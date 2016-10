Anonyme Kleberin

Die Streetart-Künstlerin Barbara ist bekannt für ihre Plakat-Kunst: Sie kommentiert Verbotschilder und klebt lustige wie nachdenklich stimmende Aussagen auf Wände. Im Interview erzählt die Wahl-Heidelbergerin, wie wichtig ihr dabei Politik ist und wie sie ihre Anonymität aufrecht erhält.

Barbara, Du hast im Juni den Grimme Online Award in der Kategorie "Spezial" erhalten. Hat es Dich nicht gereizt, den Lohn für Deine Kunst persönlich entgegenzunehmen?

Barbara: Ich hab ihn schon persönlich entgegengenommen, nur eben nicht bei der Preisverleihung selbst. Er wurde mir über ein paar Umwege an mein Heidelberger Postfach geschickt.

Barbara Barbara ist so anonym , dass noch nicht mal Freunde von ihrer Tätigkeit wissen.

Interviews sowie die Zusammenarbeit mit dem Verlag laufen über Facebook. Wer Barbaras Kunst verfolgen will, sieht ihre neusten Werke auf ihrer Facebookseite : http://on.fb.me/ 1e8A3c2

Buch: Barbara, "Hass ist krass. Liebe ist krasser", 14 Euro, 144 Seiten, ISBN: 978-3-7857-2579-5. Erscheint am 14. Oktober.

Wo versteckst Du den Preis?

Barbara: Als ich ihn bekam, hatte ich gerade Probleme mit meiner Hanfpflanze, die zu dem Zeitpunkt etwas schwächelte und ständig drohte umzufallen. Wie sich herausstellte, hat der Grimme-Preis eine ideale Zylinderform und ich konnte ihn als Stütze für mein armes Pflänzchen in den Blumentopf stellen. Mittlerweile ist die Pflanze gerettet und gut gewachsen, seither liegt der Preis in einem sicheren Versteck in meiner Wohnung. Es ist eine Schublade, in der normalerweise Vibratoren und so aufbewahrt werden, da ist er hoffentlich sicher.

Im Oktober erscheint Dein zweites Buch - in unserem Interview vor einem Jahr hast Du gesagt, dass Du es surreal findest, das Buch in den Händen zu halten, aber mit niemandem darüber reden zu können - wie ist das beim zweiten?

Barbara: Noch habe ich es nicht, mal schauen wie es sich anfühlen wird, aber ich freue mich sehr darauf. Es trägt den Titel: "Hass ist krass. Liebe ist krasser." Es ist ein Querschnitt durch meine Klebearbeiten der letzten anderthalb Jahre, seit dem erscheinen von "Dieser Befehlston verletzt meine Gefühle.". Da das genau die Zeit der sogenannten "Flüchtlingskrise" und dem damit einhergehenden Erstarken der AfD und Pegida war, ist mein Buch auch inhaltlich sehr stark von dieser politischen Dimension und von meinem tiefen Wunsch nach einem friedlichen, toleranten und offenen Umgang der Menschen miteinander geprägt.

Nach welchen Kriterien hast Du die Motive ausgesucht? Wo sind die Fotos aufgenommen worden?

Barbara: Ich hab die Motive ausgewählt, die mir persönlich am besten gefallen. Es sind natürlich wieder viele Bilder aus Mannheim und Heidelberg im Buch, aber auch Aktionen aus ganz Deutschland, besonders Berlin, Hamburg und Dresden, wo ich viel Zeit verbracht habe.

In Berlin hast Du vor einiger Zeit am Boxhagener Platz 100 Deiner Plakate ausgestellt. Wie kam es dazu - und hat Dich in der langen Klebe-Zeit niemand beobachtet?

Barbara: Das war eine spontane Idee. Ich wollte ausprobieren was passiert, wenn ich eine Ausstellung im öffentlichen Raum mache und diese über die sozialen Netzwerke erst ankündige, wenn sie bereits aufgebaut ist, ohne Vorlaufzeit. Also bin ich frühmorgens zum Boxi und hab die Plakate angeklebt. Morgens ist da kaum was los und ich konnte unerkannt Arbeiten. Das war schon ein Risiko, aber es hat zum Glück geklappt.

Wie haben die Menschen auf diese Spontanausstellung reagiert?

Barbara: Von der Vielzahl an positiven Reaktionen war ich sehr überrascht, teilweise verwundert. Ich war auch selber unerkannt vor Ort und hab mir die Menschen angeschaut, die alle am Fotografieren oder Lachen oder Kopf schütteln waren. Ich hab auch festgestellt, dass viele Leute von der Presse da waren, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Plötzlich hat mir eine RTL-Reporterin (mit Kamera und so), ein Mikro unter die Nase gehalten und mich gefragt, wie ich die Ausstellung finde. Das fühlte sich echt heftig an. Ich hab brav geantwortet, dass ich das alles ganz dufte finde, dann bin ich schnell mit der U-Bahn weggefahren.

Und in Sicherheit gebracht ...