wurde 2002 als Neuentdeckung der Pariser Theaterwelt gefeiert.

Ihr Kinodebüt gab Eva Gaëlle Green 2003 in Bernardo Bertoluccis "Die Träumer", ihre Sex- und Nacktszenen gehören zu den freiesten, humorvollsten und gewagtesten der Filmhistorie. Unter anderem war sie als morgenländische Prinzessin in Ridley Scotts Kreuzritterepos "Königreich der Himmel" oder Geliebte des Meisterdiebs "Arsène Lupin" zu sehen.

Eine Spezialität Greens ist die Femme fatale, ihre Mischung aus düsterem Geheimnis und offensiver Erotik prädestinierte sie für ihre Rollen in "300 -Rise of an Empire" und "Sin City 2: A Dame to Kill For". (Bild: dpa)