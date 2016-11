Wenn nichts gut genug ist

Abwärtsspirale in Schwarz-Weiß: Menschen mit geringem Selbstwertgefühl stellen durch Misserfolge ihre Leistungen und Fähigkeiten oft generell in Frage. Das kann zu Depressionen führen.

Zwei Frauen bewerben sich auf dieselbe Stelle. Es geht um die Leitung eines Teams. Die beiden nehmen an einer Bewerbungsrunde teil und setzen sich gegen andere Konkurrenten durch. In der dritten Runde fliegen sie aus dem Bewerbungsverfahren. Die eine ärgert sich, gesteht sich aber ein, dass sie sich nur zwei Stunden auf das Gespräch vorbereitet hat. Die andere steckt die Niederlage nicht so leicht weg: Sie beschimpft sich, wirft sich vor, dass sie ihre Ziele nie erreichen wird und als Führungskraft nichts taugt. Wie kommt es zu diesen Reaktionen? Es ist das Selbstwertgefühl, das entscheidet, ob wir den Daumen über uns selbst heben oder senken.

Risiko für Depression

In der Psychologie unterscheidet man zwischen Selbstkonzept und Selbstwert. Ersteres ist die Summe aller Überzeugungen, die wir über uns selbst haben - unabhängig, schüchtern, offen, durchsetzungsfähig. Letzteres ist das Bewerten dieser charakteristischen Merkmale. Etwa: "Es ist mir peinlich, dass ich so schüchtern bin." Psychologen gehen davon aus, dass es einen engen Zusammenhang zwischen einem geringen Selbstwertgefühl und Depressionen gibt. In beiden Fällen leiden die Betroffenen unter einer leicht verzerrten Wahrnehmung. Ulrich Orth von der Universität Bern und sein Team haben psychologische Langzeitstudien ausgewertet. Das Ergebnis: Ein geringes Selbstwertgefühl erhöht das Risiko, an einer Depression zu erkranken.

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft der Probanden. Das Selbstwertgefühl, das klassischerweise mit der Rosenberg-Selbstwertgefühl-Skala gemessen wird, hat also Einfluss auf unser Wohlbefinden. Die Untersuchung von Orth stellt sogar die These auf, dass Depressionen verhindert werden können, wenn Menschen ihr Selbstwertgefühl stärken.

"Ich kann das nicht", "Ich bin zu dumm dafür", "Ich werde das nie hinbekommen": Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, sehen die Dinge oft schwarz-weiß. Sie relativieren nicht und verarbeiten Niederlagen und Rückschläge global, internal und stabil. Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl fällt es leichter, die eigenen Schwächen und Niederlagen zu akzeptieren. Sie werten sich nicht nach jedem Fehler von außen selbst ab.

Doch wie entsteht überhaupt das Selbstwertgefühl? Psychologin Astrid Schütz von der Universität Bamberg geht davon aus, dass die Art, wie wir uns selbst bewerten, zu einem Drittel genetisch veranlagt ist, zu einem Drittel von der Erziehung abhängt und der Rest von unserer aktuellen Lebenssituation bestimmt ist. "Wer innerhalb einer Woche eine berufliche Absage erhält, von seinem Partner kritisiert wird und nach langer Abstinenz wieder zur Zigarette greift, wird sich in dieser Woche vielleicht als inkompetenter und undisziplinierter erleben als sonst. Das geht dann aber wieder vorbei." Andere Menschen begleitet das Gefühl des Wertlosseins ihr ganzes Leben.

Doch wovon genau hängt das ab? Auch wenn es an ein Klischee grenzt - der Blick in die Kindheit kann einiges über das Selbstwertgefühl eines Menschen aussagen. "Wie oft soll ich es dir das noch erklären, bis du es kapierst?", "Lass es einfach sein, du kannst das nicht": Solche und ähnliche Sätze nehmen Kindern den Mut, Probleme bewältigen zu können. Auch ein Familienklima, in dem die Zuneigung der Eltern an Bedingungen geknüpft ist, lässt Kinder verzagen. "Mit einer Sechs in Mathe brauchst du dich hier nicht blicken lassen": Durch solche Sätze lernen Kinder, dass sie nur wertvoll sind, wenn sie etwas leisten.

Was aber tun, wenn der Selbstwert schon am Boden liegt? Es gibt verschiedene Methoden, diesen zu stärken. Eine sehr verbreitete ist, sich über Leistung zu definieren. Sei es im Job, beim Sport oder in der Freizeit. Die Annahme, die dem zugrunde liegt, lautet: Ich bin wertvoll, wenn ich etwas leiste. Der Nachteil: Wenn ich nichts leiste, habe ich es nicht verdient, dass mein Umfeld mich mag, dass ich nach dem Feierabend mich ausruhen darf.