„Man muss Musiker bleiben“

Seit 1998 als Trio erfolgreich (von oben): die Beginner DJ Mad (Guido Weiß), Denyo (Dennis Lisk) und Eizi Eiz (Philipp Eißfeldt). © dpa

Mannheim. Gut 13 Jahre ließ das vierte Beginner-Album "Advanced Chemistry" auf sich warten. Dass es auf Anhieb auf Platz eins landen würde, war also klar. Aber auch die Konzerte des Hamburger Hip-Hop-Trios stehen so hoch im Kurs, dass unser Interviewpartner Denyo, Eizi Eiz (alias Jan Delay) und DJ Mad ihr zunächst für die Heidelberger Halle 02 geplantes Konzert am 10. November nach Mannheim in den Maimarktclub und inzwischen in die Maimarkthalle verlegen konnten.

Denyo, nach dem Umzug in die Maimarkthalle - wie sehr müssen die Beginner technisch nachlegen?

Denyo: Wir mussten auf jeden Fall aufrüsten. Es hat uns schon krass überrascht, wie uns überall die Tickets aus den Händen gerissen wurden. Dementsprechend haben wir die Bühne upgegradet - mit Pyramide, sehr geiler Lichtshow und Gästen am Start. Wir werden alles niederreißen!

Person, Band, Konzert Zur Person: Denyo wurde 1977 als Dennis Lisk in Hamburg geboren. Der auch als Solokünstler und Moderator erfolgreiche Rapper lebt in Berlin. Zur Band: Zusammen mit Jan Philipp Eißfeldt (alias Eizi Eiz und Jan Delay), Guido Weiß (alias DJ Mad) und zunächst vier weiteren Mitgliedern gründete Denyo 1991 die Englisch rappende Band Absolute Beginners. Durch den Einfluss der Heidelberger Band Advanced Chemistry rappten sie auf Deutsch, veröffentlichten 1996 ihr Debüt "Flashnizm" und schafften 1998 mit "Bambule" den großen Durchbruch. Zum Konzert: Donnerstag, 10. November, 20 Uhr, Maimarkthalle Mannheim. Karten unter 0621/10 10 11 (38,15 Euro plus Gebühren).

Ihr Video-Clip "Ahnmal" versetzte mehrere Fanlager in helle Aufregung und wurde schnell über 15 Millionen Mal geklickt. War es Kalkül, darin den angesagten Gangstarapper Gzuz von 187 Straßenbande mit dem oft als Gutmensch beschimpften Reggae-Sänger Gentleman zu präsentieren?

Denyo (lacht): Das hatten wir so nicht auf dem Zettel. Der Plan war eigentlich mit jedem Song einen gewissen Twist zu haben, das heißt, mit Erwartungen zu brechen. Bei "Ahnmal" hatten wir schon die Strophen, dann kamen wir auf Gentleman für den Refrain. Das war schön, klang nach Oldschool wie "Tabula Rasa" und Freundeskreis - alles sehr nachvollziehbar. Dann haben wir uns, wie eigentlich bei jedem Titel gefragt: "Was fehlt dem Song noch?" So fiel uns Gzuz ein, der ja nicht nur diese unglaubliche krasse Stimme hat, sondern auch noch aus Hamburg kommt. Dass das die erste Single wird, und auch das erste Video, dass es 15 Millionen Leute anklicken und alle darüber streiten - das wussten wir zu dem Zeitpunkt, als Gzuz im Studio war, definitiv nicht.

In der Pianoballade "Spam" kritisieren Sie mit Zeilen wie "Iphone sechs plus - Mensch sechs Minus" das digitale Zeitalter. Ist das für Vertreter einer Sampling-Kunst nicht paradox?

Denyo: Absolut. Unser Produzent Tropf hat das schön formuliert: "Bei den Danksagungen hätte eigentlich das Daten-Transportportal WeTansfer auftauchen müssen." Weil bei einer Plattenproduktion heute super viel digital läuft und als Datenmasse hin- und hergeschickt wird. Mein Laptop ist den ganzen Tag an, wir alle nutzen Facebook und Instagram. Deshalb ist der Song auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Jeder ist inzwischen Smartphone-abhängig, es gibt immer mehr Information, aber mit immer weniger Gehalt - das reflektieren wir in dem Lied.

Sie waren Mitglied des afrodeutschen Antirassismus-Projekts Brothers Keepers. Müsste das angesichts der Stimmung im Land nicht wieder aufleben?

Denyo: Wenn, dann als offenes Projekt - am besten für alle, die sich als Minderheit fühlen.

Politische Botschaften sind sparsam dosiert auf "Advanced Chemistry". Müsste man zum Beispiel dem Zulauf der AfD nicht etwas mehr entgegensetzen?

Denyo: Es ist generell schwierig, sich als Musiker in Songs lupenrein politisch zu positionieren. Man muss schon das Entertainment vorne dran packen und Musiker bleiben, die Leichtigkeit behalten. Dann kann man in einen schönen Popsong, zu dem die Leute tanzen, Spaß haben und offen sind, eine Zeile wie "Monsanto ist böse, Monsanto ist der Feind" platzieren. Dann wird das auch angenommen. Hätte man einen Song nur über den Saatgut-Konzern gemacht, hört den keiner. Das ist mit der AfD ähnlich.

Wie sehen Sie das Phänomen?

Denyo: Ich habe mich total erschrocken, wie viele andere Menschen auch. Weil klar wurde, dass sich ein Großteil der Bevölkerung jetzt erst traut, zu sagen und zu denken, was sie eigentlich schon immer denken und sagen wollten. Das wirkt total befremdlich, hat aber auch eine andere, eine spannende Seite: Weil aufgrund der Erfolge der AfD auch viele Menschen das Bedürfnis haben, sich dagegen zu positionieren. Und sich zu überlegen, wer wir eigentlich sein wollen als Gesellschaft. Wir leben also in einer schwierigen, aber auch interessanten und ... ehrlichen Zeit. Jetzt weiß man, wie der Hase wirklich läuft. jpk