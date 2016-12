Mit Bauarbeiten ins Jahr 2017

Kurz vor dem Jahreswechsel lohnt sich ein Blick auf das zurückliegende Jahr. Denn 2016 haben die Hochschulen in der Metropolregion nicht stillgestanden, auch abgesehen von den jährlich neu immatrikulierten Erstsemestern hat sich eine Menge geändert.

An der Universität Mannheim gab es im Jahr 2016 vor allem eines: Baumaßnahmen. Diese beeinflussten das universitäre Geschehen erstmal vor allem durch die Lautstärke. Der 23-jährige Sebastian Lücke studiert Philosophie im elften Fachsemester an der Universität Mannheim und zählt auf: "Es kam in diesem Jahr zum Umbau beziehungsweise zur Sanierung von den Katakomben und der Aula. Außerdem wurde ein neues Ausleihzentrum der Universitätsbibliothek im Westflügel des Schlosses eröffnet". Wegen der Bauarbeiten konnten die beliebten Studentenpartys nicht wie gewöhnlich in den Katakomben stattfinden und fielen ab der zweiten Hälfte des Wintersemesters aus.

Sebastian weist auch auf die Erweiterung des Studienangebots hin, etwa die Einrichtung des Kontaktstudiums Deutsch als Fremdsprache /Deutsch als Zweitsprache und des Studiengangs Germanistik: Sprache, Literatur, Medien. "Auch der BWL-Master in Business Research ist an der Universität Mannheim neu", sagt Sebastian. Eine weitere Erneuerung sieht der 23-Jährige innerhalb der universitären Verwaltung, "wie zum Beispiel die Wahl der neuen Kanzlerin". Auch die Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek haben sich geändert - Folge des Sparkurses der Uni. Die Einrichtung hat seit Mai nicht mehr bis 24 Uhr, sondern nur noch bis 22.30 Uhr geöffnet.

Der 24-jährige Daniel Flick studiert an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Lehramt im siebten Semester. Auf die Frage hin, welche Veränderungen ihm im Jahr 2016 an seiner Hochschule aufgefallen seien, antwortet er: "Die einzig große Veränderung, welche ich in diesem Jahr wahrgenommen habe, ist die Umstellung auf die neue Studienordnung". Während der Studiengang für Lehramt bisher nach dem Staatsexamen ausgerichtet wurde, etabliert sich jetzt nach und nach das Bachelor-Master-System. "Die Lehramt-Studierenden der Hochschule schließen ihr Studium dann mit einem Bachelor of Education beziehungsweise mit einem Master of Education ab", erklärt Daniel. Diese Umstrukturierung führt in seinen Augen zu weiteren Veränderungen, die erst in den kommenden Jahren auf die Studierenden zukommen werden.

Auch an der Dualen Hochschule Mannheim gab es im Jahr 2016 Neues. Canan Aygül studiert dort im dritten Semester Informatik-, Netz- und Softwaretechnik. Der 24-Jährigen fallen bei der Frage nach Umstellungen als erstes die Konsequenzen von Sparmaßnahmen der Hochschule ein: "Aus Kostengründen wurde die ,Kurs-Kopierkarte' abgeschafft beziehungsweise nicht mehr wie bisher von der Hochschule aufgeladen." Das bedeutet für die Studierenden eine finanzielle Belastung: "Kopien, die für den Kurs gedacht sind, müssen ab jetzt selbst bezahlt werden."

An der Duale Hochschule Mannheim wurden ebenfalls die Öffnungszeiten für die Bibliothek gekürzt, um Kosten zu reduzieren. Außerdem fällt Canan eine Erneuerung bezüglich universitärer Evaluation ein: "Die Bewertung der Professoren erfolgt nun online und nicht mehr auf Papier. Das ist vorteilhaft, da man nun nicht mehr so viele Bewertungsbögen ausgeteilt bekommt, denn bisher hatten wir für jeden Dozenten einen Bogen."

Eine einschneidende Veränderung für die Lehre an Hochschulen sollte mit dem Jahreswechsel erfolgen und dabei nicht nur die Hochschulen in der Metropolregion betreffen.

Nach einem neuen Vertrag mit der VG Wort, die wissenschaftliche Texte urheberrechtlich verwaltet, hätten online bereitgestellt Lehrtexte ab Januar einzeln abgerechnet werden müssen, statt wie bisher über Pauschalen. Aufgrund des organisatorischen Mehraufwands traten viele Universitäten, darunter die Uni Mannheim, dem Vertrag nicht bei, wodurch keine Texte mehr ins Netz hätten gestellt werden können.

Vertreter aller beteiligten Seiten konnten sich wenige Wochen vor der Umstellung nun auf eine Lösung einigen. Die bisher geltende Regelung der pauschalen Abgaben an die VG Wort bleibt vorläufig bis Ende September 2017 bestehen, um bis dahin eine für alle tragfähige Lösung zu finden. Für Studenten ändert sich hier vorerst also nichts. (Von Lisa Daunhauer)