„Das mache ich alleine“

Blind im Studium an Uni Mannheim :

Mit rund 1,65 Metern, blonden Haaren und einer sportlichen Figur sieht Lena Dieter aus wie viele andere junge Frauen. Doch als sie einen weißen Stab aus ihrer Tasche holt und ausklappt, merkt man, dass es einen Unterschied gibt. Aber statt sich mit ihrem Stab langsam tastend fortzubewegen, geht Lena mit mir für das Interview im Laufschritt und Arm in Arm von der Bushaltestelle in die Bibliothek der Uni.

Seit ihrer Geburt leidet die heute 19-Jährige an Zapfendystrophie - das bedeutet, sie kann Licht erkennen, aber keine Schatten und Farben. Dennoch hat Lena gerade ihr erstes Semester an der Uni Mannheim hinter sich gebracht. "Ich hatte vier Klausuren in der normalen Klausurenphase im Dezember, zwei schreibe ich zum Zweittermin", erzählt die Lehramtsstudentin. Bis jetzt sei alles gut gelaufen - aber sie wolle auch gute Noten haben.

Nachteilsausgleich bei Klausuren

Um sicherzustellen, dass die gebürtige Viernheimerin die gleichen Klausuren schreibt wie die anderen Studierenden, muss sie vorher bei der Behindertenbeauftragten der Uni einen Antrag auf Nachteilsausgleich stellen. Der werde dann an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. "Damit bekomme ich mehr Zeit für die Klausur, aber die benötige ich auch", berichtet Lena. Dazu nimmt sie ihren eigenen Computer und ein Lesegerät mit, die Klausur erhält sie vorformatiert von der Prüfungsaufsicht auf einem Stick. Dann kann sie mit einer speziellen Software namens Jaws die Klausur mitschreiben - im gleichen Raum wie allen anderen.

"Hier ist es interessanter als in der Schule", erzählt Lena und lächelt. Englisch und Französisch mache ihr einfach Spaß, deswegen falle es ihr leichter. Ihre Assistentin Maike Klein begleitet Lena zu jeder Vorlesung. Maike absolviert zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz und holt die Lehramtsstudentin meistens von der Haltestelle ab. "Sie bearbeitet für mich, was in Ilias hochgeladen ist", sagt Lena.

Bereits seit der achten Klasse ist es der Traum der Viernheimerin, Lehrerin zu werden. "Es hat mich immer fasziniert, wie meine Lehrer den Stoff rüberbringen, das möchte ich auch einmal können", sagt Lena. Während ihrer Schulzeit war sie auf einer Regelschule integriert, sie besuchte ein Gymnasium in Viernheim. Dort hat sie Nachhilfe gegeben und danach ein längeres Praktikum im Kindergarten gemacht: "Ein paar Mal war ich auch bei einer Lehrerin im Unterricht dabei und durfte bei Gruppenarbeiten helfen." Das habe sie in ihrem Wunsch bestätigt.

Die Uni Mannheim habe sie für ihr Studium ausgewählt, weil diese am nächsten liege. So könne sie von zuhause aus zur Uni pendeln. "Ich fahre jeden Tag zwanzig Minuten Bahn, das mache ich alleine", erzählt Lena. Allein Bahnfahren zu lernen, war für sie ein großer Schritt, sagt die 19-Jährige: "Ich bekomme Orientierungs- und Mobilitätsunterricht. Meinen Lehrer kenne ich, seit ich sechs bin."

Dabei lerne sie unter anderem verschiedene Techniken, um sich Wege zu merken. Während andere die Wege einfach auswendig lernen, versucht Lena, sich eine räumliche Vorstellung in den Kopf zu rufen. Bis jetzt funktioniere das gut, zu einigen Vorlesungsräumen findet sie allein. Und wie ein normaler Student fühlt sie sich dabei auch: "Als Erstis haben wir alle die gleichen Probleme und Schwierigkeiten, vom Kopf her ist das kein Mehr-Aufwand für mich." Viele, die mit ihr zusammen studieren, würden sie für ihre Entscheidung bewundern. "Ich gehe immer gern in die Uni, alle sind sehr hilfsbereit," freut sie sich.

Ironman als Ziel

Abends wegzugehen und zu feiern ist trotzdem schwierig. Das liegt allerdings nicht an ihrer Erblindung, sondern am Sport. Denn nebenbei ist Lena auch noch Sportstipendiatin der Uni Mannheim und mehrfache Deutsche Meisterin im Paratriathlon. "Ich trainiere sieben- bis neunmal die Woche", sagt Lena. Die Trainingseinheiten wechseln zwischen Schwimmen, Radfahren, Joggen und Athletik.

"Irgendwann möchte ich auch die Distanz vom Ironman schaffen, aber das darf man erst mit 20 Jahren", sagt die Sportstipendiatin. Wegen ihrer Erblindung trainiert Lena mit einem Partner, durch den sie zum Beispiel beim Schwimmen mit einer Leine verbunden ist. Im Schwimmbecken könne sie aber alleine schwimmen. Die Fahrradstrecke legt sie auf einem Rennradtandem zurück, für zuhause hat ihre Familie ein normales Tandem angeschafft. "So fahren wir zum Beispiel jeden Sommer an den Badesee", erzählt Lena. (Von Leonie Brinkmann)