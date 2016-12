Guter Santa, böser Santa

Zur stillen Nacht sind Filme mit Weihnachtsmann, Rentieren und Elfen ebenso unentbehrlich wie Plätzchen, Würstchen mit Kartoffelsalat oder der Christbaum. Das Fest der Feste steht an, Präsente werden ausgetauscht - und als solche bieten sich bekanntlich DVDs und BluRays für notorische Späteinkäufer besonders an. Ein Blick ins Internet genügt, um festzustellen, dass man unter zig Titeln die Qual der Wahl hat. Aber was taugt als Überraschung für die Eltern, was gefällt pubertierenden Teenagern oder der Oma, die sich so gerne in Rosamunde Pilchers Cornwall-Welt hineinträumt?

Zunächst ein kurzer Blick auf den Kinospielplan. Die Kinder wollen beschäftigt werden, während der Baum aufgestellt wird, derweilen der Papa nur allzu gerne vor der hektischen Weihnachtsbäckerei flüchtet. "Bad Santa 2" (Start war am 24.11.) dürfte nach seinem Geschmack sein, Billy Bob Thornton schlüpft zum zweiten Mal ins Weihnachtsmannkostüm, plant mit seinen Kumpanen eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Chicago auszurauben. Ewig saufend, rauchend und raunzend legt er sich ins Zeug, als Santa verkleidet bittet er Passanten nachdrücklich und unverschämt um Spenden. Nicht ganz so krude ist der Ton in "Office Christmas Party" (Start: 8.12.), eine Firmenfeier läuft da - interessanter Weise ebenfalls in Illinois' Metropole - vollkommen aus dem Ruder und "Friends"-Star Jennifer Aniston will als fiese Chefin kurzerhand die gesamte Belegschaft feuern - ehe sie es sich nach zahlreichen Turbulenzen und Slapstickeinlagen doch anders überlegt.

Himmlische Überraschung

Film-Tipps zum Fest Sie können "Jingle Bells" nicht mehr hören und keine Rentiere auf dem Dach landen sehen, wollen sich aber dennoch aufs Fest einstimmen? Kein Problem. Fünf Tipps garantiert ohne Zipfelmützen und Lebkuchenaroma:

(1944) von Helmut Weiss: Heinz Rühmann als Pfeiffer mit drei "f" - Evergreen der deutschen Komödie. Die "Sissi"-Trilogie (1955- 1957) von Ernst Marischka: Romy Schneider ist die Kaiserin des Herzens, Karlheinz Böhm ihr schneidiger Gemahl - freilich noch ohne den klassischen Backenbart Franz Josephs.

(1955- 1957) von Ernst Marischka: Romy Schneider ist die Kaiserin des Herzens, Karlheinz Böhm ihr schneidiger Gemahl - freilich noch ohne den klassischen Backenbart Franz Josephs. "Ben Hur" (1959) von William Wyler: Römer gegen Juden - eine etwas andere Bibelstunde mit dem berühmten Wagenrennen als atemberaubenden Höhepunkt.

(1959) von William Wyler: Römer gegen Juden - eine etwas andere Bibelstunde mit dem berühmten Wagenrennen als atemberaubenden Höhepunkt. "Der kleine Lord" (1980) von Jack Gold: Alle Jahre wieder ein Muss - die berührende TV-Adaption des Kinderbuchs von Frances Hodgson Burnett mit Rick Schroder und dem großartigen Alec Guinness.

(1980) von Jack Gold: Alle Jahre wieder ein Muss - die berührende TV-Adaption des Kinderbuchs von Frances Hodgson Burnett mit Rick Schroder und dem großartigen Alec Guinness. "Kevin allein zu Haus" (1990) von Chris Columbus: Der Titel gebende siebenjährige Knirps (Macauley Culkin) wehrt sich clever gegen zwei fiese Einbrecher. Perfekte Familienunterhaltung. geh

Für die Kleinsten taugt eher "Die Weihnachtsgeschichte" (Start: 27.11.), eine Produktion der Augsburger Puppenkiste, liebevoll gestaltet und mit einer Lauflänge von rund 60 Minuten ideal für Vorschulkinder. "Eine schöne Bescherung" (Start: 22.12.) heißt es bei Helena Bergström, die die Mitglieder einer zeitgenössischen Familie bei deren Bemühungen beobachtet, alles richtig zu machen - und hinterfragt, wie tolerant wir wirklich sind. Eine herzerfrischende, kluge Komödie.

Apropos "schöne Bescherung", für die sorgte bereits dreimal Tim Allen. Typische Gute-Laune-Weihnachtsfilme aus dem Hause Disney sind "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" (1994), "Santa Clause 2: Eine noch schönere Bescherung" (2002) und "Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung" (2006). Der Heimwerkerkönig, hierzulande bekannt als "Der Dünnbrettbohrer", muss als Ersatz-Santa ran und erlebt dabei so manche himmlische (und auch irdische) Überraschung - und als Zugabe gibt's Einblicke ins Weihnachtsland, das sich bekanntlich in der Arktis befindet. Dass dieses nicht existiert, davon ist Charles Dickens' (Anti-)Held Ebenezer Scrooge überzeugt. Mehrfach wurde "Eine Weihnachtsgeschichte" verfilmt, unter anderem mit George C. Scott (Regie: Clive Donner; 1984) oder Albert Finney (Regie: Ronald Neame; 1970).

Die schönste Version stammt vielleicht von Robert Zemeckis, in 3D- und mit Hilfe der Motion-Capture-Technik hat er "Disneys: Eine Weihnachtsgeschichte" (2009) umgesetzt. Beim Motion Capturing wird das Spiel realer Darsteller dabei auf digitale Figuren übertragen. Jim Carrey brilliert als misanthroper Geizkragen, der sich seiner Kaltherzigkeit und deren Folgen bewusst wird und beginnt, sich zum Besseren zu wandeln. Ein zauberhafter Selbstfindungstrip, dessen Happy End immer wieder den sprichwörtlichen Kloß im Hals verursacht.

Zugreise zum Nordpol

Die Paarung Zemeckis und Motion Capturing bietet auch "Der Polarexpress" (2004). Ein Schaffner lädt einen an der Existenz des Weihnachtsmanns zweifelnden Jungen auf eine Zugreise zum Nordpol ein. Nach der prämierten Kinderbuchvorlage von Chris Van Allsburg ("Jumanji") entstand dieses animierte Märchen. Damals rekordverdächtige 165 Million Dollar hat die Herstellung gekostet, Tom Hanks kann man in sechs Rollen erleben - unter anderem als Santa Claus. Ein moderner Klassiker, den man gesehen haben sollte.