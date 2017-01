„Ich bin stolz, wie sich mein Sohn entwickelt hat"

Herr Hopp, wie ist es 1998 zur Rettung des Mannheimer Eishockeys gekommen? Lange hielt sich das Gerücht, Sie hätten Ihrem Sohn damals die Adler quasi zu dessen 18. Geburtstag geschenkt.

Dietmar Hopp: Ein Geburtstagsgeschenk war das definitiv nicht, das war ein Notfall! Zunächst bin ich nur indirekt mit den Adlern in Kontakt gekommen: Ein guter Freund von mir hat meinen Sohn damals immer zum Eishockey mitgenommen. Daniel hat sich gefreut, im Friedrichspark auf Styroporklötzen zu stehen, um das Spiel zu verfolgen. Dann habe ich mich auch so langsam angefreundet mit Eishockey und habe mir auch mal ein Spiel angeschaut.

Und wie kam es zur geschäftlichen Beziehung?

Zur Person: Daniel Hopp Geboren wurde Daniel Hopp am 10. Oktober 1980 in Sinsheim.

Er ist verheiratet mit Isabel und hat zwei Söhne (Jonas und David).

Der Sohn von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist Geschäftsführer der SAP Arena sowie Gesellschafter und Geschäftsführer der Mannheimer Adler in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Der 36-Jährige ist zudem Hauptgesellschafter des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen sowie seit Juli 2014 unter Franz Reindl Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Von seinem Vater Dietmar wird Daniel Hopp irgendwann den Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim übernehmen. Der genaue Zeitpunkt steht dabei noch ebenso wenig fest wie die Funktion.

Wie sich die Gastgeber-Rolle in der Rhein-Neckar-Arena anfühlt, erfährt Daniel Hopp heute: Beim Winter Game der Deutschen Eishockey Liga treffen die Adler in Sinsheim um 17 Uhr auf Schwenningen. Zur Person: Dietmar Hopp Geboren wurde Dietmar Hopp am 26. April 1940 in Heidelberg.

Nach seinem Studium arbeitete Hopp als Software-Entwickler bei IBM in Stuttgart.

1972 gründete er mit seinen IBM-Kollegen Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector und Klaus Tschira das Softwareunternehmen Systemanalyse und Programmentwicklung.

1988 wurde das Unternehmen zur SAP AG, bis 1998 fungierte Hopp als Vorstandsvorsitzender.

1995 gründete der heute 76-Jährige die Dietmar-Hopp-Stiftung, die bislang über eine halbe Milliarde Euro für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt hat.

Bekannt wurde Hopp als Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim. In den Fußball soll er 350 Millionen Euro investiert haben - aber nicht nur in Spieler, sondern auch in die Infrastruktur wie die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim.

Gemäß der Forbes-Liste beträgt Hopps Vermögen 8,5 Milliarden US-Dollar (etwa 8 Milliarden Euro).

Dietmar Hopp: 1996 sind der damalige Adler-Manager Marcus Kuhl und Geschäftsführer Dirk Brugger auf ihrer Sponsorensuche zu mir in die SAP-Zentrale nach Walldorf gekommen und waren überrascht, dass sie offene Türen vorfanden. Sie haben wahrscheinlich noch nie so schnell einen neuen Sponsorenvertrag abgeschlossen. Das war der Anfang der geschäftlichen Beziehung. Als die Adler 1997 Meister wurden, hat die SAP im Rosengarten ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Bundeskanzler Helmut Kohl und andere renommierte Leute wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Erwin Teufel waren da. An diesem Abend stieg im Friedrichspark das dritte Finale der Adler gegen Kassel. Ich weiß noch, dass Daniel nach dem Titelgewinn in den Rosengarten gekommen ist mit der Adler-Mütze auf dem Kopf. Das war die pure Freude! Ein Jahr später nach der nächsten Meisterschaft kam die Nachricht, dass der Klub vor dem Aus steht, da musste ich handeln.

Daniel Hopp: Ich habe aber nur vom Eishockey in Mannheim gewusst, weil du in den 80er Jahren im Videotext immer nachgeschaut hast, wie der MERC gespielt hat. Damals hatte ich noch gar keinen Bezug zum Eishockey. Anfang der 1990er Jahre hat sich meine Beziehung zum Mannheimer Eishockey intensiviert.

Daniel, können Sie sich noch an Ihr erstes Livespiel im Friedrichspark erinnern?

Daniel Hopp: Das war in der Saison 1993/1994 ein Sieg gegen die Kölner Haie. (Am 16. Januar 1994 schlug der MERC die Kölner Haie mit 5:1, Anmerkung der Redaktion).

Dietmar Hopp: Das erste Heimspiel, das ich gesehen habe, war auch gegen Köln. Nach 13 Sekunden hat Jochen Hecht einen Kölner in die Bande gedonnert. Da habe ich mich gewundert, wie hart es beim Eishockey zugeht.

Konnten Sie die Leidenschaft Ihres Sohnes fürs Eishockey nachvollziehen?

Dietmar Hopp: Ja, natürlich. Ich hatte die gleiche im Fußball - er am Anfang ja auch. Daniel hat im Jugend-Alter für Walldorf gespielt. Ich bin oft mitgefahren und war stolz auf ihn, weil er Tore ohne Ende geschossen hat. Ich habe mich gefreut darüber, dass er im Sport so begeisterungsfähig war.

Daniel, was macht die Faszination Eishockey für Sie aus?

Daniel Hopp: Die Stimmung, die im Friedrichspark vorgeherrscht hat mit all den Wunderkerzen vor dem Spiel. Dieses alte zugige Stadion. Ich war vorher beim VfB Stuttgart, dem Karlsruher SC oder dem 1. FC Kaiserslautern - aber beim ersten Spiel hat mich das Eishockey schon richtig gepackt. In der Saison 1993/1994 bin ich noch fünf-, sechsmal ins Stadion, für die nächste Runde habe ich mir dann eine Dauerkarte gekauft.

Dietmar Hopp: Und wie lange hast du gebraucht, um den Puck bei dem hohen Tempo zu verfolgen? Das hat bei mir eine Weile gedauert.

Daniel Hopp: Ja, das dauert schon ein bisschen.

Daniel, hatten Sie im Friedrichspark einen Stamm-Stehplatz wie so viele andere Fans?