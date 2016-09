„Humor ist immer ein Ausweg“

Im November 2013 hat das kurpfälzische Kabarett-Aushängeschild Christian "Chako" Habekost schon mal eine Art regionalen Superhelden reanimiert - "Der Palatinator" wurde zum bisher besten Programm des gebürtigen Mannheimers. Und was sich Hollywood serienweise mit Superman, Batman, Spiderman, Iron Man und So-weiter-Man erlaubt, darf der 54-jährige Mundartist schon lang - des halb schickt er "De Weeschwie'sch-Män" an den Start, der am 13. Oktober im Mannheimer Capitol Premiere feiert. Beim Redaktionsbesuch erklärt Habekost die Superkräfte des neuen Helden, spricht aber vorher noch über die Grenzen von Satire in Zeiten des Terrors.

Herr Habekost, in Ihrem neuen Programm gibt es eine Nummer, in der Sie anhand des beliebten kurpfälzischen Ausdrucks "Alla" darüber nachdenken, was man heute eigentlich noch sagen darf. Wächst einem als Satiriker in Zeiten, in denen Ihr Kollege Böhmermann bald wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht steht, eine Schere im Kopf?

Christian Habekost: Theoretisch gesehen sind das doch ganz tolle Zeiten! Du kriegst heutzutage Steilvorlagen ohne Ende, aus denen du als Satiriker fantastische Dribblings und Tore fabrizieren könntest. Aber dadurch, dass die Gewalt mitspielt, wird's ein bisschen kritisch - wenn man um Leib und Leben oder zumindest um die Unversehrtheit seines Autos fürchten muss. Dann hast du schon eine kleine Schere im Kopf. Umgekehrt wird um Bedrohungen ja auch ein ganz schöner Wirbel gemacht: Wenn Du als Comedian im Fernsehen eine Zeit lang weg vom Fenster warst, musst du nur erzählen, dass es da eine Drohung gab - schon kriegst du einen schönen Artikel bei Wasweißichwo. Man muss da also abwägen. Generell ist es schon schwierig geworden, Äußerungen die allgemeine politische Situation betreffend zu machen, die nicht Mainsteam sind.

Etwas konkreter bitte. . .

Habekost: Sobald Du etwas sagst, was nicht in den Mainstream passt, wird auf dich eingehauen. Etwa, wenn Du in Bezug auf die Flüchtlingsfrage eine andere Meinung hast als die Regierung. Oder dass du denkst, dass Leute die von wo anders herkommen nicht unbedingt . . . merken Sie, wie ich nach Worten suche? Am Ende wird's gedruckt und jemand versteht es falsch - oder will es falsch verstehen.

Wie gehen Sie damit um? Selbstzensur kann ja keine Lösung sein . . .

Habekost: Als Satiriker hast du immer noch den besseren Job. Du kannst immer sagen: "War ja nur Spaß." Auch wenn's dir am Ende keiner glaubt. Als Politiker oder Journalist ist es vielleicht noch ein bisschen schwerer. Man geht damit um, indem man schon ein wenig auf die Schere achtet, aber behauptet, man hätte keine im Kopf.

Noch vor einem halben Jahr hätte man sich so etwas wie den Fall Böhmermann nicht vorstellen können . . .

Habekost: Was jetzt? Das, was der Böhmermann gemacht hat. Oder das, was danach kam?

Letzteres. Man muss sein Schmähgedicht auf Erdogan sicher nicht in voller Länge witzig finden. Zumal die Masse an Orientalen-Klischees durchaus als rassistisch angesehen werden kann. Aber abgesehen davon, dass der türkische Staatspräsident paranoid genug ist, darauf einzusteigen - auch die Bundeskanzlerin hat der Sache durch ihre Äußerungen ein völlig übertriebenes Gewicht verliehen. Beide haben Ämter inne, die von Millionen Wählern mit Legitimation aufgeladen worden sind - damit führt man keine Diskussion über die Qualität von Witzen! Gerade dadurch ist Böhmermann bestätigt worden. Frieher hätt's dess nätt gewwe, oder?

Habekost: Ja, dieses Staatstragende, Staatsmännische .. . dass man sich als Regierender in gewisse Niederungen nicht begibt, weil man da oben große Politik machen muss - das ist völlig aufgebrochen. Aber vielleicht liegt auch das an der Angst der Leute. Erstens, die Angst, dass ihnen die Bevölkerung nicht mehr folgt, und sie die Kontrolle verlieren. Zweitens die vor dieser ständigen Gewalt, die eine Zivilgesellschaft lähmen kann: Keiner traut sich mehr, etwas zu machen, auszugehen, sein Leben zu leben, weil er ständig Angst hat, dass etwas hochgeht.

Was kann man tun?

Habekost: Wie gesagt: Es wäre eine wunderbare Zeit, in denen man sich satirisch-komödiantisch so richtig reinigen, sich als Gesellschaft ein Ventil schaffen könnte - dafür gibt es ja auch genug Beispiele in anderen Ländern. Wo man mal so richtig alles rauslacht und hinterher sagt: "Woah, jetzt fühl' ich mich besser, es ist ja doch alles gar nicht soo schlimm." So was gibt es bei uns ganz selten. Theoretisch darf Satire auch rassistisch sein, schließlich spielt sie fast immer mit Klischees. Das heißt nicht unbedingt, dass der, der's macht, auch Rassist ist - und das unterstellt Jan Böhmermann ja wohl auch keiner ernsthaft.

Apropos Angst: Wie sehen Sie das Thema AfD, die im roten Norden Ihrer Geburtsstadt das Direktmandat für den Landtag geholt habt?