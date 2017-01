Viele offene Fragen an Uni Mannheim

Systemwechsel im Lehramtsstudium: Riad Rizovic ist Mitglied der Studienkommission, die sich an der Uni Mannheim um das Thema kümmert. © ljd

Lisa Daunhauer

Die Bundesländer dürfen entscheiden, ob sie das Lehramtsstudium in der Form des Staatsexamens beibehalten oder auf das Bachelor-Master-System umstellen. Baden-Württemberg hat Letzteres gewählt, und so wurde das Studium auch an der Uni Mannheim neu geregelt. Wir sprachen mit Riad Rizovic - er ist Mitglied in der Studienkommission.

Was ist die aktuelle Aufgabe der Studienkommission?

Riad Rizovic: Derzeit beschäftigen wir uns mit den neuen Bachelor- und Master-of-Education-Prüfungsordnungen für die Lehramts-studierenden an der Universität Mannheim, da der Bachelor im Jahr 2015 bei uns eingeführt wurde.

Warum wurde das Ausbildungssystem von Staatsexamen auf Bachelor-Master umgestellt?

Rizovic: Aufgrund der Forderung an die Universitäten nach einer Erhöhung des Praxisbezugs innerhalb des Studiums, denn der didaktische Anteil innerhalb des Staatsexamens wurde bemängelt. Der Bachelor-Master-Abschluss soll hingegen mehr Berufsnähe garantieren und ermöglicht zudem die internationale Vergleichbarkeit und Flexibilität, da er auch im Ausland anerkannt wird. Die Beendigung des Bachelors, bestehend aus sechs Semestern, ist gleichzusetzen mit einem berufsqualifizierenden Abschluss im spezifischen Fach. Der Masterabschluss, welcher in der Regel weitere zwei Semester in Anspruch nimmt, qualifiziert dann für den Lehrberuf. Außerdem wirkt der modulare Aufbau des Studiums der festgelegten Struktur des Berufsfeldes entgegen und soll so für mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten sorgen.

Gibt es Herausforderungen bei der Umsetzung des neuen Systems?

Rizovic: Das neue System wird häufig kritisiert. Eine Herausforderung stellt unter anderem das Schulpraxissemester dar. Dieses war im Staatsexamen während des fünften oder siebten Semesters angesiedelt. Nun soll es im Masterstudium absolviert werden. Dies ist ein Problem, da das Praxissemester nur im Herbst-/Wintersemester zugelassen wird und daher während Beendigung des Bachelors eine zeitgleiche Bewerbung für das Praktikum stattfinden müsste. Hierfür wird allerdings der Nachweis des Bachelorabschlusses vorausgesetzt, und somit ist das nicht möglich.

Gibt es weitere Kritikpunkte am neuen System?

Rizovic: Ja, die gibt es. Ein weiteres Problem stellt zum Beispiel die Wahl eines dritten Faches dar. Während man im vorherigen System ab dem dritten Semester die Wahl hatte, ein weiteres Fach dazu zu studieren, gestaltet sich dies beim Bachelor-Master-System als sehr schwierig. Es ist auch nicht garantiert, ob dies überhaupt möglich sein wird. Geplant ist die Hinzunahme eines weiteren Faches im Master.

Ist der Master-Studiengang noch nicht festgelegt?

Rizovic: Nein, bisher handelt es sich nur um Spekulationen, wie der Master aussehen könnte. Er ist noch nicht festgelegt, da es noch zu viele Probleme in der genauen Gestaltung gibt, über die sich noch nicht geeinigt wurde. Es ist auch noch unklar, ob die Uni Mannheim den Master-studiengang, wie geplant, ab 2018 in vollem Umfang anbieten kann.

Wer ist für die Organisation und Problemlösung zuständig?

Rizovic: Das Regierungspräsidium Stuttgart hat noch kein wirkliches Konzept ausgearbeitet, sondern Richtlinien für die Universitäten, wie beispielsweise das vorher genannte Absolvieren des Praxissemesters im Rahmen des Masterabschlusses. Die Universitäten verschiedener Bundesländer arbeiten eng zusammen, damit die Ausarbeitung eines möglichst einheitlichen Systems gewährleistet werden kann.

Was haben die Studierenden an der Universität Mannheim für Möglichkeiten, um sich in die Organisation einzubringen?

Rizovic: Die Fachschaft, beziehungsweise die Studienkommission, besitzt das Vorschlagsrecht. Wir haben gerade zum Beispiel die Aufgabe, zu überlegen, wie die Wahl eines Drittfachs in die neue Prüfungsordnung eingegliedert werden könnte. Diese Vorschläge können wir dann dem Gremium mitteilen. Es gab auch schon Flugblätter mit Informationen zur aktuellen Lage und deutlicher Kritik am neuen System.

Was für Alternativen bleiben, sollte der Master nicht in Mannheim angeboten werden?

Rizovic: Dann müsste man sich hierfür an den Universitäten bewerben, die den Master anbieten. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt.