„Diese Zitrone hat viel Saft“

Alle Bilder anzeigen Die "treibende Kraft" hinter dem Karl-Drais-Musical (von oben): Rino Galiano als Song-Schreiber und Moderator, Regisseur und Librettist Georg Veit und Komponist Michael Herberger. © Rinderspacher

Dem Erfinder des Zweirads widmet das Capitol mit "Karl Drais - die treibende Kraft" ein neues Musical. Für das Projekt zum Fahrrad-Jubiläum - der Sommer 1817 gilt als Geburtsstunde - haben sich bekannte Köpfe zusammengetan: Georg Veit, Rino Galiano und Michael Herberger - ein Gespräch.

Die Herren, Samstagabend ist Premiere Ihres Gemeinschaftswerks "Karl Drais - die treibende Kraft". Wer hat am meisten Lampenfieber?

Rino Galiano: Ich!

Produktion Regie/Buch : Der Karlsruher Georg Veit (52) prägt seit 1998 im Bereich Musik- und Kindertheater die Eigenproduktionen des Capitols.

: Der Karlsruher Georg Veit (52) prägt seit 1998 im Bereich Musik- und Kindertheater die Eigenproduktionen des Capitols. Songtexte/Kompostion/mehrere Rolle n: Der Mannheimer Schauspieler, Kabarettist und Sänger Rino Galiano ist seit über 15 Jahren eine Größe in der Kleinkunstszene der Region. Überregional wurde er 2012 durch "The Voice Of Germany" bekannt.

n: Der Mannheimer Schauspieler, Kabarettist und Sänger Rino Galiano ist seit über 15 Jahren eine Größe in der Kleinkunstszene der Region. Überregional wurde er 2012 durch "The Voice Of Germany" bekannt. Musikalische Leitung/Komposition : Produzent Michael Herberger (45) gründete 1995 u.a. mit Xavier Naidoo die Band Söhne Mannheims. Gemeinsam führen sie die Naidoo Herberger GbR, zu der ihr Mannheimer Studiokomplex gehört. Der dreifache Echo-Gewinner, Diplom-Biologe und ausgebildete Musical-Komponist fungiert u.a. bei der Erfolgsshow "Sing meinen Song" als Musikalischer Direktor.

: Produzent Michael Herberger (45) gründete 1995 u.a. mit Xavier Naidoo die Band Söhne Mannheims. Gemeinsam führen sie die Naidoo Herberger GbR, zu der ihr Mannheimer Studiokomplex gehört. Der dreifache Echo-Gewinner, Diplom-Biologe und ausgebildete Musical-Komponist fungiert u.a. bei der Erfolgsshow "Sing meinen Song" als Musikalischer Direktor. Termine: Ihr Gemeinschaftswerk "Karl Drais - Die treibende Kraft" hat am Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, Premiere im Mannheimer Capitol. Danach steht das Musical bisher am 5. März und 22. April auf dem Spielplan. Karten: 0621/3 36 73 33 (ab 34,50 Euro).

Georg Veit: Ja, Rino, der hat am meisten zu verlieren (lacht).

Michael Herberger: Er steht halt auf der Bühne u n d hat maßgeblich zu dem Stück beigetragen.

Die Idee, zum Jahr des Fahrradjubiläums die kreativen Kräfte für ein Musical zu bündeln, entstand vor gut einem Jahr. Hatten Sie alle vorher schon einen Bezug zu Drais?

Veit: Ich auf jeden Fall. Schon allein als Karlsruher, wo der Karl Drais ja nun mal herkommt...

Herberger: ... wo er geboren ist.

Veit: Genau! Und wo er auch gestorben ist. Um Drais gibt es in Karlsruhe seit Jahren eine Diskussion - über seinen Stellenwert und wie man ihn ehrt.

Ist einer der beiden Mannheimer im Kreativ-Trio früher schon mal Drais' erste Laufradstrecke von M1 bis zum Schwetzinger Relaishaus auf der Rheinau abgefahren?

Galiano: Nein.

Herberger: Bis in so ein Detail ging das nicht. Aber natürlich hat man als Mannheimer Karl Drais genau wie Carl Benz als Innovationskind der Stadt wahrgenommen und gewusst, worum es bei ihm geht.

Wie bringt man die Lebensgeschichte eines Erfinders musikalisch rüber? Das klingt ja zunächst etwas spröde...

Galiano: Indem man sich in seine Geschichte reinliest. Wir haben dann schnell begriffen, dass da viel Saft in der Zitrone ist.

War es deshalb eine einfache Fingerübung, das Libretto zu schreiben, also quasi das Musical-Drehbuch mit dem gesprochenen Text, Herr Veit?

Veit: Nein, weil es nie eine einfache Fingerübung ist. Und diese Zitrone hat teilweise fast zu viel Saft. Wir ordnen diese relativ kleine Geschichte, dass Drais in Mannheim mit seiner Laufmaschine den Vorläufer des Fahrrads erfunden hat, ein, in das, was um 1917 alles passierte: politisch, soziopolitisch, kulturell, die ganzen Innovationen. Weil es eine unglaublich verdichtete Zeit ist.

Inwiefern?

Veit: Zum Beispiel wurde im Jahr zuvor aus Not "Stille Nacht" geschrieben. Das fand ich bezaubernd - und bezeichnend. Im selben Zeitraum erfindet Mary Shelley Frankensteins Monster - Frankenstein, Fahrrad, Wiener Kongress, Napoleon, Ludwig Sand bringt im Nationaltheater von Kotzebue um und wird am Wasserturm hingerichtet... Whoah! Plötzlich wird aus so einer kleinen Geschichte eine so saftige Zitrone, dass man Mühe hat, das alles zusammen zu bringen und den Drais als Figur in diese Zeit einzuordnen.

Herr Herberger, als Bandleader der Söhne Mannheims waren Sie beim Auto-Jubiläum 2011 Teil der gigantomanischen "Autosymphonic"-Inszenierung von Marios Joannou Elia und Horst Hamann rund um den Wasserturm. Lassen Sie analog dazu in Ihre Drais-Komposition quasi "Bikesymphonic"-Elemente einfließen? Etwa Fahrradklingeln, Kettenrasseln oder Ähnliches?

Herberger: Das habe ich tatsächlich mal probiert. Auch bei dem offiziellen Song der Söhne Mannheims zum Fahrradjubiläum - ich habe dafür Xaviers Fahrrad gesampelt. Aber: So wie der Marios das damals gemacht, mit 100 Autos, die von Popakademie-Teams bearbeitet werden, ist das cool. Das als Farbe in ein Musical zu verfrachten, hat sich mir nicht wirklich erschlossen.

Veit: Wir machen das aber bei den Kostümen. Durch den Technik-Bezug und den historischen Kontext um 1817 hat das Thema ja auch eine starke optische Dimension. Um das alles unter einen Hut zu bekommen und nicht völlig hysterisch zu werden, haben wir gesagt: "Komm, wir setzen noch einen drauf und erweitern - oder übertreiben - die Kostüme mit Fahrradteilen. Wie Zahnräder, Schläuche, Mäntel, Speichen und so weiter.