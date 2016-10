Tatort Chemie

Das weiße Pülverchen ist so ein Beispiel. Es landet im transparenten Plastiktütchen auf dem Labortisch. von Bernd Plage (Bild). "Was ist da drin?", lautet dann die Standardfrage an den kriminaltechnischen Mitarbeiter des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden. Nur Mehl, Zucker, Kreide - oder Kokain oder Sprengstoff?

In Plages Job ist alles denkbar. Erpresser verschicken Mehl im Beutelchen als Drohung. Schmuggler mischen Rauschgift zur Tarnung in anderes Material ein. Ein bisschen geht Plage vor wie im Haushalt: Auch dort gibt es eine klare, einfache Methodik, um im Zweifelsfall Mehl von Zucker oder Zucker von Salz zu unterscheiden. Etwa anhand der Konsistenz, der Granularität - oder mit einer Geschmacksprobe. Letzteres ist für Plage natürlich tabu. Der Chemiker hat seine Maschinen, die den Stoff für ihn "schmecken" und prüfen.

Bei der Analyse hat Plage ein klares Ablaufprotokoll. Ist die Substanz organisch oder anorganisch? Ist er kristallin? Löslich? Oder gar radioaktiv? Für jeden Schritt hat der Fachmann Geräte zur Hand, die weitere Informationen liefern.

Neben dem Chemiker arbeiten noch mehr als 300 weitere Experten im Kriminaltechnischen Institut des Bundeskriminalamts in Wiesbaden. Sie beschäftigen sich mit biologischen Proben und DNA-Spuren von Tatorten, mit Waffen und - wie im Fall von Bernd Plage - mit der chemischen Untersuchung von Substanzen. "Einmalig ist die wissenschaftliche Vielfalt des Instituts. Etwa 325 Experten mit mehr als 60 verschiedenen Berufsbildern arbeiten interdisziplinär unter einem Dach zusammen: vom Büchsenmacher bis zur Linguistin, vom Chemotechniker und Biologen bis zur Mathematikerin", erklärt das BKA auf seiner Internetseite.

Wie bei vielen Kollegen war der Berufsweg von Plage zum BKA nicht vorgezeichnet. Nach seinem Chemiestudium an der Universität Frankfurt am Main hätte er beispielsweise auch Kunstwerke in Museen analysieren können. Stattdessen ist er beim BKA "gelandet".

Ecstasy-Tabletten im Labor

Das Prinzip der Spurenanalytik ist einfach: "Wenn Objekte sich berühren, kontaminieren sie sich mit kleinsten Substanzmengen", sagt der promovierte Chemiker. Hinter diesen Verunreinigungen ist Plage her. Dabei geht er ähnlich vor wie die Chemiker in der Industrie und an Universitäten. Die müssen nach einer Synthese auch prüfen, ob in der Lösung oder im Granulat die richtige Zielsubstanz steckt - ob die Synthese also erfolgreich war. Ferner ist auch wichtig, wie rein die Substanz ist.

Der Kriminaltechniker Plage nutzt im Prinzip die gleichen Verfahren, um Proben aufzubereiten und zu analysieren. Wird ein illegales Labor für Designerdrogen ausgehoben, prüft er beispielsweise Ecstasy-Tabletten en masse. Mit der sogenannten Kernresonanzspektroskopie (NMR) kann der Chemiker die Struktur der Substanzen analysieren und mit Datenbankeinträgen vergleichen.

Entspricht die Substanz einer neuen Variante der Partydroge, kommt der "Designer" unter Umständen billig weg. Die Substanz fällt dann nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, ihre Herstellung kann nicht belangt werden. Plage spricht sich daher dafür aus, ganze Substanzklassen zu verbieten.

In einem Fall behauptete ein Verdächtiger, er sei lediglich Sammler von Ecstasy-Tabletten. Und tatsächlich: Alle sichergestellten Tabletten waren verschieden - sie unterschieden sich in der äußeren Form, dem Design und den Herstellungsparametern.

In einer weiteren Datenbank befinden sich mehr als 2500 Proben von Autolacken. Da reichen schon Lacksplitter am Tatort, um auf die richtige Spur zu kommen, berichtet Plage. Der Chemiker bugsiert dann so einen Lackbrösel mit der Nadel auf einen Probenhalter aus Diamant, wo der Brösel gegen einen weiteren Diamanten zu einem hauchdünnen Lackfilm verpresst wird. Infrarotes Licht regt dann ganz charakteristische Molekülschwingungen in den organischen Lackbestandteilen an. Diese lassen sich detektieren und ebenfalls mit einer Datenbank abgleichen. So erhalten die Beamten dann etwa Informationen zur Automarke, dem Modell und dem Baujahr.

Kriminalistisch spannend ist auch immer die Frage: War es Brandstiftung oder nicht? Ein Hausbrand müsste ja alle Spuren getilgt haben. Außerdem hat die Feuerwehr sich schon ausgetobt. "Wo ist der Brand ausgebrochen? Und: Wurde nachgeholfen?", benennt Plage die klassischen Fragen.

Brandlegemittel nachweisen

Im ersten Schritt schnüffeln speziell trainierte Hunde nach Brandlegemitteln. Schlägt ein Hund an, nimmt Plage eine Brandschuttprobe. Der Chemiker weiß: Von Benzin oder Dieselkraftstoff verbrennt oder verdampft der leicht flüchtige Teil komplett. Es bleiben aber Reste übrig. "Über die schwer flüchtigen Anteile kann man noch in der Brandprobe Kraftstoffkomponenten finden." Spüren die Kriminalbeamten Benzin- oder Dieselspuren an ungewöhnlichen Stellen auf, etwa in Wohnräumen, liegt Brandstiftung nahe. Die Analytik ist aber nur ein Teil eines kriminalistischen Puzzlespiels. Die Ergebnisse müssen immer auf den kompletten Kriminalfall bezogen und korrekt interpretiert werden.