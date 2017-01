Pappbecher sorgen für viel Müll an der Uni

Noch schnell ins Café nebenan huschen, einen Kaffee holen und dann zurück an den Schreibtisch - besonders in der Klausurenphase sind die meisten Studierenden gehetzt. Eine halbe Stunde später verschwindet dann der leere Pappbecher inklusive Plastikdeckel im Mülleimer.

Wie viel Müll dabei entsteht, darüber denken die meisten gar nicht nach. Eine Anglistik-Studierende, die anonym bleiben möchte, gibt genau das zu. "Es ist so unglaublich praktisch und geht echt schnell", erklärt sie, während sie an ihrem Cappuccino im Pappbecher nippt. Viele Gedanken an die Umwelt habe sie bisher nicht verschwendet. Aber einen Pappbecher pro Tag könne sie mit ihrem Gewissen ausmachen.

Allein im Café EO an der Uni sind im letzten Jahr laut Studierendenwerk Mannheim rund 150 000 Pappbecher über die Theke gegangen -dazu kommen noch 80 000 Becher aus der Mensa am Schloss und dem Café Soleil, die regelmäßig im Mülleimer landen. Die umliegenden Cafés fehlen in dieser Rechnung.

Auch ein finanzielles Problem

"2016 lagen die Kosten für die Becher bei circa 25 000 Euro", so Astrid Brandenburger. Die Pressesprecherin des Studierendenwerks Mannheim zeigt, dass die Becher nicht nur für die Umwelt ein Problem darstellen, sondern auch kostenintensiv sind. Es habe jedoch in letzter Zeit verstärkt Anfragen durch Hochschulinitiativen zur Vermeidung von Müll durch Coffee-to-go-Becher gegeben. Eine dieser Initiativen ist "Infinity". Gemeinsam mit drei anderen Initiativen der Uni möchten die Mitglieder mit dem Projekt "drink it -keep it" auf das Problem aufmerksam machen.

"Unser ursprüngliches Ziel war es, die Einführung eines uni-eigenen, wiederverwendbaren Bechers voranzutreiben", sagt Lara Hutt, Leiterin des Projekts. Die Umfrage der Initiative im Dezember 2015, an der mehr als 900 Studierende teilgenommen hatten, habe jedoch ergeben, dass viele Studierende bereits einen Becher besitzen, diesen aber nicht nutzen.

Deswegen legt "Infinity" den Fokus nun auf die Vorbereitung einer Infrastruktur für ein Becher-Pfandsystem und die Aufklärung über das Thema. "Die Herausforderung ist, die Menschen dazu anzuregen, ihr Verhalten zu ändern, ohne dass sie jedoch einen Nachteil daraus ziehen", so Hutt. Allein zu zeigen, dass diese Art von Konsum für die Umwelt schlecht sei, reiche nicht.

Dass es doch Studierende gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, zeigt eine Literaturstudentin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Seit einem Jahr nimmt sie täglich ihren Thermobecher mit zur Uni. "Ich fülle den Becher oft im EO auf, die meisten anderen Cafés sind auch sehr zuvorkommend", sagt die 28-Jährige. Das sei besser für die Umwelt und die Cafés würden auch sparen. "Wenn ich in der Stadt unterwegs bin und meinen Thermobecher nicht mithabe, kaufe ich auch mal einen Pappbecher, das ist am praktischsten", gibt sie zu. Genau da müssen zukünftige Lösungen ansetzen. leo