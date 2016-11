Winzer aus Leidenschaft

Es ist ein sonniger Spätherbstmorgen. Sonnenstrahlen schieben sich durch den zarten Morgennebel. Selbst zu dieser Jahreszeit, wenn es hierzulande nass und kalt ist, lockt Südtirol noch mit mediterranem Flair.

"Guten Morgen und willkommen zur Weinlese", empfängt Stefan Pföstl um 9.30 Uhr 20 Gäste im großzügigen Foyer seines Vierstern-Superior-Hotels Rosengarten. Er ist das dritte Hotel des Schenna Resorts und wurde erst im Mai dieses Jahres eröffnet. Als Juniorchef leitet er das Hotel mit dem ganzheitlichen Konzept für die Lebensbalance mit seinen Schwestern Heidi und Priska.

Seine zweite Leidenschaft hat er ebenfalls mit dem Wellnesshotel verbunden. Schon in der Lobby fällt der Blick auf eine gläserne Vinothek und ein Weinregal, das vom Untergeschoss des Gebäudes bis zur Foyerdecke reicht. Gefüllt ist es mit erlesenen Erzeugnissen à la Pföstl. Und wie diese entstehen, zeigt der 35-Jährige seinen Gästen. "Wir gehen zu unseren nur 200 Meter entfernten Weinreben", erklärt der sympathische Winzer und schreitet voraus.

Das Schenna Resort mit 120 Betten in 60 eleganten Suiten befindet sich im Besitz der Familien Pföstl und Wörndle. Das Vierstern-Superior-Wellnesshotel Rosengarten ist dabei der neueste Komplex, der das Schenna Resort mit dem Vierstern-Superior-Haus Schwefelbald und dem Vierstern-Hotel Mittelplatt ergänzt. Die drei Häuser bilden eine Einheit - Restaurant, Pools, Fitness mit Personal-Trainer-Einheiten sowie Wellnessbereiche können gemeinsam genutzt werden. Der Bezug zur Heimat Südtirol ist der Gastgeberfamilie wichtig - angefangen von den kulinarischen Köstlichkeiten der Südtiroler Küche bis hin zum ganzheitlichen Konzept des großzügigen Wellnessbereichs mit Südtiroler Behandlungen wie der Ultner Schafwollmassage oder einer Traubenkernöl-Massage. Preise: Ab 130 Euro pro Person und Nacht in der Vinea-Suite inklusive Gourmet-Halbpension. Tiefgaragenplätze stehen zur Verfügung.

Warme Tage, kalte Nächte

Auf dem Weg erzählt er von der Landwirtschaft in der Region, die vor allem durch die Apfelbaumplantagen geprägt ist. Hier, auf der Südseite der Alpen am Hochplateau über der Kurstadt Meran, sind die Tage vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein warm und die Nächte kühl. Das sind zudem beste Voraussetzungen für den Anbau fruchtiger Weine.

Die Weinreben von Familie Pföstl befinden sich am Mitterplattweg vor dem Ortseingang von Schenna unterhalb von Schloss Goyen. Anfang des 18. Jahrhunderts galt das Schloss als erste inoffizielle Obst- und Weinbauschule der Region. Mit Hingabe widmet sich Stefan Pföstl dem Weinanbau. Dreieinhalb Hektar bewirtschaftet er gemeinsam mit seinem Freund aus Kindertagen, Georg Weger. Die Rebflächen der beiden verteilen sich nicht nur rund um Meran, sondern auch auf Überetsch und im Unterland in Südtirols Süden.

Angebaut werden typische Südtiroler Sorten wie Vernatsch, Weißburgunder und Gewürztraminer, aber auch Merlot, Pinot Grigio, Chardonnay und Sauvignon. "Wir wissen, woher die Trauben kommen, nutzen einfachste Kellertechnik, setzen auf echtes Handwerk. So entstehen ehrliche Weine, die in Erinnerung bleiben", sagt Stefan Pföstl und ergänzt: "Ich habe mir mit dem Weingut Pföstl 2001 zusammen mit Georg Weger einen Traum erfüllt."

Pföstl machte Weger auch zum Kellermeister im Schenna Resort. Nun streben beide nach erlesenen Tropfen, mit dem Vernatsch Valpitan etwa ist ihnen ein Spitzenwein geglückt. Das füllige Aroma von Kirschen und Waldfrüchten bei einer milden Säure wird zum exzellenten Begleiter herzhafter Gerichte aus der niveauvollen Küche des Resorts.

Stefan Pföstl gibt sein in der Landwirtschaftsschule erworbenes Weinwissen an die Gäste weiter. Er erklärt den Urlaubern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie der optimale Rebschnitt aussieht. In Weinberg angekommen erhält jeder Helfer die für Südtirol typische blaue Schürze. Manche ziert ein lustiger Spruch wie "Mit Arbeit versaut man sich den ganzen Tag". Es sind ausgerechnet die Urlauber, die ihre schönste Zeit des Jahres für die Arbeit aufwenden. Kein Wunder, dass der Spaß nicht zu kurz kommt: Alle sind gerne dabei.

Mit der Wimm-Ernteschere geht's dann zur Sache. "Wimmen" nennt man in Südtirol die Weinlese. Die Traubenstränge werden in eine trichterförmige Schüssel geschnitten, faule Früchte werden entfernt. Ist die Schüssel voll, wird die Ernte in einen großen Behälter entleert. Weiter geht's. Schnell leeren sich die Rebstöcke. Freilich ist's nur ein Schnupperkurs, der mit wenig Mühen und körperlicher Anstrengung verbunden ist. Die reguläre Arbeit im Weinanbau ist viel härter. Jedoch die in Aussicht gestellte Marende (Vesper) mit Südtiroler Speck, Wurst, Käse und natürlich Pföstl-Weinen treibt an. Außerdem: Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft auf diese Art schadet in dem herrlichen Wander- und Mountainbike-Dorado nicht. Im Gegenteil.

Trauben für Körper und Seele

Nach einer Stunde ist die Arbeit für die Gäste getan. Bevor das zweite Frühstück unter der schönen Pergola aus Reben gereicht wird und vielleicht eine entspannende Ganzkörpermassage mit Traubenkernöl im Wellnessbereich wartet, weiht der Hausherr noch in sein Geheimnis ein: In den felsigen Untergrund, auf dem das Schenna Resort gebaut wurde, haben Pföstls einen urigen Weinkeller eingerichtet, das Pendant zur schicken gläsernen Verkostungslounge im Hotel-Restaurant. Hier, mitten im Gestein, kredenzt der Hausherr an gemütlichen Abenden seine und fremde Weine an rustikalen Holztischen. Mittendrin hängt ein Bild. Es zeigt zwei Teenager im Weinberg - Stefan Pföstl und Georg Weger. Schon damals, vor 20 Jahren, hatten die beiden einen Traum. Und den leben sie jetzt.