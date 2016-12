Ein Bär im großen Geschäft

Andreas "Bär" Läsker ist der Manager der Fantastischen Vier und einmarkanter Typ seines Berufsstandes. Beim vergangenen Open-House-Talk an der Popakademie stand er Hubert Wandjo, Direktor der Popakademie, Rede und Antwort. Im Interview mit dieser Zeitung spricht er über die die Rolle der Popakademie, Künstlermanagement heute und über seinen beruflichen Werdegang in das Musikgeschäft.

Herr Läsker, haben angehende Musikschaffende einen Wettbewerbsvorteil mit einem Popakademie-Abschluss in der Tasche?

Andreas Läsker: Wenn ich die Zahlen hier so sehe und die Quote der Absolventen, die direkt einen Job in der Musikwirtschaft bekommen, scheint das der Fall zu sein. Es macht natürlich auch Sinn, wenn es eine Ausbildung gibt, die dahin führt, in der Musikwirtschaft irgendeine Professionalisierung herbeizuführen.

Andreas „Bär“ Läsker Andreas "Bär" Läsker wurde 1963 geboren . Er lebt und arbeitet in Stuttgart.

. Er lebt und arbeitet in Stuttgart. Seit 27 Jahren ist er der Manager der Fantastischen Vier .

. Seinen Spitznamen "Bär" erhielt er in einer Disko. Auf der Wand hinter dem DJ-Pult klebte ein Sticker mit "Hier steppt der Bär". Der Spitzname war geboren.

erhielt er in einer Disko. Auf der Wand hinter dem DJ-Pult klebte ein Sticker mit "Hier steppt der Bär". Der Spitzname war geboren. Längst ist er aus dem bloßen Hintergrund der Managertätigkeit selbst ins Rampenlicht getreten. Unter anderem war er Juror bei der Casting-Show "DSDS" oder ist Autor eines veganen Kochbuchs ("No Need for Meat").

getreten. Unter anderem war er Juror bei der Casting-Show "DSDS" oder ist Autor eines veganen Kochbuchs ("No Need for Meat"). Dieses Jahr eröffnete er mit seiner Frau und einem Kollegen ein veganes Fast-Food-Restaurant. cst

Hätten Sie sich für Ihre Anfänge die Popakademie gewünscht?

Läsker: Nein. Es war aber auch eine andere Zeit.

Wie wurde aus Ihnen der "Bär", einer der markantesten deutschen Künstlermanager? Berufsziel oder Zufall?

Läsker: Ich gehöre zu den Leuten, bei denen im Bravo-Steckbrief noch Musikhören als Hobby stand. Das hat sich dann zur Leidenschaft entwickelt. Mit 18 war ich sehr schnell in Lohn und Brot als professioneller DJ. Was heute Superhelden sind, war damals noch ein etwas zwielichtiger Job. Es hatte nicht den Ruf, den es heute hat. Ich kam auf die Idee, eine Remixer- und Produzentenlaufbahn mit Tonstudio zu machen und wollte mir das Geld durch einen Plattenladen mit DJ-Bedarf verdienen. Radio und Veranstaltungen kamen hinzu und irgendwann war ich dann Manager einer Band.

Wie ereignete sich das "Irgendwann" genau?

Läsker: Zwei von den heutigen Fantas kamen immer zu mir in den Plattenladen und irgendwann sagten sie: "Du machst doch Radio? Magst du mal hier reinhören, wir haben auch so eine Band." Und dann waren da ein paar Songs, die ich richtig spannend fand. Der deutsche Rap, die Art und Weise, wie sie das umgesetzt haben. Ich hab dann gesagt: "Dann lasst uns mal zusammenarbeiten!"

Welche Aufgaben hat ein Künstlermanager?

Läsker: Unter Künstlermanagement läuft heute ein ganz anderer Film als noch vor zehn oder gar 30 Jahren. Es ist ein sehr dynamischer Beruf. Immer schwer zu erklären. Viele Fragen, was machst du denn eigentlich? Die denken ja alles. Der eine denkt, ich stehe abends am Tresen, trinke Champagner und hole morgens das Geld ab. Der andere denkt, ich buche Konzerte den lieben langen Tag oder telefoniere mit der Presse. In Wahrheit ist es ein bisschen von allem. Mich fragte mal ein Bankangestellter: "Was sind Sie von Beruf?" "Ich bin der Manager der Fantastischen Vier", antwortete ich. Er wieder: "Und tagsüber?"

Wenn ich mich dazu entschließen sollte, Künstlermanager zu werden, welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen?

Läsker: Die Grundvoraussetzung, die ich aber für jeden Beruf sehe, ist die Anwesenheit einer gewissen Leidenschaft, den Hang zur Berufung - weg vom Beruf. Dass man sich aus sich selbst heraus genötigt fühlt, den Job zu machen. Speziell fürs Künstlermanagement sollte man Marketingtalent, Durchsetzungsvermögen und eine gehörige Portion Selbstbewusstsein mitbringen. Es ist eine Dienstleistung. Man dient jemandem, dessen muss man sich bewusst sein.

Und der Glamour-Faktor? Ist der Beruf wirklich so aufregend, wie man sich ihn vorstellt?

Läsker: Es ist mit Sicherheit ein spannender und sehr abwechslungsreicher Beruf. Es ist kein Beruf, in dem man glaubt, dass die Zeit fliegt. Man erlebt die Zeit langsam und intensiv. Der Job ist ultra-dynamisch. Es ist ein sehr komplexes Geschäft und es ist auch partiell glamourös, aber nicht halb so glamourös, wie man sich das vorstellt. Es hat nichts mit dem klassischen Rock 'n' Roll zu tun, den man so post-glorifiziert.

Das klingt auf jeden Fall aufregender als ein klassischer Neun-bis-Fünf-Uhr-Bürojob.

Läsker: Mit Sicherheit. Und deshalb sagt man ja ,Augen auf bei der Berufswahl'!

Stimmt es, dass in ihrem Pass Andreas "Bär" Läsker steht?

Läsker: Ja, das steht unter Künstler- und Ordensname. Kaum einer nennt mich Andreas. Ich bin seit 1983 der Bär und der möchte ich auch gerne bleiben.