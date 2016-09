Der Keks fürs Glück

Frau Brauch, wie kommt man auf die Idee, eine Fabrik für Glückskekse zu gründen?

Viktoria Brauch: Der Ursprung unserer Familie ist eine Getreidemühle, in der meine Geschwister und ich aufgewachsen sind und mit der uns viel verbindet. Im Jahr 2001 haben wir eine Foliendruckerei gekauft. Dann haben wir überlegt, was wir aus Mehl herstellen könnten, um es in die Folien zu verpacken. Wir haben Verwandtschaft in Amerika, die uns immer zu Weihnachten ein Paket schickt. Einmal waren Glückskekse darin. Wir haben uns sehr über die Sprüche amüsiert und auf einmal stand die Idee im Raum, Glückskekse zu produzieren. Die werden aus Mehl hergestellt und einzeln in die Folie verpackt - perfekt. 2003 haben wir dann schließlich Sweet & Lucky gegründet und die ersten Kekse produziert.

Waren Glückskekse in Deutschland zu dieser Zeit schon bekannt?

Sweet & Lucky Die Sweet & Lucky GmbH wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich in den letzten Jahren als größter Hersteller von Glückskeksen in Deutschland etabliert.

Als einziger Glückskekshersteller in Europa ist Sweet & Lucky nach dem International Food Standard (IFS) zertifiziert.

Das Familienunternehmen betreibt eine eigene Foliendruckerei im bayrischen Rosenheim, die Mühle steht im 3 275-Einwohner-Dorf Gondelsheim bei Bretten und bezieht Getreide aus dem Kraichgau.

Sweet & Lucky produziert jährlich Glückskekse im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Seit 2008 stellt die Firma auch Glückskekse in Bio-Qualität her.

Weitere Informationen unter: www.sweetandlucky.de

Brauch: Man kannte sie aus dem China-Restaurant. Es gab auch schon einen Hersteller. Da wir aber von der Mühle kommen und einen Anspruch an Lebensmittel haben, wollten wir Glückskekse machen, die auch schmecken.

Haben die Menschen positive Nachrichten aus einem Gebäckstück wirklich so nötig?

Brauch: In der heutigen Zeit auf jeden Fall! Schlagen Sie die Zeitung auf, hören Sie Radio oder schauen Sie Nachrichten an, überall wird nur Negatives berichtet. Ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen positiv denken, denn der Glaube versetzt Berge. Wenn man den Tag mit einem positiven Gedanken beginnt, dann läuft er gleich viel besser.

Ein Gegengewicht zu den schlechten Nachrichten dieser Welt also?

Brauch: Ja. Man kann sich Glück ja nicht kaufen, aber der Glückskeks ist ein Sympathieträger. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, den der Zettel nicht interessiert hätte. Jeder fiebert darauf, den Spruch zu lesen.

Wie sorgen Sie denn dafür, dass die Sprüche auch zu den Menschen und ihrer Situation passen?

Brauch: Es ist Schicksal, wer welchen Spruch zieht (lacht). Wenn man in einer Runde steht, in der jeder einen Glückskeks hat, hofft man schon, dass etwas Gescheites drin steht. Aber eigentlich hat sich da bisher jeder wiedergefunden - und in positiven Dingen kann man sich doch auch immer wiederfinden.

Es kommt also nicht vor, dass man denkt: "Was für ein Quatsch"?

Brauch: Nehmen wir an, der Keks sagt: "Eine schöne Reise liegt vor Ihnen". Das ist ja sehr dehnbar. Der eine geht die Familie besuchen, der andere hat wirklich eine große Reise vor sich und der dritte glaubt daran, dass etwas auf ihn zukommt und findet so auch etwas Zutreffendes.

Das heißt, jeder kann sich seinen eigenen Reim auf die Botschaft machen.

Brauch: Ja, genau. Wobei uns Kunden natürlich auch ihre Sprüche zur Verfügung stellen können, die wir dann in den Keks backen. Das wird besonders im Werbemittelbereich stark genutzt.

Sie denken sich die Sprüche nicht alle selbst aus?

Brauch: Wir haben eine Spruchsammlung, die etwa 700 bis 1000 Sprüche umfasst. Die haben wir in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen. Aus Zitatbüchern, aus Kalendern. Und ich habe immer ein kleines Büchlein in der Handtasche, falls mir irgendwo ein schöner Spruch begegnet. Außerdem bekommen wir auch oft Zusendungen, wenn Menschen Berichte über uns lesen oder hören. Die schicken uns dann ihre Vorschläge.

Haben Sie einen Lieblingsspruch?

Brauch: Ja: "Auf der Jagd nach dem Glück sollten wir auch mal innehalten und einfach nur glücklich sein." Das ist mein absoluter Favorit.

Warum gerade der?

Brauch: Ich denke, dass es uns in Deutschland gut geht. Und wir müssen zu schätzen wissen, was wir haben. Deswegen finde ich es wichtig, dass man sich hin und wieder mal darauf besinnt.

Zum Technischen: Wie kommt der Spruch in den Keks?