Zum Teufel mit Dante

Der Star macht den Film - und garantiert den Erfolg an der Kinokasse. Lange Jahre galt diese Regel in Hollywood, erinnert sei an die Hits, die Johnny Depp, Will Smith, Jack Nicholson und Co. in Serie landeten. Mit dem Aufkommen der Superheldenabenteuer änderten die Studiobosse ihre Strategie. Warum einen sündhaft teueren Schauspieler verpflichten, wenn sein Gesicht hinter der obligaten Maske ohnehin nicht zu sehen ist. Und außerdem: Die Zuschauer sind ja eher am Mega-Spektakel, dem großen Knall interessiert, siehe "Avatar", "Guardians of the Galaxy" oder "The Avengers". Doch nun ändern sich die Zeiten wieder.

Zwei Superstars alter Schule mischen die Traumfabrik gerade auf: Denzel Washington und Tom Hanks. Zwei Filme mit ihnen sind jüngst in den USA gestartet, "Die glorreichen Sieben" und "Sully" -beides (eher unerwartet) große Erfolge. Insofern stehen die Zeichen jetzt für "Inferno" sehr gut.

Vorlage von Dan Brown

Tom Hanks – Otto Normalverbraucher der Traumfabrik Wenn man George Clooney den modernen Cary Grant nennt, dann ist Tom Hanks der James Stewart unserer Tage. Seine Spezialität sind gebeutelte Normalbürger, Filmproduzenten schätzen ihn als Kassenmagneten. 1980 gab er sein Leinwanddebüt, der Erfolg stellte sich aber erst vier Jahre später mit Ron Howards Komödie "Splash - Eine Jungfrau am Haken" ein. Mit diesem Regisseur drehte er drei weitere, höchst erfolgreiche Filme, "Illuminati", "The Da Vinci Code - Sakrileg" und "Apollo 13", seine beiden Oscars als Bester Hauptdarsteller gewann er als US-Simplicissimus "Forrest Gump" und an Aids erkrankter Anwalt in "Philadelphia. Hanks, der 1996 mit "That Thing You Do!" ein glückloses Regiedebüt gab, ist in zweiter Ehe mit Schauspielkollegin Rita Wilson ("Schlaflos in Seattle") verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Zwei weitere bringt er aus der Ehe mit Samatha Lewes mit. Mit seinem Freund, dem Regisseur Steven Spielberg, hat er bei "Teminal", "Catch Me If You Can", "Der Soldat James Ryan" und zuletzt "Bridge of Spies - Der Unterhändler" zusammengearbeitet. geh (Bild: dpa) [mehr...]

Nach "The Da Vinci Code - Sakrileg" und "Illuminati" folgt eine weitere Adaption eines Bestsellers von Dan Brown. Das Personal ist bewährt: Hanks als Symbologe - und klassisch widerwilliger Hitchcock-Held - Robert Langdon vor der Kamera, Oscar-Preisträger Ron Howard ("A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn") als Regisseur und Produzent dahinter.

Das Plakat - zu sehen sind Hanks und Felicity Jones ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") im Laufschritt - gibt vor, worum es geht: Eine atemlose, wendungsreiche Hatz ist angesagt, vor pittoresker europäischer (Kultur-)Kulisse muss ein historisches Puzzle gelöst werden, zu verhindern gilt es nicht weniger als eine globale Katastrophe.

Erster Schauplatz: Florenz. Langdon wacht, am Kopf verletzt, in einem Krankenhaus auf. Er weiß nicht, wie er hierher gekommen ist. Viel Zeit zum Überlegen bleibt dem Harvard-Professor nicht. Denn schon bald setzen sich Killer auf seine Spur. Diesen versucht er mit Hilfe einer jungen Ärztin (Jones) zu entkommen, einem Komplott eines wahnsinnigen Multimillionärs (Ben Foster) kommt er bei seiner Schnitzeljagd auf die Spur. Des Rätsels Lösung findet sich unter anderem in den Schriften von Dante Alighieri und in den acht Mosaikzyklen der Kuppel des Baptisterium San Giovanni.

Geschickt variiert Regisseur Ron Howard seine Versatzstücke - Städtehopping, hohes Tempo, klug dosierte Action, kniffelige Rätsel - , die schon die Vorgängerfilme zu Publikumsmagneten werden ließen, selbstbewusst geht er mit der Vorlage um, kappt entschlossen zahlreiche Handlungsstränge, konzentriert sich auf seinen Helden. Als Zuschauer ist man meist auf demselben Wissenstand wie der agile Gelehrte, der bald nicht mehr weiß, wem er überhaupt noch trauen kann.

Permanente Spannung

Eine geheimnisvolle Organisation unter Leitung von "The Provost" (Irrfan Khan) kommt ins Spiel, ein zwielichtiger, von Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde") gespielter Agent und auch Dr. Elizabeth Sinskey (Sidse Babett Knudsen), Mitarbeiterin der Weltgesundheitsorganisation, eine kluge, sympathische Frau in "besten Jahren", für die Langdon eindeutig mehr als nur freundschaftliche Gefühle hegt.

Am Budget hat man diesmal sichtlich etwas gespart, was dem Thriller allerdings keinesfalls schadet. Eine Konzentration auf das Wesentliche hatte das zur Folge. Bombasteffekte fehlen, funktional wird vorgegangen, beständig die Spannungsschraube angezogen, bis es zur Rettung in letzter Sekunde kommt. Das kennt der einschlägige Fan, das schätzt er. Und wohl auch, dass der Filmemacher sich diesmal nicht um Glaubensfragen schert - aber die ja gehören ohnehin woanders diskutiert.