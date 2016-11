Veranstaltungen

Rhein-Neckar. Es wird wieder adventlich in der Region - an vielen Orten öffnen in den kommenden Tagen Weihnachtsmärkte ihre Pforten, locken mit Lichterglanz, Kunsthandwerk und dem Duft von Naschwerk. So sorgt etwa der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt von Freitag, 18. November, bis zum 23. Dezember… [mehr]