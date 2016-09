Vom Patrioten zum Staatsfeind

Heftig raschelte es im Münchner (Boulevard-)Blätterwald, als bekannt wurde, dass der dreifache Oscar-Preisträger Oliver Stone sein neuestes Opus in den Bavaria-Filmstudios in Geiselgasteig zu drehen gedachte. Starpower in Person von Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage und Tom Wilkinson war zudem angekündigt - mehr als nur ein Hauch von Hollywood. Mit Schupfnudeln soll sich Gordon-Levitt besonders gerne gestärkt, Stone die deutschen Statisten explizit gelobt haben: "Sie sind super. Weil sie alle so amerikanisch aussehen, aber vor allem, weil sie genau das machen, was ich ihnen sage ..." Eine Erfolgsgeschichte. 46 von insgesamt 54 Drehtagen filmte man in der riesigen Halle 12 und den Katakomben des Olympiastadions, lediglich für ein paar Außenaufnahmen reiste man abschließend nach Washington, Hawaii und Maryland.

Dass amerikanische Großproduktionen wegen diverser Steuererleichterungen, Zuzahlungen (in diesem Fall gab's 1,6 Millionen Euro Landesförderung vom Filmfernsehfonds Bayern), preiswerter Handwerker sowie Techniker und auch, um den Ärger mit den starken US-Gewerkschaften zu entgehen, nach Europa ausweichen, ist inzwischen gängige Praxis. Im Fall von "Snowden" war der wichtigste Grund ein anderer: Kein amerikanisches Studio wollte den Film finanzieren. Das Drehbuch war zugegebenermaßen gut, aber der Stoff ... Die Geschichte eines Whistleblowers und Nestbeschmutzers, eines US-Bürgers, der sein Land verraten hat. Obendrein inszeniert von einem ewigen (Kino-)Querulanten, berühmt-berüchtigt für Nabelschauen wie "JFK", "Wall Street" oder "Geboren am 4. Juli". Nicht zu vergessen sein "Comandante", eine Annäherung an Fidel Castro, mit dem Stone zig Zigarren paffte und über den Nutzen einer in dessen Limousine gefundenen Automatikpistole räsonierte.

USA gehen auf Distanz

Joseph Gordon-Levitt Schweigsame Außenseiter und Einzelgänger sind Spezialität des feingliedrigen Joseph Gordon-Levitt. Von 2001-2006 wirkte er in einer Reihe von - wie er selbst sagt - "hoch gelobten, aber wenig gesehenen Independent-Produktionen" mit, darunter Rian Johnsons Neo-Noir-Thriller "Brick". Inzwischen hat er auch in Blockbustern wie "The Dark Knight Rises" oder "Looper" sein Talent unter Beweis gestellt, zu Unrecht "abgestürzt" ist er zuletzt als Hochseilartist Philippe Petit in Robert Zemeckis' "The Walk". 1981 wurde Joseph Leonard Gordon-Levitt in Los Angeles geboren, als Sechsjähriger stand er bereits in der Sitcom "Familienbande" vor der Kamera, populär wurde er als außerirdischer Wissenschaftler in der Serie "Hinterm Mond gleich links" (1996-2001). Seinen ersten Kinoauftritt absolvierte er 1992 in Robert Redfords "Aus der Mitte entspringt ein Fluss", sein Debüt als Drehbuchautor und Regisseur gab er 2013 mit "Don Jon". Der Absolvent der Van Nuys High School studierte an der Columbia University, wurde dreimal mit dem YoungStar Award geehrt und spielt Gitarre. "Regular Joe", so ein Spitznamen, ist seit 2014 mit Tasha McCauley verheiratet. Das Paar hat ein Kind. geh [mehr...]

Nein, dieser Filmemacher ist suspekt, subversiv, unerwünscht, kurzum eine "Persona Non Grata" - wie der Titel seiner Dokumentation über den Konflikt zwischen Palästina und Israel lautet. Also musste jemand ohne ideologische Scheuklappen gefunden werden. In diesem Fall der gebürtige Deutsche Moritz Borman, der Schwarzeneggers "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen", Stones "World Trade Center" und auch dessen "Alexander" produziert hat. Der riet davon ab, in den Staaten zu drehen, weil einem dort jederzeit die Drehgenehmigung entzogen werden kann. Man wollte möglichst wenig Aufsehen erregen, das ging sogar so weit, dass man das Werk unter dem Arbeitstitel "Sacha" realisierte; so war es auf Manuskripten und Drehplänen zu lesen, selbst auf Schildern, die Mitarbeitern und geladenen Medienleuten den Weg zu den Sets wiesen.

Aber alles ist gut gegangen. Die 46 Millionen Dollar teure Produktion steht. Vor einem überdimensionierten Plastikalligator treffen sich in einem Hongkonger Einkaufszentrum die Dokumentarfilmerin Laura Poitras (Melissa Leo) und der "Guardian"-Journalist Glenn Greenwald (Zachary Quinto) mit Edward Snowden (Gordon-Levitt). Der Mann, der mit einem Zauberwürfel spielt, war einst leitender Geheimdienstmitarbeiter. Gemeinsam geht man auf dessen Hotelzimmer, wo der Systemadministrator zu erzählen beginnt. Von seiner Studentenzeit, seinem Militärdienst, von seiner großen Liebe, seiner steilen Karriere bei CIA, NSA und DIA - und seinen Enttäuschungen, die ihn von einem patriotischen jungen Mann zum "Landesverräter" werden ließen. Inzwischen lebt er mit seiner Freundin streng bewacht im Moskauer Exil, weil ihm in der Heimat als "Spion" (mindestens) eine lebenslange Haft droht.

Eine sauber umgesetzte (Helden)-Filmbiografie bekommt man geboten, eingebettet in einer Rahmenhandlung, die zusätzliche Spannung aufbaut. Die Fakten sind allesamt, auch dank Poitras' Academy-Award-gekürter Dokumentation "Citizenfour", bekannt. Komplizierte technische und politische Fakten bereitet das Skript von Stone und Kieran Fitzgerald verständlich auf, Beweggründe und Taten Snowdens werden schlüssig erklärt. Ein paar schöne Kniffe, etwa wenn der sicher agierende Gordon-Levitt während eines Live-Interviews via Schnitt zum echten Snowden wird, sorgen für Überraschungsmomente, gewohnt dramatisch ist die Musik, elegant und flüssig der Schnitt. Insgesamt ein typischer Oliver-Stone-Film, Leinwand-Agitprop, mit der der inzwischen Siebzigjährige offene Türen einrennt. "Preaching to the believers" - "den Gläubigen predigen" heißt das in den USA.