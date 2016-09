Platz für Positives

Videos [2]





München, Würzburg, Istanbul, Nizza, Viernheim heißen Orte, aus denen uns in den vergangenen Wochen beängstigende und traurige Nachrichten erreichten. Ein Attentäter im Supermarkt oder auf der Straße oder im Nahverkehrszug, ein Putsch-Versuch des Militärs, eine Amokfahrt mit einem Lkw am französischen Nationalfeiertag oder Geiselnahmen im Kino - das alles war Urheber für Angst, Verstörung, Wut, Tod und Trauer. Mit medialer Wucht sind diese - und andere - Ereignisse Schlag auf Schlag auf uns eingeprasselt. Manchmal hat man das Gefühl, der Intensität, dem Tempo und der Frequenz der Grausamkeiten gar nicht mehr folgen zu können. Steht unsere Welt kopf? Wie viele schlimme Ereignisse vertragen wir? Wollen wir Menschen lieber mehr Schlechtes als Gutes lesen, hören oder sehen? Wir haben uns entschlossen, die heutige "Wochenende"-Ausgabe - insbesondere vor dem Hintergrund der vergangenen Ereignisse - schwerpunktmäßig mit Erfreulichem zu bestücken. Nein, wir wollen Ihnen die Welt nicht schöner reden als sie ist. Aber das Negative darf dem Positiven nicht die Luft abdrücken. Ich darf Ihnen sagen: Wir hatten ursprünglich schon die gesamte Zeitung vom Samstag, 23. Juli 2016, als Ausgabe mit nur guten Nachrichten vorgesehen. Aber dann schoss der Amokläufer von München am Abend des 22. Juli um sich und brachte mehrere Menschen um. Diese Zeitung hat dann am Abend noch aktuell und hintergründig auf die grausamen Münchener Ereignisse reagiert - und die Ausgabe mit den nur positiven Nachrichten kurzfristig "umgeworfen" und verschoben. Auf heute - und auf den hinteren Teil der Ausgabe. Wir machen heute auf den nun folgenden 28 Seiten deutlich: Unser Leben ist auch sehr tragfähig mit aufbauenden, erfolgreichen und motivierenden Ereignissen und Geschichten. Dafür sollten wir alle weiter aufnahmebereit sein. Also, liebe Leser, begleiten Sie uns auf 28 Seiten durch das "Wochenende" mit vielen hervorgehobenen, guten Nachrichten aus nah und fern. Bild: möbus

Herzlichst

Dirk Lübke, Chefredakteur