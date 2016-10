Vom Moor zum Meer

Am Ausrüstungskai der Meyer Werft bekommen neu gebaute Kreuzfahrtschiffe wie die "Genting Dream" den letzten Schliff, bevor sie an die Reederei ausgeliefert werden.

Niedersachsen, irgendwo auf dem platten Land kurz vor der niederländischen Grenze. Zwischen endlosen Getreidefeldern taucht unvermittelt eine gigantische Halle auf. Und noch eine. Dahinter ein weitläufiges Industriegelände. Daneben - huch! - ragt ein Kreuzfahrtschiff in die Höhe. Liegt es auf dem Trockenen? Aber nein: Der Ozeanriese schwimmt auf erstaunlich kleiner Wasserfläche.

Am Ausrüstungskai der Meyer Werft bekommt jeder neue Liner den letzten Schliff, bevor er über die Ems in die Nordsee überführt, Probe gefahren und an den Besitzer ausgeliefert wird.

Groß, riesig, Meyer Werft: Baudock II ist der größte Kreißsaal für Kreuzfahrtschiffe weltweit. Eine monströse Halle, 504 Meter lang, 125 Meter breit, 75 Meter hoch. "Die Sankt-Antonius-Kirche von Papenburg würde hier siebenmal nebeneinander reinpassen", sagt Bianca Grosch, Gästeführerin im Besucherzentrum der Werft. Seh-Leute dürfen die Montagehalle aus Sicherheitsgründen nicht betreten, doch Panoramascheiben erlauben erstaunliche Einblicke. Wer hätte gedacht, dass Schiffe scheibchenweise vertikal gebaut werden? Ein Drittel Schiff steht im Baudock. So, als hätte ein Riese mit dem Brotmesser daran herumgesäbelt. Umzingelt wird das Fragment von Monsterkränen und winzigen Arbeitern, die von Weitem wie Playmobil-Figuren wirken.

Papenburg Anreise Papenburg ist die nördlichste Stadt des Emslandes, direkt dahinter beginnt Ostfriesland. Mit dem Auto ab Stuttgart ca. sechs Stunden Fahrt via Ruhrgebiet. Infos zur Zuganreise über www.bahn.de Unterkunft, Essen und Trinken Für Schiffsfans spannend ist das Hotel Alte Werft, das - wie der Name schon sagt - in einer alten Werfthalle untergebracht ist. Sehr gute Küche im hauseigenen Restaurant Schnürboden. Doppelzimmer ab 130 Euro. Ölmühlenweg 1, Tel. 0 49 61 / 92 00, www.hotel-alte-werft.de. Das Arkadenhaus hat viele Talente: Bar, Eisdiele, Selbstbedienungslokal mit offener Küche, Musikkneipe. Urban-schickes Ambiente, hochwertige Speisen. Zum Haus gehört auch ein Hotel, Doppelzimmer ab 120 Euro. Hauptkanal links 68-72, Tel. 0 49 61 / 80 96 20, www.arkadenhaus.de. Bellini ist ein klassisch italienisches Lokal im historischen Ambiente. Hauptkanal rechts 29, Tel. 0 49 61 / 6 64 79 93. Traditionelle Küche bietet das Wirtshaus am Zeitspeicher, An der alten Werft 9, Tel. 0 49 61 / 8 09 99 35, www.gasthof-tepe.de/wirtshaus-home.html Ansehen Das Besucherzentrum der Meyer Werft wurde 2015 neu gestaltet. Zu sehen sind Original-Bauteile, multimediale Inszenierungen, Schiffsmodelle und die Produktionshalle. Industriegebiet Süd 1, www.meyerwerft.de Öffentliche Führungen, an denen auch Einzelreisende teilnehmen können, gibt es täglich um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr. Kosten: 12,90 Euro, Schüler 7,50 Euro, Kinder bis 5 Jahren zahlen 1 Euro. Voranmeldung erforderlich. Gruppenführungen auf Anfrage, ab 210 Euro. Kontakt und Buchung über Papenburg Tourismus (siehe unten). Die Von-Velen-Anlage ist in der Hauptsaison (15. April bis 15. Oktober) tägl. von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 2,50 Euro, Kinder zahlen 1,50 Euro. Führungen auch Vereinbarung, Preis je nach Teilnehmerzahl ab 24 Euro. Splitting links, Tel. 0 49 61 / 7 37 42, www.von-velen-anlage.de Gegenüber liegt das Papenbörger Hus, ein typisches Kapitäns- und Ackerbauhaus, Baujahr 1820. Dort veranstaltet der gleichnamige Heimatverein traditionelle Teestunden mit ortstypischen Buchweizenpfannkuchen und Moorwoater (Kräuterschnaps). Termine: mittwochs und sonntags 12 bis 17.30 Uhr, Splitting rechts 56. Papenburger Zeitspeicher, Interaktives Museum zur Stadt-geschichte, Eintritt: 3 Euro, Kinder 2,70 Euro. Ölmühlenweg 21, www.papenburg-tourismus.de/DE/Papenburg-entdecken/Museen-Besucherzentren/papenburger-zeitspeicher.php Unter dem Titel Schifffahrts-Museum Papenburg firmieren sechs Nachbauten historischer Segler, die man in der Stadt verteilt bei einem Spaziergang ansehen kann. Infos und Lageplan bei Papenburg Tourismus. Allgemeine Informationen Papenburg Tourismus, Tel. 0 49 61 / 83 96 - 0, info@papenburg-marketing.de, www.papenburg-marketing.de [mehr...]

Apropos Spielzeug: "Wer mit Lego spielen kann, kann auch ein Kreuzfahrtschiff bauen", sagt Bianca Grosch. Eine hübsche Verniedlichung eines hochkomplexen Vorgangs - und doch im Prinzip richtig. Stahlplatten werden zu dreidimensionalen Sektionen verschweißt. Zehn Sektionen bilden einen bis zu 1200 Tonnen schweren Block. Etwa 100 Blöcke wiederum ergeben ein Schiff. Bei der modularen Bauweise montiert man so viel wie möglich vor: Die Kabinen etwa werden als komplett eingerichtete Kisten ins Schiff geschoben und festgeschraubt. Anschlüsse für Strom, Wasser und Klimaanlage einstecken - fertig.

Die Meyer Werft hat sich seit rund 30 Jahren auf Kreuzfahrtschiffe spezialisiert. Es handelt sich dabei immer um eigens geplante, berechnete und gebaute Sonderanfertigungen. 36 Monate dauert es von der ersten Idee bis zum fertigen Schiff. Die Branche floriert, die Auftragsbücher sind voll. Wer - sagen wir mal - rund eine Milliarde Euro übrig hat und bei der Meyer Werft ein Schiff bestellen möchte, muss sich bis 2023 gedulden. Vorher bauen die Papenburger einen Liner für Dream Cruises, zwei Schiffe für Aida Cruises, eines für P&O Cruises, eines für Saga Cruises, drei für Norwegian Cruises Line, zwei für Disney Cruise Line und zwei für Royal Caribbean.

Doch warum zum Neptun ausgerechnet hier, weit weg vom Meer? Um das herauszufinden, besucht man am besten eine zweite Papenburger Sehenswürdigkeit: die Von-Velen-Anlage. Manfred Thesing führt durch das von Ehrenamtlichen betriebene Freiluftmuseum und erzählt, wie das heute 35 000 Einwohner zählende Städtchen quasi zufällig einen Hafen bekam: "Früher gab es hier ein riesiges Hochmoor. Im 17. Jahrhundert beschloss ein Gesandter des Hochstifts Münster namens Dietrich von Velen, das Moor abzubauen und die Gegend urbar zu machen." Der Verwalter warb Siedler an und schenkte ihnen Land unter der Bedingung, ein Stück Kanal für die Allgemeinheit auszuheben. Über die Gräben wurde das Moor entwässert. So konnte man den Torf stechen, trocknen und als Brennstoff verkaufen.

Die ersten Siedler hatten fensterlose Behausungen, mehr Misthaufen als Hütte. "Mit steigendem Wohlstand konnte man in ein echtes Haus umziehen", sagt Thesing und deutet auf eine kleine Moorkate. Zum Schluss kann man sich in der guten Stube eines reichen Kapitäns umsehen. "Irgendwann entdeckte man, dass sich die Kanäle als Transportweg eignen", erzählt Manfred Thesing. Also wurde der Torf auf kleinen Holzschiffen befördert. Kurz darauf bauten die Papenburger die Lastkähne auch gleich selbst.

Zur Blütezeit des Schiffsbaus um 1850 zählte der Ort mehr als 20 Werften, darunter die 1795 gegründete Meyer Werft. Als einzige existiert sie bis heute, in siebter Generation in Familienbesitz. Ein Verdienst von Joseph Lambert Meyer (1846-1920), der die Idee hatte, Schiffe aus Eisen statt aus Holz zu bauen. Sein Name steht noch heute in sieben Meter hohen Lettern auf der Baudock-Halle I.

Eigentlich müsste dort "Jansen" stehen. Als der Opa des Werftgründers aus den Niederlanden nach Papenburg kam, taufte ihn der Pfarrer kurzerhand um. "Jansens habe ich schon genug in der Gemeinde. Ab heute heißt ihr Meyer und seid katholisch", soll er der Legende nach gesagt haben. 1975 zog die Meyer Werft aus der Stadtmitte an den heutigen Standort am Rand Papenburgs. Die alten Backsteinhallen wurden zu einem Hotel und einem Veranstaltungszentrum umfunktioniert. Das Gelände drumrum ist dank der Kanäle eine liebevoll begrünte Flaniermeile mit maritimem Touch.

Segelschiffe liegen in den Kanälen in der Stadtmitte

Die vor 400 Jahren entstandenen Wasserstraßen durchziehen noch heute die Stadt. Daher gibt es in Papenburg eine postalische Besonderheit: Die Adressen am Kanal bestehen nicht nur aus Straße plus Hausnummer, sondern tragen auch die Bezeichnung "links" oder "rechts". Will heißen: links oder rechts vom Wasser, in Blickrichtung Norden. Man sollte sich beizeiten für die richtige Seite entscheiden, denn die nächstgelegene Brücke kann mitunter ein ganzes Stück Fußmarsch weit weg sein.

Außer man spaziert entlang des Hauptkanals in der Stadtmitte. Die dort zahlreich vorhandenen alten Klappbrücken erinnern an die nahen Niederlande, im Stadtpark gibt es auch eine echte Windmühle. Wer durch das Zentrum bummelt, trifft hin und wieder auf ein Segelschiff: Sechs Nachbauten bilden ein Freilicht-Schifffahrtsmuseum. Zu den verschiedensten Schiffstypen aus dem 19. Jahrhundert gehören eine Tjalk, eine Spitzmutte, eine Kuff, zwei Schmacks und das Wahrzeichen der Stadt, die Brigg "Friederike von Papenburg", auf der die Tourist-Information untergebracht ist. Gebaut wurden die Boote von den Lehrlingen der Meyer Werft. Es muss nicht alles riesig sein, was dort hergestellt wird.