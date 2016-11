„Ich möchte nie in der Haut von Thomas Bach stecken“

Zwingenberg. Herr Hambüchen, haben Sie Neuigkeiten, was Ihr Gold-Reck angeht? Sitzt der Container noch immer im Hafen von Rio fest?

Fabian Hambüchen: Ich hoffe, dass das Reck noch in diesem Jahr bei mir ankommt. Die Firma Spieth, die es mir ja geschenkt hat, ist da auch optimistisch. Ein Problem war, dass es kurz vor den Spielen einen Ministerwechsel gegeben hat und nicht klar war, ob alle Geräte nach Olympia in Brasilien bleiben sollen. Jetzt sieht es so aus, als würden die Brasilianer gar nichts behalten wollen. Allerdings hat jetzt der Zoll gestreikt. Ich hoffe, dass das Reck bald auf dem Atlantik unterwegs ist.

Ist es nicht verwunderlich, dass die finanziell massiv angeschlagene Stadt Rio die Gelegenheit nicht ergreift, zum Beispiel die Turngeräte für ihre Sportler nutzen zu wollen?

Fabian Hambüchen Geboren wurde Fabian Hambüchen am 25. Oktober 1987 in Bergisch Gladbach, doch er wuchs in Wetzlar auf und begann dort, angeleitet von seinem Vater Wolfgang, seine Turnerkarriere.

in Bergisch Gladbach, doch er wuchs in Wetzlar auf und begann dort, angeleitet von seinem Vater Wolfgang, seine Turnerkarriere. Seine ersten Länderkämpfe absolvierte er als Zwölfjähriger, mit dem KTV Straubenhardt holte er zwei deutsche Mannschaftsmeistertitel .

. In Mannheim wurde Hambüchen 2013 zum siebten Mal Deutscher Mehrkampfmeister.

wurde Hambüchen 2013 zum siebten Mal Deutscher Mehrkampfmeister. Bei seiner ersten Olympiateilnahme 2004 in Athen wurde er mit der Mannschaft Achter. Vier Jahre später in Peking holte er Bronze am Reck, 2012 in London war es Silber und in diesem Jahr in Rio krönte er sich mit der Goldmedaille .

Hambüchen: Natürlich ist es schade, dass diese Chance nicht genutzt wird. Ganz überraschend ist es aber auch nicht. Denn es ist dort schon ein bisschen unorganisiert gewesen, was die Spiele und die Vorbereitung auf die Spiele betrifft. Da lief nicht alles so, wie man sich das gewünscht hätte. Andererseits sind wir europäische Standards gewohnt. Die deutsche Struktur und Gründlichkeit, gibt es in diesen Ländern eben nicht so.

Das ist doch aber eine Gratwanderung. Einerseits werden von Ihnen Topleistungen erwartet, andererseits ist beispielsweise die Ausstattung im Olympischen Dorf eher spartanisch.

Hambüchen: Jeder ist da anders. Manche erwarten vielleicht ein Stück weit Luxus. Andere, wie ich, sind da relativ schmerzfrei. Klar, wenn ich gefragt werde, was hat Dir gefallen, was hat Dir nicht gefallen, dann sage ich offen und ehrlich, dass ich manche Sachen nicht so top fand. Aber man darf da auch nicht alles auf ganz Brasilien beziehen. Das Land ist toll, die Menschen sind toll. Es herrschte ein Super-Stimmung, alle waren hilfsbereit. Aber die Organisation rund um Olympia, bei der wahrscheinlich auch viel über das IOC lief, war einfach schwierig. Dort herrscht einfach eine andere Mentalität. Für uns Sportler ist Olympia das größte Event überhaupt und Du möchtest gerade da perfekt vorbereitet sein und Dir nicht noch etwas einfangen, wie eine Erkältung oder eine Entzündung, wie viele Schwimmer, die sich eine Bindehautentzündung geholt hatten. Ein Restrisiko bleibt immer. In Peking 2008 beispielsweise lag der ganze Ruder-Achter mit einem Magen-Darm-Virus flach.

Sie haben erwähnt, dass Sie offen und ehrlich Ihre Meinung sagen. Das galt insbesondere für Thomas Bach, den Sie wegen seiner Haltung zu Staatsdoping in Russland und wegen des Teilausschlusses des russischen Teams kritisiert haben. Dazu stehen Sie nach wie vor?

Hambüchen: Ja, dazu stehe ich. Ich bin niemand, der Dinge schönredet, aber auch niemand, der meint, jemand anderen beleidigen zu müssen. Ich selbst möchte nie in der Haut von Thomas Bach stecken. Was man ihm zu Gute halten muss: Er war der Einzige, der sich darauf gemeldet hat. Ich habe ja nicht nur ihn und das IOC kritisiert, sondern auch ein paar andere Institutionen. Aber nur er hat mich angerufen und hat mir die Lage aus seiner Sicht geschildert. Wir haben eine gute Stunde telefoniert.

Worum ging es genau?

Hambüchen: Um die Dopinggeschichte, Brasilien und noch dies und das. Dinge, die ich so nicht aus den Medien erfahren hatte. Das rechne ich ihm hoch an. Wir schätzen uns gegenseitig sehr und haben kein Problem miteinander. Schließlich kennen wir uns schon seit den Zeiten, als er noch DOSB-Präsident war. Ich werde schauen, dass ich ihn bald in Lausanne besuchen werde. Schließlich haben wir das gleiche Ziel: den Anti-Dopingkampf weiter zu verstärken. Da muss man gemeinsam anpacken.

Nun haben Sie nach Rio Ihren Rücktritt von der internationalen Bühne verkündet. Könnten Sie sich vorstellen, die Funktionärslaufbahn einzuschlagen, beispielsweise in der neuen Athleten-Gewerkschaft?