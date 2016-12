Brücke über A6 wird abgerissen

Mannheim. Eine weitere Großbaustelle auf den Autobahnen der Metropolregion steht an: Wie Karin Mihatsch vom Regierungspräsidium Karlsruhe während der Bezirksbeiratssitzung in Sandhofen am Mittwochabend mitteilte, muss die Fahrbahndecke der A 6 ab 2017 im Bereich der Anschlussstelle Sandhofen erneuert werden. Zu den Bauarbeiten gehört dann ab 2018 auch der Abriss der Brücke über die Bundesstraße 44. Dafür müssen die Autobahn und die Bundesstraße an einigen Wochenenden auch gesperrt werden.

Für das Projekt sind drei Bauabschnitte vorgesehen: 2017 geht es mit dem zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen Rheinbrücke und Anschlussstelle los, der acht Monate dauern und im November 2017 abgeschlossen werden soll. Im zweiten Bauabschnitt, für den mindestens 18 Monate veranschlagt sind, soll die Anschlussstelle saniert werden. Dafür muss die Autobahnbrücke abgerissen und neu aufgebaut werden. Die A 6 muss an einem Wochenende voll gesperrt werden, die Bundesstraße 44 sogar an vier Wochenenden.

Der dritte Bauabschnitt ab 2019 umfasst den 4,5 Kilometer langen Bereich von der Anschlussstelle bis zur Landesgrenze Hessen. In rund 16 Monaten sollen hier die Fahrbahn, die Erdbetonrandbalken und die Lärmschutzwände erneuert werden. Das Ende der Maßnahme ist für Ende 2020 vorgesehen.

Bei den Bürgern und Bezirksbeiräten sorgte die Nachricht für Entsetzen. Für Firmen vor Ort wie Ikea oder Roche gebe es sicher große logistische Probleme, befürchten die Bürgervertreter im Norden. Ein genaues Umleitungskonzept gibt es noch nicht. (baum)