Aus regionalem Holz geschnitzt

Die Werkstatt von Felix Hillerich (28) und Simon Lortz (28) in Groß-Bieberau am Nordrand des Odenwalds riecht nach frischen Holzspänen. Der feine Staub bedeckt die Werkbänke, die Schränke mit den Schnitzeisen und die großen Holzbearbeitungsmaschinen. Alles wirkt verschlafen, doch das täuscht: An rund drei Tagen in der Woche arbeiten die Freunde hier nebenberuflich an neuen Kunstwerken, Möbelstücken sowie Wohnaccessoires für ihre Holzmanufaktur "HiLo art & crafts". Sie übernehmen zudem auch Restaurierungsarbeiten.

Mit dem Anspruch, jedem "ein Stück Heimat" zu geben, entschieden sich die Freunde, 2011 ihre eigene Manufaktur zu gründen. Seitdem sind die jungen Männer fleißig damit beschäftigt, Objekte für ihren Stand auf Weihnachtsmärkten in der Region herzustellen, Aufträge für Individualanfertigungen zu erfüllen und natürlich neue Ideen für ihre eigene Produktpalette umzusetzen. Ende Oktober dieses Jahres haben sich die beiden zudem dazu entschlossen, einen eigenen Laden in Groß-Bieberau zu eröffnen.

Aktuell reicht das Sortiment von Hillerich und Lortz über kleine Freuden für den Alltag - Vesper-Brettchen, Blumenvasen, Schalen und Schmuck - über Kunstobjekte wie menschliche Holzfiguren hin zu großen Möbelstücken wie Hocker, Tische, Regale oder Bettgestelle. "Bei uns findet jeder etwas, egal ob Frau oder Mann mit großem oder kleinen Geldbeutel", sagt Felix Hillerich. Die meisten Käufer seien aber weiblich. "Die Männer sind von unseren Arbeiten beeindruckt, einige glauben aber, auf eigene Faust etwas ähnliches selbst herstellen zu können. Nachdem sie dann gescheitert sind, schauen sie doch wieder bei uns vorbei", sagt Simon Lortz.

Nachhaltig und robust

Während in vielen modernen Haushalten meist Kunststoff bei der Inneneinrichtung überwiegt, stellt sich die Frage, wieso zwei junge Männer ihr Vertrauen gerade in das Produkt Holz setzen: "Holz ist für uns das wertvollste, nachhaltigste und robusteste Naturmaterial, das wir in unserer Heimat Odenwald besitzen und aus dem man so tolle Dinge herstellen kann", erklärt Felix Hillerich. "Durch die landwirtschaftlichen Betriebe unserer Eltern sind wir damit aufgewachsen."

Hillerich ist Schreinergeselle, Lortz gelernter Bauzeichner. Er hat nach einer weiteren Ausbildung zum Holzbildhauer Ende vergangenen Jahres seinen Meister gemacht. Doch sind Handwerksberufe für den heutigen Arbeitsmarkt nicht außergewöhnlich und zukunftsungewiss? Lortz winkt ab. "Bei Handwerker- und Weihnachtsmärkten haben wir festgestellt, dass die Leute wieder mehr Wert auf echtes Handwerk, sehr gute Qualität, regionale Produkte und Nachhaltigkeit legen. Sie wollen weg von der standardisierten Massenproduktion ,Made in China', die alle haben." Die Arbeitsbereiche für Herstellung, Wiederverwertung und Individualanfertigungen sind klar aufgeteilt: Simon Lortz ist der kreative Kopf und für die filigranen Feinheiten zuständig, Felix Hillerich ist "der Tüftler und Techniker", der für die Effizienz sorgt. Ideen werden gemeinsam entwickelt, das Design ist auf klare Linien reduziert und mit aktuellen Trends, wie zum Beispiel dem sogenannten Used-Look (gebrauchtes Aussehen), ausgestattet. "Das Odenwälder Holz holen wir selbst mit dem Schlepper ab, ein Freund schneidet es dann im Sägewerk zurecht, im Anschluss wird es bei der Oma von Felix oder bei meinen Eltern einige Zeit zum Trocknen gelagert, bevor wir dann damit arbeiten können", sagt der Holzbildhauermeister. Überwiegend verwenden sie Eichenholz, da es widerstandsfähig ist, eine "schöne Struktur" hat und bereits seit Jahrhunderten zur Möbelherstellung verwendet wird. "Wir verbinden traditionelles Handwerk und regionales Naturmaterial mit modernem Design und Kunst", bringt Hillerich ihre Philosophie auf den Punkt.