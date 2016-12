„Ich versuche, Grenzen aufzusprengen“

Als jüngster deutscher Musiker hat der Stuttgarter Panda-Rapper Cro am 4. Mai 2015 im Ludwigsburger Club Scala ein "MTV Unplugged"-Album aufgenommen. © Ziora

Die Pop-Hip-Hop-Hitfabrik Cro hat sich auch auf den Bühnen der Metropolregion Rhein-Neckar systematisch hochgespielt, über Café Central, Maimarktclub und -halle in die Mannheimer SAP Arena. Dort spielt der Stuttgarter am Sonntag, 18. Dezember, 19.15 Uhr, eins von sieben Zugabe-Konzerten zu seiner erfolgreichen "MTV Unplugged"-Tournee. Wir sprachen mit dem Stuttgarter über Investitionen, seine musikalische Entwicklung, politische Inhalte und die Zukunft seiner Pandamaske.

Hallo Cro, beim letzten Interview vor zwei Jahren in Stuttgart hatten Sie sich gerade ein Klavier gekauft und wollten dringend nach Hause, um darauf zu spielen. Kommen Sie vor lauter Terminen überhaupt dazu, es zu nutzen? Oder ist daraus inzwischen eh ein Flügel geworden?

Cro: Lustigerweise habe ich gerade gestern einen Flügel geliefert bekommen - und will unbedingt heim, um darauf zu spielen (lacht). Ich bin mal gespannt, was wohl bei unserem nächsten Gespräch kommt.

Cro alias Carlo Waibel Zur Person: Der Rapper, Songwriter und Modedesigner Cro wurde am 31. Januar 1990 in Aalen als Carlo Waibel geboren. Er lernte früh, Klavier und Gitarre zu spielen, so dass er bereits mit zehn Jahren erste Musik aufnahm. Erste Rap-Erfahrungen sammelte er 2006 unter dem Pseudonym Lyr1c. Nach der Mittleren Reife absolvierte Waibel eine Ausbildung zum Mediengestalter im Stuttgarter Pressehaus, wo er u.a. als Cartoonist arbeitete.

Zur Karriere: Am 11. Februar 2011 veröffentlichte Cro das Mixtape "Meine Musik" zum kostenlosen Herunterladen. Danach band er sich trotz anderer Angebote an das Stuttgarter Label Chimperator von Popakademie-Absolvent Sebastian Andrej Schweizer. Auch seine Live-Musiker Flo König (Drums) und Tim Schwerdter (Gitarre, Keyboard, Bass) haben in Mannheim studiert. Dazu kommt der Konzert-DJ Psaiko.Dino. Ende 2011 erschien das Video "Easy", das inzwischen allein auf Youtube über 50 Millionen Mal angeklickt wurde. Im Juli 2012 folgte das Nummer-eins-Album "Raop", das sich über eine halbe Million Mal verkaufte. Anfang Juni 2014 landete der mit Gold ausgezeichnete Nachfolger "Melodie" ebenfalls auf Platz eins der Album-Charts.

Zum Album: Mit 25 war Cro der jüngste Deutsche, der im Mai 2015 ein Album in der legendären Reihe "MTV Unplugged" aufnehmen durfte. Auch damit erreichte Cro die Chartsspitze und Platin-Status für über 200 000 verkaufte Exemplare.

Zum Konzert: Cros "MTV Unplugged Zugabe"-Tournee startet am 15. Dezember in Köln. Am Sonntag, 18. Dezember, gastiert er um 19.15 Uhr in der Mannheimer SAP Arena. Karten gibt es unter 0621/10 10 11 (53,14 bis 58,10 Euro plus Gebühren). jpk

Damals haben Sie erzählt, das Klavier sei ihre erste größere Anschaffung neben einem Kleinwagen für die Mutter gewesen. Nach all den Erfolgen - was macht Cro mit seinem Geld? Sind Sie inzwischen Immobilien-Mogul?

Cro: Da wäre wie gesagt der Flügel. Dann habe ich mir eine Wohnung gekauft. Einfach, weil ich eine brauchte. Es ist in diesen Zeiten ja gut, wenn das Geld nicht einfach rumliegt. Ich habe da so einen krassen Typen, der meine Finanzen macht. Der verteilt es gut auf alle möglichen Säulen.

Die "MTV Unplugged"-Phase Ihrer Karriere geht mit der Zugabe-Tournee zu Ende. Wissen Sie schon, was 2017 passiert?

Cro: Ich werde versuchen, den Musikmarkt zu revolutionieren und Grenzen aufzusprengen.

Na, das klingt ja mal spannend!

Cro: Wir sind dran! Ich hab' ein Haus in Stuttgart am Hügel. Das ist riesig und hat ganz viele Zimmer. Dahin kommen alle und können da auch pennen - Bandtypen, Künstler, verrückte Menschen, alle kommen vorbei. Wir haben jedes Zimmer umfunktioniert - zu 'nem Schlagzeugraum, zu 'nem Pianoraum und so weiter. Alles verkabelt. Da machen wir genau die Dinge, die man machen muss.

Das wäre?

Cro: Verrückte Musik, auf die ich richtig Bock habe.

Abgesehen von diesem Kreativzentrum: Können Sie schon etwas zur nächsten Studioplatte sagen?

Cro: Nur so viel: Ich bin immer am Machen. Auch wenn man nix von mir hört. Gerade dann. Denn je ruhiger es um mich wird, umso extremer gebe ich Gas. Natürlich kommt' was. Aber wann und wie kann ich noch nicht verraten.

Viele Komponisten und Texter berichten, dass Ihnen Ihre Songs ungeplant zufliegen. Auf Robbie Williams' aktueller Platte kann man hören, wie verkrampft es klingt, wenn man unbedingt Hits schreiben will. Ihnen scheinen Sie mühelos und massenhaft zuzufliegen. Oder wird es doch langsam schwieriger?

Cro: Das merke ich natürlich. Aber eher, weil mein Anspruch steigt und die Musik konzeptionell immer besser wird. Was ich früher quasi sofort veröffentlicht habe, durchdenke ich heute noch mal ein paar Tage, manchmal 'ne Woche. Oder mache es besser und besser und besser . . . Die Ergebnisse sind dann zwangsläufig krasser, aber es braucht auch viel mehr Zeit.

Das klingt mehr nach Produktion. Wie ist es beim Schreiben?

Cro: Genau so. Beim Track-Schreiben überlege ich mir auch, wie ich ein Thema so anfassen könnte, dass es neu wäre - auch wenn ich es vielleicht schon zwei, dreimal angefasst habe. Darüber, wie ich es noch nicht gemacht habe, denke ich schon mal eine Woche nach. Manchmal muss ich mich wegen des steigenden Anspruchs voll bremsen, um wieder locker zu werden.

Aber es fließt trotzdem?