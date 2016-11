Laute Musik, dreckige Ecken

Laut, voll, bunt oder einfach nur skurril. Langweilig wird es in einem Studierendenwohnheim nur selten. Doch wo so viele Menschen zusammen wohnen und miteinander auskommen müssen, sind auch Konflikte nicht weit. Wir wollten wissen, was für welche das sind und wie man am besten damit umgeht. Dieses Thema scheint jedoch so brisant zu sein, dass viele Studierende nur anonym Auskunft geben möchten.

"An meinem ersten Tag im Wohnheim wäre ich am liebsten gleich wieder ausgezogen", sagt die 22-jährige Maria, die ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen will. Die Jura-Studentin kann sich noch gut an ihre Ankunft im Wohnheim Hans-Sachs-Ring erinnern. Verklebte Zimmerschränke, Müll auf dem Flur und verschimmelte Lebensmittel im Kühlschrank. "Das war auf jeden Fall ein Schock", sagt Maria. "Wenn man für mehrere Jahre an einem Ort wohnt, möchte man sich dort ja auch wohlfühlen."

Für das Studierendenwerk Mannheim ist dieses Problem nicht neu. "In den Umfragen über unsere Homepage und die App StudiPlus gehört die Sauberkeit zu den häufiger angeführten Problemlagen", sagt Astrid Brandenburger, Abteilungsleiterin Kommunikation und Studierendenservice. Als Reaktion habe man bereits regelmäßige Kontrollen durch den Hausmeisterservice sowie Dokumentationen zur Reinigung in einigen Häusern eingeführt. Die mangelnde Sauberkeit lasse sich allerdings nicht immer auf die Leistung der Reinigungsfirmen zurückführen, sondern häufig auch auf das Verhalten von Mitbewohnern.

Maria kann dies jedoch nur teilweise nachvollziehen. Ihrer Erfahrung nach habe es zwar oft geholfen, sich mit den anderen Studierenden auf ihrem Flur zusammenzusetzen, trotzdem würde sie sich aber mehr Unterstützung vom Studierendenwerk wünschen: "Die Sauberkeit sollte zumindest beim Ein- und Auszug verstärkt kontrolliert werden."

Carola, die ebenfalls anonym bleiben will, hat hingegen ganz andere Probleme. Die 23-jährige studiert Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Mannheim. Sie lebt vor allem aus finanziellen Gründen im Studierendenwohnheim und musste sich erst mal an das Leben hier gewöhnen: "Da man zufällig auf die Zimmer aufgeteilt wird, ist es Glückssache, ob man sich untereinander versteht oder nicht. Das hat schon einen großen Einfluss auf unser Zusammenleben."

Carola erinnert sich an einen Mitbewohner, der oft bis spät in die Nacht noch laute Partys veranstaltet hat - so laut, dass sie trotz Kopfhörern ihren eigenen Fernseher nicht mehr verstanden habe. "Am Wochenende ist das kein Problem, aber ich musste am nächsten Tag früh eine Klausur schreiben." Auch auf ihre Bitte hin habe der Mitbewohner nicht wirklich Rücksicht auf sie genommen.

Um Studierenden bei solchen Problemen vor Ort einen Ansprechpartner zu bieten, der sich in ihre Lage hineinversetzen kann, gibt es Tutoren wie Ursula Brand. Die 24-jährige Geschichtsstudentin war bis vor kurzem noch als eine von vier Heimsprechern in ihrem Wohnheim aktiv. Neben organisatorischen Tätigkeiten gehörte auch die Vermittlung zwischen den Studierenden untereinander zu ihren Aufgaben.

"Im Curt-Sandig-Haus wohnen 16 Leute auf einem Flur und teilen sich Küche und Bad. Daran muss man sich erstmal gewöhnen, aber ernsthafte Probleme hatten wir nie." Für Brand sind vor allem genaue Absprachen, beispielsweise durch einen Putzplan, und eine offene Kommunikation sehr wichtig: "Schweigen macht alles nur schlimmer."

Studierenden rät sie deshalb, miteinander statt nebeneinander zu leben. Auch wenn der Aufenthalt im Wohnheim auf die Dauer des Studiums begrenzt ist, könne man dort viele wertvolle Erfahrungen sammeln und sogar Freundschaften schließen. "Wir sind mit der Zeit zu einer richtigen Familie geworden", sagt Brand.

Laut dem Studierendenwerk Mannheim variiert die Größe der insgesamt 18 Wohnanlagen zwischen acht und 774 Bewohnern. Die Sauberkeit im Innen- und Außenbereich sowie die Ausstattung der Wohnhäuser gehören zu den am häufigsten angeführten Problembereichen. Ein zu hoher Lärmpegel werde dagegen nur selten als Konfliktthema genannt. Und auch das Studierendenwerk rät zur offenen Kommunikation, falls Probleme beim Zusammenleben auftreten. (Von Lisa Santos)