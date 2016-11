Vielfarbig mit Schwarzweiß

Der Film heißt wie seine Hauptfigur, und die trägt den Namen des Ortes, in dem sie lebt und schon geboren wurde: Paterson. In der nicht sehr großen Großstadt in New Jersey in den USA ist Paterson (gespielt von Adam Driver) Busfahrer, und das wird, weil der Film von Jim Jarmusch ist, sehr geduldig vorgeführt. Paterson ist zufrieden mit dem, was er macht und hat, er fährt gerne durch die Stadt, kutschiert Menschen und hört ihren Geschichten zu, registriert, wenn sie von tatsächlichen oder geflunkerten Flirts erzählen oder von italienischen Anarchisten, die hier gelebt haben sollen.

Paterson ist kein malerischer Ort, aber wenn die Kamera dem Bus durch die Straßen folgt oder von diesem aus die Ansichten aufnimmt, die auch Paterson, der Fahrer, wahrnimmt, dann entfaltet der Ort doch Charme, Charakter, auch eine besondere Poesie, gerade jetzt, da eine sommerliche Sonne ihn so milde bescheint. Und dann sind da noch die Wasserfälle, die Paterson gerne in der Mittagspause betrachtet. Er sitzt auf einer Bank und lässt sich dort zu Gedichten inspirieren, zu Ding- und Alltagsgedichten, die auch Liebesgedichte sind und die zu der Stadt passen, die auch ein Ort der Literatur ist.

"Paterson" heißt nämlich auch ein berühmtes Werk des Dichters William Carlos Williams, der wiederum der Lieblingsautor Patersons, des Busfahrers ist. Und er hat es über diese Stadt geschrieben, die auch Herkunftsort des Beatpoeten Allen Ginsberg ist. So wird klar, was Jarmusch an diesem Ort fasziniert und was den Busfahrer Paterson hier hält, der so kluge Gedichte zu schreiben vermag, die er in seinem Notizbuch verwahrt.

Regisseur Jim Jarmusch Jim Jarmusch zählt zu den renommierten internationalen Autorenfilmern, die ganz eigene, unverwechselbare Filme drehen. Der 1953 in Ohio geborene Jarmusch gilt als Perfektionist und veröffentlichte auch Lyrik. Er studierte zunächst Literatur-, dann Filmwissenschaften und debütierte 1980 mit dem Spielfilm "Permanent Vacation", den er auf der Mannheimer Filmwoche präsentierte. Sein zweiter Spielfilm, "Stranger than Paradise", machte ihn berühmt. Oft handeln seine Filme vom Fremdsein, wichtig sind für sie die Musik und eine reduzierte Bildsprache. Vor dem in Cannes präsentierten jüngsten Film "Paterson" realisierte er "Only Lovers Left Alive" und "Broken Flowers". Zudem hat Jarmusch unter dem Titel "Gimme Danger" jetzt eine Dokumentation über Iggy Pop & The Stooges fertiggestellt. tog

Blick in eine Paarbeziehung

Paterson, um die dreißig, hat eine bezaubernde Frau, Laura (Golshifteh Farahini), die nicht zufällig so heißt wie die von Petrarca verehrte, in Gedichten gefeierte Frau. Sie verkörpert so gut wie ihr Mann jenen Minimalismus, der für den Filmemacher Jim Jarmusch so charakteristisch ist: Sie malt Gardinen oder Duschvorhänge schwarzweiß an, kauft eine ebensolche Gitarre, um das Instrument zu lernen, oder backt schwarzweiße Kuchen, mit denen sie hofft, berühmt und erfolgreich zu werden, was ihr auch gelingt - jedenfalls auf dem Bauernmarkt in Paterson, New Jersey. Wir erleben eine Woche im Leben des Paares mit, sehen, wie sie früh morgens zusammen im Bett liegen, wie Paterson erwacht, stets zur selben Zeit, wie er frühstückt, zur Arbeit geht, Bus fährt, am Wasserfall sitzt und schreibt - und wie Laura malt, bäckt, Gitarre spielt. Abends essen sie zusammen, dann sagt Laura ihm oft, dass sie ihn für einen großen Autor hält, der Bücher veröffentlichen sollte. Dann geht Paterson mit dem Hund Marvin spazieren, macht Station in der Bar, wo er unter der Woche stets ein Bier trinkt, mit dem Barkeeper oder Gästen redet - beiläufig, aber konzentriert und das ganze Leben im Blick.

Drei Sachen passieren, die (etwas) Dramatik in die Handlung bringen. Sie könnten alles verändern, aber am Ende sieht es eher so aus, als ob alles so weiterginge: unspektakulär, bescheiden, beschaulich, ganz der Poesie des Alltags hingegeben, die dieser Film so unvergleichlich einzufangen versteht. Wenn Paterson dichtet, schieben sich die Bilder übereinander, wird das Wasser mit Versen und der schlafenden Laura überblendet, ertönt besinnliche Musik. Und zauberhaft wirkt es ja auch, dass Paterson, nachdem ihm Laura gesagt hat, sie hätte von eigenen Zwillingskindern geträumt, tatsächlich oft Zwillinge begegnen.

Mit lakonischem Witz wird auch das erzählt, ganz so, wie man es von diesem Regisseur gewohnt ist. Und dazu passt auch, dass am Ende eine schöne Reminiszenz an einen frühen Jarmusch-Film, "Down by Law", eingefügt ist und mal wieder dem klassischen Schwarzweißfilm gehuldigt wird - und damit auch dem eigenen, in Schwarzweiß gedrehten Frühwerk, das Jarmusch vor mehr als 30 Jahren berühmt machte, bald nachdem er in Mannheim auf der Internationalen Filmwoche seinen Film "Permanent Vacation" präsentiert hatte.

Alles ist wie immer und wirkt doch so frisch wie am Anfang: knappe Dialoge gibt es, sparsame Mimik, ruhige Kameraeinstellungen, und erneut hat Jarmusch zwei wunderbare, zu all dem hervorragend passende Schauspieler gefunden. Für alle, die Jim Jarmusch schätzen, ist dieser Film ein Muss. Alle anderen können daran ersehen, dass es nicht viel braucht, um einen lohnenden Kinobesuch zu garantieren. Es braucht nur eben das Richtige!