Luther und die Hummeln im . . .

Im Museumsladen auf der Wartburg lädt Martin Luther zum Planschen in der Badewanne ein - 500 Jahre nach der Reformation: Luther als Quietsche-Ente, schwarz oder weiß. Die Erpel verkaufen sich gut, sagt die Verkäuferin, besser als seine Bibel und besser als seine Schriften, die eine komplette Wand füllen.

Was wohl Martin Luther gesagt hätte, wenn er Inge, eine Besucherin, belauschen könnte - während sie für ihren Heinz die Quietsche-Ente kauft? "Dein Heinz und Du seid solch grobe Tölpel, dass Ihr meint, solch faules und lahmes Geschwätz schadete mir. So seid Ihr beide die rechten Hanswürste, Flegel und Grobiane." Dieses Luther-Zitat ist in der Wartburg-Ausstellung "Luther und die deutsche Sprache" zu entdecken - in der Abteilung: Grober Keil für grobe Klötze. Die moderne Inge ist erfunden, aber den mittelalterlichen Heinz gab es wirklich. Er war Luthers Lieblingsfeind, dem er 1541 auch eine umfangreiche Schrift widmete, voll Häme, Biss und Galle: "Wider Hans Wurst", gerichtet gegen den Herzog Heinrich von Braunschweig.

Die Ausstellung auf der Wartburg lenkt den Blick auf den Meister der deutschen Sprache. Er schrieb unentwegt, so dass er - wie er selbst sagte - bisweilen nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf stehe: Etwa 80 000 Seiten, heute gesammelt in 127 Bänden der "Weimarer Ausgabe". Wer durch die Ausstellung flaniert, entdeckt vieles, was in unserer Alltagssprache immer noch lebendig ist - ein halbes Jahrtausend danach: "die Zeichen der Zeit" - "Rat und Tat" - "Milch und Honig" - "wie Butter in der Sonne schmelzen" - "Hummeln im Arsch" (ja, genau so) - "Hochmut kommt vor dem Fall" - "Memme" - und vieles mehr.

Info Die Sonderausstellung "Luther und die deutsche Sprache" ist bis zum 8. Januar 2017 auf der Wartburg zu sehen (bis Oktober von 8.30 bis 17 Uhr), Eintritt: fünf Euro; der Katalog kostet 12,95 Euro.

Jutta Krauß organisierte die Ausstellung und zeigt das Spektrum des wohl bedeutendsten Schriftstellers deutscher Sprache, zumindest der Wirkung nach über Jahrhunderte: Übersetzer, Lehrer, Publizist, Journalist, Streiter, Dichter und privater Briefeschreiber. Nur - wie kann man Luthers Sprache ausstellen und damit moderne Menschen faszinieren?

Jutta Krauß zeigt Zitate auf großen Tafeln und reizt auch die zum Lesen, die sich noch nie mit Luther beschäftigt haben. Die Macht der Sprache zieht die Besucher in den Bann, im Sinne Luthers, "auf dass das Wort dringe und klinge ins Herz, durch alle Sinne".

Die Ausstellung führt buchstäblich vor Augen: Ein Sprachmagier wie Luther konnte feinfühlig sein wie im Magnificat, dem Lobgesang Marias, und beleidigend wie ein Polemiker gegen den Papst und die Juden. Aber ohne Bilder kommt die Ausstellung - ebenso wie Luther - nicht aus: Szenen aus Christi Leben und Leiden auf und in der Bibel und im Katechismus, Buchumschläge, Gesangbücher, Handschrift-Proben und einiges mehr.

Technische Revolution

Was wäre Luther ohne Gutenbergs Druckerpresse gewesen! Sie war eine technische Revolution, so wie es das Internet für unsere Zeit ist. Ohne die neue Technik, mit Druckwerken Massen zu erreichen, hätte Luther nie die Wirkung erzielt. So steht der Nachbau einer Gutenbergschen Druckerpresse in der Ausstellung, auf der sich jeder für einen Euro selbst eine Seite drucken kann.

Direkt neben der Druckerpresse steht, weniger beachtet, noch eine aussterbende Kunst: das schöne Schreiben. Ruth Tesmars Briefe an Luther sind ein zeitgenössischer Lobpreis. Günter Schuchardt, der Burghauptmann, hatte die letzte, mittlerweile emeritierte Universitäts-Zeichenlehrerin gebeten, an Luther Briefe zu schreiben, in schöner Tinten-Schrift, mit Bildern umrahmt. Die nicht getaufte "Heidin", wie sie sich selbst bezeichnet, schreibt: "Ich teile die Leidenschaft Luthers für das Schreiben und Lesen, wie auch für die Geheimnisse der Dinge und deren Sprache."

Die gut besuchte Ausstellung über die Sprache ist die sechste und letzte Ausstellung der Wartburg, bevor im Lutherjahr 2017 die Ausstellung "Luther und die Deutschen" den Höhepunkt markiert. Die Deutschen sind zwar kein Thema in der aktuellen Ausstellung, aber sie sind zu entdecken in vielen Worten und Botschaften: Hier beginnt ihr langer Weg in die Demokratie, die ohne eine einheitliche und verständliche Sprache nicht möglich wäre; und hier ist auch ein Wegbereiter des Journalismus zu entdecken, der das Volk liebte und ihm, und nicht den Mächtigen, aufs Maul schaute.