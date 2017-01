Romanze im Raumschiff

Durch seine Parts in den Hit-Serien "Everwood" und "Parks and Recreation" wurde Chris Pratt bekannt. Im Kino war er als Mitglied von Brad Pitts Baseballteam in "Moneyball", als Navy SEAL in "Zero Dark Thirty" oder Vince Vaughns Kumpel in "Der Lieferheld - Unverhofft kommt oft" zu sehen, ehe ihm 2014 als intergalaktischer Vagabund der Science-Fiction-Action-Komödie "Guardians of the Galaxy" der Durchbruch gelang.

Überaus erfolgreich schlug er sich im Jahr darauf als Held in "Jurassic World". Seitdem gilt der 1979 geborene US-Schauspieler als neuer "Indiana Jones".

Nach dem Besuch der Highschool zog Pratt nach Los Angeles. Im Jahr 2000 entdeckte ihn Rae Dawn Chong ("Am Anfang war das Feuer") in einer Filiale der Bubba Gump Shrimp Company in Maui (Hawaii), wo er als Kellner jobbte, und übertrug ihm die Hauptrolle in ihrem Kurzfilm "Cursed Part 3".