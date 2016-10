Ein Auto hat sich nach einer Kollision mit einem Fahrzeug in der Hochstättstraße überschlagen.

Mannheim. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Samstagnachmittag in Mannheim-Seckenheim sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Angaben der Polizei überschlug sich eines der Fahrzeuge nach der Kollision mit einem Auto in der Hochstättstraße.

Laut einem Mitarbeiter vor Ort waren die beiden Wagen an der Einmündung Hochstättstraße/L542 frontal zusammengekracht. Den Angaben des Mitarbeiters zufolge musste die Feuerwehr zur Personenrettung die Frontscheibe des Autos, das sich überschlagen hatte, aufschneiden. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden nach ersten Schätzungen auf mehr als 20 000 Euro. Näheres war zunächst noch nicht bekannt. (pol/kris)