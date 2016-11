Berlin. Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan hat den Bambi in der Kategorie Comedy erhalten. Ceylan ging in seiner Dankesrede auch auf die gegenwärtige Stimmung in Deutschland ein: "Wir dürfen uns von diesen scheiß Terroristen niemals das Lachen nehmen lassen und auch nicht die Lust auf solche Veranstaltungen hier." Die Laudatio für den gebürtigen Mannheimer hielt der Komiker Thomas Herrmanns. Der Ausgezeichnete selbst verriet bei der Verleihung zudem eine interessante Parallele: Ceylan bedeute "junges Reh" auf Türkisch. Bülent Ceylan ist übrigens auch bald in den deutschen Kinos zu sehen. Sein Film "Verpiss dich, Schneewittchen!" feiert nächstes Jahr Premiere. (ben)