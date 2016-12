In der Familienbäckerei . . .

Alle Bilder anzeigen Arbeiten konzentriert: Tenisha und Uroma Eleonora bepinseln Butterplätzchen (Bild r.) und befüllen die Dosen (Bild unten). Enkel Tyrese streut Zuckerstreusel auf das Gebäck (oberes u. mittleres Bild). © Jeschke

Die Dosen mit den Kokosmakronen? Die bleiben lieber hier, bei Oma, in der Ludwigshafener Gartenstadt. "Sonst sind bis Weihnachten bestimmt keine mehr über." Da ist sich Tenisha sicher. Der kritische Blick der Achtjährigen geht rüber ins Wohnzimmer. Dort sitzt ihr Papa Kusi Prempeh und macht sich erst gar keine Mühe, unschuldig dreinzuschauen. "Die schmecken halt so lecker . . ."

Jedes Jahr vor Weihnachten backt Tenisha gemeinsam mit ihrer Oma. Genau genommen ist Eleonora Grabler sogar die Uroma des Mädchens, das gerade hochkonzentriert Butterplätzchen aussticht. Jahrelang habe sie gar nicht gebacken, erzählt die 77-Jährige - als sie noch gearbeitet hat als Verkäuferin im Mannheimer Hafenkiosk. Aber jetzt im Ruhestand mit den Urenkelchen, das mache schon Spaß. "Es freut mich, dass sie so interessiert ist."

Tenishas kleiner Bruder Tyrese hingegen interessiert sich gerade viel mehr für sein Feuerwehrauto, mit dem der Zweijährige durch die Zimmer tobt, während die Frauen "arbeiten". Und da ist auch noch Angie, der Langhaar-Chihuahua der Familie, der entweder auf zwei Beinen - auf denen er erstaunlich lange stehen kann - die Oma anbettelt oder unter dem Tisch heimlich darauf wartet, dass doch noch etwas für ihn abfällt. "Wenn Angie am Abend Bauchschmerzen hat, wissen wir alle warum", stellt Tenisha fest.

Weihnachtlich ist es schon in der Wohnung im fünften Stock des Hochhauses in der Gartenstadt: dekoriert mit Bäumchen, mit Engeln, mit Nikoläusen und Lichterketten. Auch das sei ihr Urenkelchen gewesen, sagt Eleonora Grabler. Jede Woche kommt Tenisha zu Besuch, oft schläft sie am Wochenende bei der Oma. Sie kochen gemeinsam und backen. "Weil es Spaß macht und es lustig ist mit der Oma", findet das Mädchen. Weil es wie zu Hause sei, nur ohne viele Regeln, ergänzt ihre Mutter Annika, die mittlerweile ebenfalls eingetroffen ist. Die 33-Jährige lacht. Sie könne ihre Tochter aber gut verstehen, da sie als junges Mädchen selbst bei Oma Eleonora aufgewachsen sei. Sie ist froh und dankbar, dass die beiden so ein gutes Team sind.

"Sauerei" auf dem Tisch

Die (Ur-)Oma genießt den Trubel und lässt sich von nichts und niemandem hier aus der Ruhe bringen. Weder von der "Sauerei", die ihre Enkeltochter mit viel zu viel Mehl auf dem Küchentisch fabriziert hat, noch von Tyrese, der - genug vom Feuerwehrauto - jetzt lieber die Küche durcheinanderbringt. "Der räumt auch wieder auf",weiß Tenisha. Und jetzt, wo Oma die Schokoglasur auf den Tisch stellt und die Box mit dem bunten Dekozucker hervorholt, will der Zweijährige dann doch unbedingt beim Backen helfen: Mit Omas Hilfe verteilt er großzügig Schokolade, Streusel, Herzchen und dicke Perlen auf den goldbraunen Plätzchen. Und nicht nur dort - ganz zur Freude von Chihuahua Angie.

Den Teig - heute backt die Familie neben den Makronen und Butterplätzchen auch noch Vanillekipferl - hat Oma Eleonora schon am Vorabend vorbereitet. Die Rezepte hat sie im Kopf, guckt höchstens ab und zu mal ins Buch. Wenn sie alleine backe, gehe natürlich alles viel schneller, sagt sie. Aber darum geht es an so einem Tag ja nicht.

Und doch muss sie Tenisha, die sie liebevoll Schneckchen nennt, manchmal in die Seite stupsen: Wenn sie beim Verzieren trödelt oder viel zu viel Streusel verteilt. "Das fällt doch eh alles wieder runter." Oder: "Du sollst schaffen, sonst werden wir nie fertig."

Die beiden sind vertraut miteinander, brauchen nicht viele Worte. Sie habe auf einen Anruf gewartet, erinnert die Oma noch. Und sofort fällt der Drittklässlerin der Erich Kästner-Schule ein, dass sie ganz vergessen hat, Bescheid zu sagen, wie die Mathearbeit gelaufen ist. "Ich hab' ne 2."

Ihre eigene Großmutter habe früher nie mit ihr gebacken, erzählt die 77-Jährige. Umso mehr freut es Eleonora Grabler, dass sie es mit ihren Urenkelchen jetzt anders machen kann. Gemeinsam Zeit verbringen, Ausflüge machen, zum Beispiel in den Tierpark. Auch an Weihnachten kommen alle zur Oma, erzählt Enkeltochter Annika. Den Wunschzettel für Heiligabend hat Tenisha übrigens längst fertig. Einen Kleiderschrank hätte sie gern. Und einen Schminktisch. "Und noch ein paar Kleinigkeiten." Oma Eleonora blickt vielsagend. Aber die große Frage ist ja nicht nur, was das Christkind bringt, sondern auch: Wie viele Plätzchen bis dahin wohl noch übrig sind . . .