Tanzen tief unten im Bunker

Uneingelöste Getränkecoupons und ein altes Bier: Im Schlossbunker Mannheim wurde in den 1980er und 90er Jahren auch getanzt.

Wer im Studierendencafé EO im Ehrenhof des Schlosses sitzt, der denkt an vieles: an Referate, Klausuren, die nächste Party. Vermutlich aber nicht daran, dass sich tief unter dem Ehrenhof ein Bunker befindet. Dass sich dies ändern muss, ist das Anliegen einer Gruppe von Studierenden. Mit Führungen durch den Schlossbunker taten sie den ersten Schritt, um das, was sich unter dem Ehrenhof verbirgt, bekannt zu machen.

Es ist spätsommerliches Wetter, als sich eine Gruppe von 25 Menschen am Karl-Friedrich-Denkmal vor dem Schlossportal trifft. Viele tragen kurze Hosen und T-Shirts. Meist verrät nur die Jacke im Arm, dass die Studierenden nicht die Sonne genießen möchten, sondern an einer Führung durch den Schlossbunker teilnehmen wollen. Unter der kleinen Gruppe am Denkmal ist auch Sven Kaulbarsch, der die Bunkerführungen mitorganisiert hat.

Der 24-jährige Germanistik-Student ist Teil des studentischen Teams des "Marchivum-Blogs" zum Umzug und Neubau des Mannheimer Stadtarchivs "Marchivum" in die Neckarstadt-West. In dem Blog dreht sich alles um Bunker - von dem echten unter dem Ehrenhof bis hin zu fiktiven Bunkern in der Literatur. "Während meiner Recherchen im Stadtarchiv für einen Blog-Beitrag bin ich auf den Schlossbunker gestoßen und ich dachte mir: Den kennen die wenigsten. Eine Führung wäre doch ein cooles Event", erzählt er. Kaulbarsch ist besonders gut auf die Führung durch den Bunker vorbereitet. Er hat viel im Archiv recherchiert und ist fast ein Experte in Sachen Schlossbunker.

Zusammen mit dem Blog-Team konnte er "MannheimTours" für die Führungen gewinnen. Mannheim Tours wird von Gerda Kirschner und Georg Seiberlich geleitet, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Untergrund Mannheims für Besucher zugänglich zu machen. "Uns ist es ein besonderes Anliegen, jungen Leuten die Zeiten des Krieges erlebbar zu machen. Die Idee einer Bunkerführung nur für Studierende haben wir daher sofort unterstützt", sagt Seiberlich.

Kaulbarsch ist wie die anderen Studierenden auf die Führung gespannt, denn im Schlossbunker war er selbst auch noch nicht. Und auch für Kirschner und Seiberlich ist diese Führung etwas Besonderes, denn es ist die erste durch den Schlossbunker, die sie veranstalten. Die ehemaligen vier Eingänge des Bunkers befinden sich direkt auf dem Ehrenhof und sehen heute aus wie Lüftungsschächte, die vergittert sind. "Heute gehen wir durch den Heizungskeller des Schlosses nach unten", erzählt Seiberlich. Nach dem Krieg sollte der Bunker ein Archiv werden, die Nazis hatten daher gleich diesen weiteren, direkten Zugang zum Schloss gelegt.

Kellermuff statt Schrecken

Vorbei an Heizungsrohren und Kesseln bahnt sich die kleine Gruppe ihren Weg in die Tiefe des Schlosses. Einige Abbiegungen und lange Gänge später tauchen erste eiserne Bunkertüren auf. Die Luft wird muffig und kühl. Die ersten Besucher ziehen ihre Jacken an. Die Wände sind klinisch weiß verputzt und der Boden steinern grau gepflastert.

Der erste Eindruck des Bunkers ist anders als erwartet, denn er wirkt mehr wie ein gewöhnlicher alter Keller als ein bedeutsames Relikt aus vergangenen Zeiten. Seiberlich zeigt auf die Stromkabel und Lampen an der Wand: "Die Technik hier ist im Originalzustand der 1940er Jahre." Er geht einen Schritt zur Seite: "Hier sehen wir die alte Hotelrezeption oder den Getränketresen." Hotel und Getränke? Die Geschichte des Bunkers nach dem Krieg ist verwunderlich. Bis Anfang der 50er Jahre war dort ein Hotel untergebracht, später Mensa und Studierendenwohnheim und ab den 80er Jahren eine Disko. Tanzen unter Nazi-Lampen und Alkoholexzesse in Bunker-Toiletten, das gehört genauso wie die Todesangst tausender Menschen während des Krieges zur Geschichte des Schlossbunkers.

Das erzählt auch Christian Werner, der als technischer Angestellter für das Schloss zuständig ist und als Hüter des Bunkerschlüssels die Führung begleitet. "Die Stimmung im Bunker ist bedrückend. Hier habe ich meine Jugend verbracht, denn ich war hier immer tanzen. Andererseits ist er ein Relikt des Krieges." Für Werner, der Zugang zu allen Schlossräumen hat, ist klar: "Ich bin lieber oben im Schloss, wo die jungen Leute und das quirlige Leben sind."

Ein Bunker hört nach einem Krieg nicht auf zu existieren, auch wenn er aus der Wahrnehmung vieler Menschen verschwindet. Es klingt beinah paradox, wenn im Jahr 2016 die Toilettenspülungen des Gemäuers aus den 40er Jahren noch funktionstüchtig sind und die Wasseruhr der Bunkerrohre jedes Jahr vom städtischen Energieversorger abgelesen werden möchte.

Aber ist es das wirklich? Der Bunker gehört zum Schloss und zur Stadt wie alles andere auch. Kirschner sowie Seiberlich von "MannheimTours" und Kaulbarsch vom "Marchivum-Blog" setzen sich dafür ein, dass das nicht vergessen wird. Für Werner ist der Bunker Teil seines Arbeitsalltags. Wie die Stimme für den Stadtführer. Wie die Computertastatur für den Blogger.

(Von Leon Igel)