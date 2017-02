Fußgänger randaliert auf Autobahn

Mannheim. Ein Fußgänger hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf der Autobahn B38a randaliert. Nach Angaben der Polizei musste die BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim aus Sicherheitsgründen kurzzeitig gesperrt werden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte zuvor einen dunkel gekleideten Mann, der von der B38a kommend auf dem Mittelstreifen der Autobahn 656/ B37 stadteinwärts laufen würde, gemeldet. Die Besatzung eines Streifenwagens stellte den Mann auf der rechten Fahrspur fest. Er hatte bereits kehrt gemacht und lief ihnen in Richtung Heidelberg entgegen. Als ihn die Beamten aufforderten, stehen zu bleiben, rannte er über die Autobahn.

Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen bei nächster Gelegenheit und trafen kurz vor der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau erneut auf den Mann. Er bewarf den Streifenwagen mit kleinen Steinchen und rannte erneut über die B37. Ein unbekannter Fahrzeugführer musste zur Vermeidung eines Unfalls seinen Pkw mit einer Vollbremsung bis zum Stillstand abbremsen. Als ihm der Mann mit einer Weinflasche drohte, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Dann demolierte er mit der Weinflasche die Windschutzscheibe und eine Seitenscheibe des Streifenwagens. Durch die Glassplitter erlitt ein Beamter eine leichte Verletzung am Auge und am Mund. Danach überquerte der Mann die Gegenfahrbahn und warf die Weinflasche nach Beamten, die zwischenzeitlich zur Unterstützung eingetroffen waren. Erneut mussten mehrere aus Richtung Heidelberg in Fahrtrichtung Mannheim fahrende Verkehrsteilnehmer zur Vermeidung eines Unfalls eine Gefahrenbremsung durchführen. Der Mann verschwand zunächst in der Dunkelheit.

Nach intensiver Suche wurde er in einem Gebüsch zwischen Flugplatz und Großraumparkplatz festgenommen. Da er erneut flüchten wollte, musste er gefesselt werden. Es handelte sich um einen 39-jährigen rumänischen wohnsitzlosen Mann, der die Nacht über bei der Polizei verbringen musste. Der Grund für sein Handeln ist unbekannt. Alkohol war nicht im Spiel. Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1740 mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt in Verbindung zu setzen. (pol/lina)