Wo wohnen Studierende in Mannheim gerne?

Tausende neue Studenten beginnen zurzeit ihr Studium in Mannheim. Auf sie warten eine neue Stadt, viele neue Menschen und ein neues Zuhause. Doch wo lebt es sich als Student in Mannheim am besten?

Für viele die erste Anlaufstelle sind die Wohnheime des Studierendenwerks. Wer Glück hat und sich früh genug anmeldet, kann sich über einen Platz freuen. "Besonders beliebt sind natürlich die Wohnhäuser in den Quadraten, in der Oststadt und in Neuostheim - aufgrund der zentralen Lage", so Astrid Brandenburger, die Pressesprecherin des Studierendenwerks Mannheim.

"Bei der Bewerbung auf einen Platz in einem der Wohnhäuser ist die Hochschulnähe eines der wichtigsten Kriterien. Grundsätzlich sind alle unsere Wohnanlagen voll belegt und auch an den Bewerberzahlen wird deutlich, dass offensichtlich jedes Haus beziehungsweise jeder Stadtteil seine Reize hat", sagt Brandenburger.

Saskia Schweneker studiert im fünften Semester Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule. Sie ist auf eine Empfehlung hin in ein Studentenwohnheim innerhalb der Quadrate gezogen. "Die zentrale Lage ist vor allem für Studenten in keinem der anderen Stadtteile so gut wie hier in den Quadraten", findet die 21-Jährige. Das Studierendenwerk wirbt aber auch für die Wohnheime in etwas weiter vom Zentrum entfernt gelegenen Vierteln mit einer gut funktionierenden Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten.

Das Immobilienunternehmen Fröhlich Immobilien aus Mannheim hat in der Vergangenheit ähnliche Erfahrungen damit gemacht, was Studierenden bei der Wohnungssuche wichtig ist. "Natürlich spielen die Lage, eine gute Anbindung an den Nahverkehr und günstige Mieten eine wichtige Rolle für Studierende", so das Unternehmen.

Beliebt seien so immer die Stadtteile Neckarstadt-Ost, Schwetzinger Vorstadt, Neckarau, Lindenhof und die Innenstadt. "Weniger beliebt hingegen sind die Außenbezirke wie Käfertal, Schönau und Waldhof. Dementsprechend werden diese auch kaum nachgefragt", heißt es bei Fröhlich Immobilien.

Jan Kürvers wohnt in der Neckarstadt-West und studiert im dritten Semester Bachelor Kultur und Wirtschaft an der Universität. Er findet, dass die Neckarstadt-West ein sehr lebendiges Viertel in einer guten Lage ist, auch wenn sie in der Stadt eher als Problemviertel gilt. "Mit dem Rad kommt man innerhalb 15 Minuten zu allen wichtigen Orten der Stadt. Durch die vergleichsweise günstigen Wohnungen begegnet man hier jungen Familien, unterschiedlichsten Kulturen und natürlich Studenten", sagt der 20-Jährige.

Bei einer kürzlich durchgeführten Umfrage durch die "Fachverlag für Verbraucherinformationen GmbH" wurde die Neckarstadt-West als Preisleistungssieger unter neun weiteren Stadtteilen in Mannheim gekürt. Auf dem letzten Platz von zehn bewerteten Stadtvierteln ist dabei ziemlich überraschend der Jungbusch gelandet. Anne Gugel studiert im dritten Semester Politikwissenschaft und hat im Jungbusch ihr Zuhause gefunden. Sie findet, dass der Jungbusch der perfekte Standort für Studierende ist. "Es gibt sehr viele Bars und es ist nicht weit bis zum nächsten Supermarkt oder bis zur Uni. Außerdem ist immer etwas los auf den Straßen. Dadurch kann es aber auch unter der Woche mal bis spät abends etwas lauter sein", so die 20-Jährige.

Und ihr fallen auch ein paar negative Punkte zum Studentenviertel Jungbusch ein. Gugel empfindet es als nervig, dass häufig Plastik- und Sperrmüll auf den Gehwegen herumliege. Außerdem hat sie das Gefühl, dass man keinen wirklichen Kontakt zu den Mitmenschen herstellen kann. "Ich komme vom Land und habe anfangs immer versucht, allen ,Hallo' zu sagen. Leider wurde das meist nicht erwidert. Das finde ich sehr schade", sagt die Studentin. Dennoch ist sie mit ihrem Zuhause im Jungbusch zufrieden und wohnt gerne dort.

Die verschiedenen Studierendenmeinungen zeigen, dass es wohl keine pauschale Antwort darauf gibt, wo Studenten in Mannheim am besten wohnen. Letztlich ist es am wichtigsten, dass man für sich selbst überlegt, was einem an einem Wohnungsstandort wichtig ist. Und wenn das gilt, dann steht der vielleicht schönsten Zeit im Leben nichts mehr im Wege. Ab nächster Woche stellen wir Euch auf der Hochschulseite in einer neuen Serie die Mannheimer Stadtteile aus Studierendensicht vor.