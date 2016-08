BAföG: Mehr Geld fürs Studium

23 Änderungen des Bundesausbil-dungsförderungsgesetzes (BAföG) hat Beate Schmidt in ihren 42 Dienstjahren im BAföG-Amt des Studierendenwerks Mannheim bereits mitgemacht - seit sieben Jahren ist sie Leiterin. Nun folgt nach sechs Jahren wieder eine Erhöhung um sieben Prozent. Beate Schmidt spricht über die Gründe der Erhöhung - und darüber, dass Studenten auf jeden Fall einen Antrag stellen sollten.

Frau Schmidt, die Sieben-Prozent-Erhöhung klingt fast wie Werbung. Welchen Hintergrund hat die radikale Änderung?

Beate Schmidt: Ich sehe es nicht als radikale Änderung, weil sechs Jahre Stillstand war: Es ist überhaupt nichts gemacht worden. Im BAföG ist es so geregelt, dass alle zwei Jahre die Freibeträge und Bedarfssätze überprüft werden müssen, ob sie quasi noch den Lebenshaltungskosten entsprechen. Nach sechs Jahren Pause sehe ich das nicht als radikale Erhöhung. Diese sieben Prozent sind einfach nur gerechtfertigt.

Werden die sieben Prozent denn auch den Lebenshaltungskosten gerecht?

Schmidt: Ich denke, sie werden den Lebenshaltungskosten nicht gänzlich gerecht. Aber zumindest kommen sie diesen jetzt näher als vorher.

Das heißt, es ist Ihrer Meinung nach immer noch zu wenig?

Schmidt: Ja. Man kann davon ausgehen, dass Studierende mindestens zwischen 900 und 1000 Euro im Monat benötigen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn man jetzt von dem BAföG-Höchstsatz von 735 Euro (inklusive Kranken- und Pflegeversicherungszuschlag) ausgeht, dann müssen die Studierenden nebenher noch jobben gehen oder Unterstützung der Eltern erhalten.

An der Erhöhung ist also nichts Besonderes?

Schmidt: Wichtig ist der Vermögensfreibetrag, der von 5200 auf 7500 Euro erhöht wurde. Unter Vermögen fällt zum Beispiel auch ein Auto. Wer dann noch etwas aufBAföG dem Sparbuch hat, erreicht die Grenze schnell.

Wer profitiert nicht von der Erhöhung?

Schmidt: Es profitieren alle davon. Es ist für alle gedacht und es wird auch niemand ausgeschlossen.

Was ist Ihnen an der Erhöhung am wichtigsten?

Schmidt: Am wichtigsten ist mir, dass rauskommt, dass man wieder einen BAföG-Antrag stellen soll, dass es sich wieder rentiert, dass es sich lohnt. Vielleicht auch noch ein Anreiz: Wenn jemand BAföG bekommt, wird er von den Rundfunk- und Fernsehgebühren befreit.

Haben denn schon viele den Online-Antrag genutzt, der jetzt verpflichtend eingeführt wurde?

Schmidt: Nein. Wir sind der gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen, bisher sind darüber aber noch keine E-Anträge eingereicht worden. Als zusätzlichen Service bieten wir schon seit längerem eine Online-Ausfüllhilfe an, die mindestens 50 Prozent nutzen. Der Antrag muss dann aber ausgedruckt, unterschrieben und hier eingereicht werden.

Haben seit der Erhöhung schon viele Studierende einen neuen An-trag eingereicht?

Schmidt: Leider noch nicht. Es hat sich scheinbar bei vielen noch nicht herumgesprochen, dass sich das BAföG erhöht. Auch die Studierenden, die bisher einen sogenannten Null-Bescheid hatten, sollten auf jeden Fall einen Antrag stellen - die sieben Prozent machen sich doch bemerkbar. Auch wenn es bloß 30 oder 40 Euro sind - damit kann man auch mal weggehen. Es ist auf jeden Fall lohnenswert. Vor allem die, die bisher einen Antrag gestellt und kein BAföG bekommen haben, sollten es noch einmal versuchen. Das liegt uns sehr am Herzen.

Wie viele Studierende erhalten überhaupt die Höchstförderung?

Schmidt: In der Statistik von 2015 erhalten bundesweit 46 Prozent eine Vollförderung. Allerdings wird in dieser Statistik nur von Förderungsempfängern gesprochen, da wird nicht zwischen Studierenden und Schülern unterschieden. Das verfälscht das Bild ein wenig, da darunter auch viele Schüler sind, die elternunabhängige Förderung erhalten. Allerdings muss ich ganz klar dazu sagen: Mannheim hat eine sehr niedrige Förderungsquote. Das war schon immer so.

Hier erhalten also sehr wenige den Höchstsatz?

Schmidt: Nein, sehr wenige beziehen überhaupt BAföG. Im Jahr 2015 hatten wir eine Förderungsquote von 8,5 Prozent. Das ist sehr wenig. In Hochzeiten hatten wir einmal 10,2 Prozent.

Haben Sie noch Tipps?

Schmidt: Als kleinen Tipp kann man sich auf unserer App oder Homepage bei unserem BAföG-Fristenmelder anmelden. Das ist auch eine Mannheimer Erfindung. Da werden Studierende auf Wunsch zwei Monate vor Ablauf ihres Förderungszeitraums daran erinnert, ihren Wiederholungsantrag zu stellen. Das wird recht gut angenommen. (leo)

Fristenmelder für BAföG-Antrag unter https://www.stw-ma.de