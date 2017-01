Mannheim. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen eine 42-jährige Mannheimerin Anklage wegen des Verdachts des Totschlags erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird der Frau vorgeworfen, im September vergangenen Jahres ihren 63-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung im Streit mit einem Messer angegriffen und so getötet zu haben (wir berichteten). Zum Tatzeitpunkt stand die mutmaßliche Täterin wohl unter dem Einfluss von Alkohol. Die 42-Jährige habe sich zur Tat geäußert, allerdings hauptsächlich auf Erinnerungslücken verwiesen, so die Staatsanwaltschaft. Die Frau befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. (gbr/pol)

