21-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Mannheimer Hauptbahnhof von Zug erfasst:

Mannheim. Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofs von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 21-Jährige im Ausfahrgleis Richtung Ludwigshafen (in Verlängerung zu Gleis 5), von dem Zug erfasst und schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Die Beamten gehen von einem Unfall aus.

Nach ersten Angaben des Zugführers habe dieser eine Person im Gleisbereich erkannt, die in Richtung Ludwigshafen lief. Trotz Bremsung wurde der Mann von dem Zug erfasst.

Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von einem Unfall auszugehen. Ob der Verunfallte unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wird noch ermittelt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren an Bahnanlagen. Immer wieder kommt es im Zugverkehr zu tödlichen Unfällen durch Personen im Gleisbereich. Die Gefahren werden oft unterschätzt, da sich die Züge fast unbemerkt und geräuschlos nähern und längere Bremswege haben. (pol/oec)