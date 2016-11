Forderung nach Einweisung in die Psychiatrie

Nach dem Fund von Blutlachen suchte die Polizei im Januar das Neckarufer ab. Die Frauenleiche wurde in Südhessen im Rhein gefunden. © Proßwitz

Mannheim. Mit einer überraschenden Forderung des Verteidigers ist heute im Prozess um den Tod einer Mannheimerin, die erschlagen und dann in den Neckar geworfen wurde, die Schlussphase eingeleitet worden. Im Januar wurde die Leiche der Frau in Südhessen im Rhein gefunden (wir berichteten).

Anwalt Maximilian Endler hatte nicht, wie seine Kollegin Miriram Weiß aus der Verteidigung den tatsächlichen Freispruch seines Mandanten gefordert, sondern auf Schuldunfähigkeit plädiert. Außerdem beantragte er die Unterbringung des 26-Jährigen in einer Psychiatrie. Der Angeklagte hörte dem Vortrag seines Vertreters mit finsterer Miene zu, beide hatten schon bei der Platzwahl vor Verhandlungsbeginn möglichst weit Abstand voneinander genommen. Auch zwischen Verteidigerin Miriam Weiß und dem Angeklagten war ein Stuhl freigeblieben - eine unübliche Distanz zwischen Anwalt und Mandant. In seinem letzten Wort schwieg der Angeklagte zunächst. Erst nach einer Unterbrechung erklärte er: "Ich sage nichts mehr." Nach einer Pause fügte er hinzu, seine Lederjacke wieder haben zu wollen, die von der Polizei konfisziert worden war. Der Germanistik-Student hatte vom Tag seiner Festnahme seine Unschuld beteuert.

Oberstaatsanwalt Oskar Gattner blieb dennoch in seinem Plädoyer bei dem Vorwurf des Totschlags. Seine Forderung: 13 Jahre und sechs Monate Haft. Die Spurenlage am Tatort hätten bei ihm keinen Zweifel hinterlassen, dass es sich bei dem 26-jährigen Germanistik-Studenten um den Täter handeln würde. Allerdings betonte er, dass während der Beweisaufnahme nicht alle Fragen in befriedigender Weise geklärt werden konnten, auch ein Motiv habe sich bis zum Schluss nicht erkennen lassen.

Zum Thema 25-Jähriger soll Mannheimerin getötet haben

Am Freitag, 25. November, um 9 Uhr will die Kammer das Urteil verkünden. (abo)