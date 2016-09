Entspannen im Tropenpark

Ein Hauch von Jasmin liegt über dem halboffenen Teesaal, dazu der Duft von Rosenblättern. Ein hauseigener Bach plätschert vorbei. Vor uns stehen Silberschälchen, in denen weiße und rote Blüten liebevoll sortiert und arrangiert sind. Mit Hingabe und Demut spießen wir die zarten Blättchen auf eine lange, biegsame Nadel und fädeln sie auf. Schließlich ist sie fertig, unsere Lotus-Kette ("Phuang Malai") - und wir sind noch ein Stück entspannter. Willkommen im Paradies, das in diesem Fall Ko Samui heißt. Genauer: Santiburi Beach Resort, im Norden der Insel gelegen, am wohl schönsten Strand der thailändischen Insel, Mae Nam.

Der Schweizer Cedric Bonvin leitet seit gut zwei Jahren das Resort, in dem fast 300 Mitarbeiter für das Wohlbefinden der Gäste arbeiten. Manche ganz direkt am Körper, im hauseigenen Spa, das wunderbare Thai-Massagen anbietet. Nicht das, was üblicherweise am Strand für ein paar Baht angeboten wird: "Unsere Masseure bekommen regelmäßig Schulungen und wenden ihr Wissen ganzheitlich an", betont Bonvin.

Sinne verwöhnen

Reisetipps Flüge nach Bangkok bieten unter anderem Lufthansa und Thai Air an. Dann Weiterflug mit Bangkok Air nach Ko Samui. Santiburi im Norden der Insel ist etwa 20 Taximinuten vom Flugplatz entfernt.

2014 ist das vor 25 Jahren eröffnete Resort für 20 Millionen Dollar renoviert worden. Es gibt sie noch, die kleinen typischen Beach-Häuschen. Doch nun bieten sie von der Klimaanlage bis zum eigenen Pool und Butler allen erdenklichen und zeitgemäßen Komfort. Dazugehörend, aber etwas außerhalb auf einer Anhöhe, empfängt zudem einer der besten Golfplätze Thailands Gäste.

"Santiburi" heißt "friedliches Dorf". Für den Eindruck, dass man hier in einer Oase gelandet ist, sorgt nicht nur der zehn Hektar große, eigene Park mit über 600 Kokospalmen, Sträuchern und Blumen, in dem eine ganze Armee von Gärtnern den ganzen Tag über beschäftigt ist. Vier Restaurants vom klassischen "Sala Thai" über die Poolbar bis zur gehobenen "Surf & Turf "-Küche direkt am Strand verwöhnen den Gaumen mit frischen Produkten und Aromen von Kräutern und Gewürzen. Experte dafür ist "TK", der ausgeschrieben Tangkuay Kwangkaew heißt und Küchenchef ist. Gerne nimmt er Gäste mit in seinen Garten. Hier wächst zum Beispiel das erbsenähnliche Gewächs namens Crake, dessen blaue Blüten gerne in der Küche des "Sala Thai" verwendet werden, um Reis oder Teigtäschchen blau zu färben.

Kochen bedeutet für die Thai nicht nur, Wohlschmeckendes zu kreieren und vielfältige Aromen aufeinander abzustimmen. Auch das Auge hat sein Erlebnis, da die Speisen hingebungsvoll zusammengestellt und zu Bildern komponiert werden. Ein Beispiel: Als Vorspeise kann ein Vögelchen auf den Tisch "flattern": Der Körper eine gebratene Garnele, der kleine Kopf aus Kartoffelpüree geformt, sitzt er in einem Nest aus frittiertem Gemüse.

Bei "TK" kann man auch einen Thai-Kochkurs belegen. Wie schon beim Blütenketten-Binden erwartet uns auch hier eine Reihe von Schälchen, in denen die Zutaten auf ihren Einsatz warten, dekoriert unter anderem mit einer Frangipani-Blüte. Dann zischen Garnelen und Ingwer im heißen Fett der Woks. Knoblauch, Schalotten und Zitronengras sind weitere Zutaten für "TKs" berühmte "Tom Yam Goong", eine Suppe mit Hühnchenfleisch. Und natürlich die eigene "Roastet Chili Paste", die einem in höherer Konzentration die Tränen in die Augen treiben kann.

Wer nach diesem heißen Mahl nicht am 300 Meter langen Privatstrand in einer Hängematte oder auf einer Liege entspannen möchte, spaziert vielleicht ein wenig über die Anlage und genießt Farbenpracht und die vielen Vögel, die sich hier wohlfühlen. Oder er macht einen Ausflug ins nahe Fisherman's Village mit seiner Geschäftigkeit in Bars und Restaurants - auch das ist eine Herausforderung für alle Sinne.