Schwetzingen. Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos bei Schwetzingen sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 39-jährige Autofahrerin, die in Richtung Ketsch unterwegs war, am Freitagabend gegen 19.15 aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto sei ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die 39-Jährige, ihre drei Mitfahrer und der Fahrer des anderen Autos wurden schwer verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. In Folge des Unfalls war die K 4250 für etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens beläuftsich auf mehrere tausend Euro. pol/leh)

Zum Thema Schwetzingen: Fünf Schwerverletzte bei Unfall