„Ich wünsche mir Streit und Auseinandersetzungen“

"Ich weiß gar nicht, was daran schlimm ist, wenn die SPD links ist", sagt Leni Breymaier. Die 56-Jährige will heute in der Heilbronner Harmonie zur Vorsitzenden der baden-württembergischen SPD gewählt werden. Im Interview weist Breymaier die Kritik an ihrer Generalsekretärs-Kandidatin Luisa Boos zurück. Sie beharrt auf ihrer Linie: "Als der Landesvorstand mich vorgeschlagen hat, wusste er, wer ich bin."

Für Sie persönlich beginnt mit der heutigen Wahl zur SPD-Landesvorsitzenden auch ein neuer Lebensabschnitt als Vollzeitpolitikerin. Hätten Sie sich den Umstieg so schwer vorgestellt?

Leni Breymaier: Ich hatte erwartet, dass ich viel draußen zu streiten habe. Jetzt bleibt mehr Energie im Inneren der Partei, als ich vorher gedacht habe. Aber das geht in Ordnung. Ich lerne im Vorwärtsgehen.

Was ändert sich mit Ihnen als Vorsitzender in der SPD?

Breymaier: Zunächst wird da nicht so viel anders. Ich möchte die Partei in ihrer Breite mitnehmen. Das zeigt sich schon am Personaltableau, das heute zur Wahl steht. Ich wünsche mir tatsächlich Streit und Auseinandersetzungen. Ich wünsche mir ein Ringen um die besten Positionen. Und ich wünsche mir Sozialdemokratie pur.

Es grummelt deutlich in der Partei. Fürchten Sie eine Abstrafung bei Ihrer Wahl?

Breymaier: Ich rechne mit einem ordentlichen Ergebnis.

Diskussionen haben Sie sich mit Ihrer Wunschkandidatin Luisa Boos für das Amt der Generalsekretärin eingehandelt. Können Sie das nachvollziehen?

Breymaier: Intern kann man mit mir über alles streiten. Nicht nachvollziehbar ist für mich, dass es schon öffentliche Diskussionen über Luisa Boos gab, bevor ich sie überhaupt offiziell vorgeschlagen hatte. Solche Durchstechereien gehen nicht. Ich habe das Vorschlagsrecht für das Amt. Und Luisa Boos ist eine außerordentlich qualifizierte, engagierte und fachkundige Frau. Darüber hinaus können wir mit ihr auch das Erscheinungsbild der Partei verbreitern. Sie hat mein volles Vertrauen.

Kann Frau Boos nach dieser Vorgeschichte überhaupt die ihr zugedachte Rolle als Motivatorin der Partei ausfüllen?

Breymaier: Sie hat sich in den letzten Wochen in vielen Kreisverbänden vorgestellt. Überall, wo sie war, hat sie einen guten Eindruck hinterlassen. Sie hat ihre Chance genutzt. Ihr souveräner Umgang mit der ins Persönliche gehenden Kritik bestärkt mich in meiner Wahl.

Viele befürchten mit dem Duo Breymaier/Boos einen Linksruck in der Südwest-SPD. Sie selbst verstärken die Bedenken noch mit Ihrem Bekenntnis zur linksorientieren britischen Labour-Partei. Warum?

Breymaier: Ich bin 1982 in eine linke Volkspartei eingetreten. Ich weiß gar nicht, was daran schlimm ist, wenn die SPD links ist. Außerdem besteht die Partei in Zukunft nicht nur aus Breymaier und Boos - oder Leni und Luisa. Daneben haben wir den Vorsitzenden der Landtagsfraktion, vier stellvertretende Landesvorsitzende und einen Vorstand. Als der Landesvorstand mich vorgeschlagen hat, wusste er, wer ich bin. Ich habe kein Problem, als links bezeichnet zu werden. Ich hoffe, jeder in der SPD nimmt für sich in Anspruch, links zu sein.

In England ist ein tiefer Riss zwischen der Parteiführung und den Labourabgeordneten entstanden. Droht das im Land zwischen Ihnen und der Landtagsfraktion?

Breymaier: Nein. Es gab in den letzten Jahren ab und zu Reibungen. Dabei ging es um inhaltliche Fragen. In der Opposition richtet sich die Auseinandersetzung auf den politischen Mitbewerber. Da ziehen wir an einem Strang.

Aber man muss noch dran arbeiten?

Breymaier: Das ist ein dauerhafter Prozess. Ich komme mit Andreas Stoch gut aus und wir sprechen beide die gleiche Sprache. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass das gut läuft. Etwas anderes können wir uns bei 12,7 Prozent auch gar nicht leisten.

Aber einen Automatismus, dass es von da wieder aufwärts geht, gibt es nicht ...