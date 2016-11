Gesucht: Hobby-Models zwischen Regalen

Sie ist immer da, wenn man sie braucht. Warm und still empfängt sie einen. Sie hat Studierende schon in jeder Stimmung erlebt: muffelig am Montagmorgen, zu allem bereit am Mittwochnachmittag und wochenend-euphorisch am Freitagabend. Die Bibliothek der Universität (in studentischer Kurzform: Bib) ist für viele Studierende weitaus mehr als ein Arbeitsort. Doch was genau passiert zwischen Büchern und Schreibtischen? Der Blick hinter die Kulissen zeigt: So unterschiedlich wie die Studierenden selbst, so vielfältig sind ihre Bib-Aktivitäten.

Wer braucht schon Facebook & Co., wenn man die Bib hat? Das denken sich die Geselligen unter den Bibliotheksbesuchern. Sie widmen sich weniger gerne den wissenschaftlichen Theorien der Kommunikation, dafür sind sie Meister der Flüster-Praxis. Da nicht alle arbeitenden Studierenden diese Vorliebe schätzen, gehören böse Blicke zum Bib-Alltag. Zum Glück gibt es das Café Sammo um die Ecke. Dort lassen sich angesagte Partys und neusten Gerüchte noch besser verbreiten.

Am kontaktfreudigsten in Sachen Liebe sind die Flirtfreunde unter den Geselligen. Laut ihren Verschwörungstheorien ist der Bibliotheksbereich in A3 eigens für ihre Zwecke entworfen worden. Tatsächlich haben die Besucher dort freie Sicht über die drei großen Stockwerke. Ist ein Objekt der Begierde einmal ausgemacht, fehlt nur noch die Strategie.

Der Klassiker "Zettel mit Handy-nummer zuschieben" ist unter den Flirtfreunden sehr beliebt. So handeln sie im Sinne des obersten Gebots der Stille und vermeiden unüberlegte verbale Ausrutscher wie: "Du siehst aber fertig aus, Lust auf einen Kaffee mit mir?" Nach dem Motto "Wenn schon Bib, dann schick!" ziehen die studentischen Hobbymodels nicht nur die Aufmerksamkeit der Flirtfreunde auf sich. Mit extravaganten Looks sorgen sie für Glanz und Glamour in der Bibliothek. Der neue Männer-Dutt oder der schillernde Minirock - auf den langen Treppen der A3 lässt sich alles vor dem inoffiziellen, aber nicht weniger neugierigen Publikum gekonnt präsentieren.

Auch wenn nicht jeder Studierende auf der Jagd nach den heißesten Neuigkeiten oder Mitstudierenden ist: Die Bibliothek hat für jeden etwas zu bieten. Leidenschaftliche Studierende schwelgen in Gedanken über den Sinn des Daseins und den Unsinn, sich die eigene Schließfachnummer merken zu müssen. An Samstagnachmittagen versüßen sich Fußballfans ihre Lernpausen mit der Bundesliga. Und falls Lernfrust aufkommen sollte, sind nette Kommilitonen und Freunde auch nie weit.

Mit dem Gang in die Bibliothek ist also nicht nur die Aussicht auf geistige Anstrengung verbunden. Man mag es zwar, in Zeiten nahender Abgabefristen und Klausuren sein Schicksal zu bedauern: "Oh nein, ich werde die nächsten Wochen in der Bibliothek wohnen." Doch diese Klage verrät auch: Irgendwie ist die Bibliothek für Studierende ein zweites Zuhause. Ohne sie würde das Lernen nur halb so viel Spaß machen. (lno)