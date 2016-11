Russendeutsche Seele

Geborener Geschichtenerzähler und literarischer Autodidakt: Wladimir Kaminer. © dpa

Man kann ihm einfach nicht böse sein. Zum Frühstücks-Interview kommt Wladimir Kaminer mit einer ganzen Stunde Verspätung, aber dann ist der gebürtige Moskauer mit der Wahlheimat Berlin sofort in seinem Element. "Gerade komme ich von einer Aufzeichnung für das Bayerische Fernsehen. Die türkische Moderatorin wollte eigentlich mit mir über mein aktuelles Mutter-Buch reden", erzählt der 49-Jährige. Stattdessen stritt er mit ihr über Erdogan, Putin und die Frage, wer schlimmer sei. "Sie meinte: Erdogan. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass die Türken zum ersten Mal seit Atatürk einem solchen Charismatiker folgen, der Menschen zum Durchdrehen bewegen kann. Die Russen dagegen haben eine lange Tradition an Dem-Volk-den-Kopf-Verdrehern, von Lenin über Stalin bis Putin. Wir Russen sind Diktatoren-Weltmeister." Er schaut sein Gegenüber erwartungsvoll an: Ist die Pointe angekommen?

Kaminers Markenzeichen sind präziser Humor - und sein russischer Akzent. Er betont übertrieben und auch mal falsch, manche Silben dehnt er scheinbar wahllos oder verschluckt sie. Man muss ihm genau zuhören, um seinen hintergründigen Humor zu verstehen. Geschickt verbindet der Autor als Fremdsprachler die Vielfalt der deutschen Sprache mit seiner russisch-jüdischen Chuzpe. "Es schlägt nur ein Herz in meiner Brust, das aber wie jedes Herz seine Geschichte hat", erzählt er. "Privat bin ich sowjetischer Russe geblieben, beruflich aber deutscher Schriftsteller. Deshalb schreibe ich nicht auf Russisch."

Verzweifelte Lehrer

Wladimir Kaminer kommt am 19. Juli 1967 in Moskau (Russland) als Sohn einer russisch-jüdischen Familie zur Welt.

1990 kommt er als jüdischer Kontingentflüchtling nach Ost-Berlin, wo er die deutsche Staatsangehörigkeit erhält. Seit 25 Jahren lebt er mit seiner Frau Olga und den Kindern Nicole (19) und Sebastian (17) in Berlin - im gleichen Haus wie seine Mutter, der er sein aktuelles Buch "Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger. Ein Unruhestand in 33 Geschichten" (Manhattan) widmet.

Seit seiner 2012 verfilmten "Russendisko" hat Kaminer 22 Bücher geschrieben. Außerdem legt er regelmäßig bei "Russendisko"-Veranstaltungen als DJ auf.

Der Sohn einer Lehrerin und eines Ingenieurs verbringt die ersten 23 Jahre seines Lebens in der Sowjetunion. Mit seinen "Baron Münchhausen"-Geschichten bringt er seine Lehrer zur Verzweiflung. Später studiert er Dramaturgie, doch das Theater ist nicht seine Welt. Lieber organisiert er Untergrundkonzerte und veranstaltet als DJ "Russendiskos".

1990 landet er als jüdischer Kontingentflüchtling in Ost-Berlin - zunächst in einem Ausländerwohnheim. Gibt es Parallelen zum aktuellen Flüchtlingsdrama? "Wir waren nur 100 000 russisch-jüdische Immigranten und haben uns im wiedervereinten Deutschland schnell aufgelöst", erinnert er sich. "Ich treffe mich regelmäßig mit Flüchtlingen, war gerade in einer Integrationsklasse mit Irakern und Syrern. Ich habe ihnen erzählt, wie es damals war und sie haben mir ihre Geschichten erzählt. Das ist ein sehr spannendes Thema für mich." Sein übernächstes Buch soll davon handeln. Zuvor erscheint 2017 anlässlich des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution "Goodbye, Moskau. Betrachtungen über Russland".

"Meine Heimat ist und bleibt die Sowjetunion. Sie ist leichter zu lieben, weil es sie seit 25 Jahren nicht mehr gibt", scherzt er. Putins Wirken beobachtet er mit großer Sorge: "Man kann kein richtiges Leben im Falschen führen. Eine autoritäre Macht führt zwangsläufig zur Korruption. In einem korrupten Staat können die Menschen, selbst wenn sie es wollen, nicht aus der Reihe tanzen." Die russische Gesetzgebung sei durch viele neue Gesetze sehr flexibel geworden. Niemand könne sich sicher sein, dass er sich gesetzestreu verhalte. Ein Paradespiel: die russischen Olympioniken. "Der Staat oder Sportvereine haben sie zum Doping gezwungen. Tatsache ist, dass unabhängiger Sport mit der durchpolitisierten Machtvertikalen nicht zu vereinbaren ist."

Kaminer bedauert die Berichterstattung im russischen Fernsehen. "Es werden Nachrichten vom schwachen Europa, vom blutigen Amerika, vom hinterhältigen China oder von der faschistoiden Ukraine gesendet. Aber aus Russland gibt es keine Nachrichten mehr. Das Weltbild der russischen Bürger wird nur aus Fehlern und Problemen anderer Länder zusammengesetzt." Der Autor ist überzeugt davon, dass Putin viel in die Spaltung der EU investiert: "Er rüttelt an jedem Tisch und Stuhl, wenn man ihn lässt."

Als Geschichtenerzähler und literarischer Autodidakt findet Kaminer das Große im Kleinen. Der familiäre Alltag ist seine poetische Triebfeder. "Am Beispiel von konkreten Menschen kann ich die Dramen der großen Welt nachvollziehen. Anhand meiner Familie beschreibe ich, was draußen stattfindet. Wie schwierig es für junge Erwachsene ist, den Anschluss an die große Welt zu finden. Wie alte Menschen in diesem 21. Jahrhundert sich umorientieren müssen." Aber Kaminer ist auch immer für Überraschungen gut: Dem Apple-Konzern verlieh er im Auftrag von "stoersender.tv" ehrenhalber die russische Staatsbürgerschaft - für besondere Dienste beim Schlüpfen in Steuerlöcher. Oder er irritiert mit seinem Fernseh-Kommentar zur gewaltsamen Niederschlagung einer Schwulendemonstration durch russische Polizisten: "Die Russen sind nicht schwulenfeindlich, sie sind schwulenfreundlich, sie zeigen es nur nicht."

Was ist für Kaminer typisch deutsch, was typisch russisch? "Nur Deutsche und Russen unterscheiden Wirklichkeit und Realität. Die Franzosen, die Engländer und die Italiener haben dafür nur ein Wort. Deutsche und Russen aber wissen, dass die oberflächliche Realität nie die wahre Wirklichkeit hergibt, die viel breiter und vielschichtiger ist."

Chaos als Ausrede für alles

Mit diesem Chaos werde in den beiden Ländern aber ganz unterschiedlich umgegangen: "Die Deutschen entwickeln eine außergewöhnliche Ordnungsliebe. Sie versuchen, alles in Reih' und Glied aufzustellen, auch die Flüchtlinge, bei denen das Hauptproblem darin besteht, sie alle zu zählen. Wenn ein Flüchtling dreimal gezählt wird, ist das ein Riesenproblem, weil er die Statistik vergiftet. Die Russen suchen dagegen im Chaos die Ausrede für alles, was schief gelaufen ist. Sie rufen: ,Ja, die Welt ist doch Chaos, das ist nur ein warmes Licht, das im dunklen Universum rumfliegt!' Der Russe käme nie auf die Idee, die Flüchtlinge zu zählen. Warum auch? Das würde ja nichts bringen."