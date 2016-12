Anschlagspläne: Jugendliche festgenommen

Zwei Jugendliche sind in Mannheim und Aschaffenburg festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, einen islamistischen Anschlag geplant zu haben.

Mannheim/Aschaffenburg. Wegen des Verdachts auf Verabredung eines Anschlags sind am Donnerstag zwei deutsche Jugendliche vorläufig in Mannheim und im Landkreis Aschaffenburg festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte, stehen die Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren unter Verdacht, einen islamistisch motivierten Anschlag auf eine öffentliche Einrichtung im Landkreis Aschaffenburg geplant zu haben. Dafür sollen sie nach ersten Erkenntnissen geplant haben, sich Schusswaffen zu besorgen. Der Verdacht gegen die Jugendlichen habe sich während eines bereits laufenden Ermittlungsverfahren ergeben. Auf Anfrage teilte das Landeskriminalamt mit, dass der 17-Jährige in Mannheim festgenommen wurde.

Der Einsatz sei mit Unterstützung der örtlichen Polizeistellen erfolgt. Bei den Durchsuchungen seien islamistisches Propagandamaterial, IS-Flaggen, elektronische Datenträger sowie Mobiltelefone sichergestellt worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Beschuldigten tatsächlich in der Lage waren, die in Verdacht stehenden Planungen umzusetzen. Allerdings stelle bereits die Verabredung eines Verbrechens eine Straftat dar.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehle beantragt, die Jugendlichen sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wollen die Behörden klären, ob für die Beschuldigten tatsächlich die Möglichkeit bestand, an Schusswaffen zu gelangen und ob von einer Schuldfähigkeit und Ernsthaftigkeit der Planungen auszugehen ist. Es sei nicht ausgeschlossen, dass bei den Beschuldigten psychische Erkrankungen vorliegen. (pol/dls)