32. Autosalon in Mannheim - Mit Video und Fotostrecke:

Mannheim. Die Mannheimer Innenstadt hat sich am Samstagnachmittag zur Automeile verwandelt. 26 Händler präsentierten bei der 32. Auflage des traditionellen Autosalons 175 Modelle, alle Preisklassen waren vertreten - für den üppigen, aber auch für den kleinen Geldbeutel. An drei Standorten in der Innenstadt standen die PS-starken Schätze, bereit begutachtet zu werden. Mitarbeiter der Autohäuser standen bei Fragen Rede und Antwort. Auch Oldtimer waren zu sehen, genauso wie E-Bikes.(ena/kris)