Kompost für den guten Zweck

"Terra Preta", übersetzt "schwarze Erde", ist ein über 2000 Jahre altes Kompostierungsverfahren, auf dem viel Hoffnung liegt. Denn mit dem kürzlich wiederentdeckten Verfahren möchte ein Projektteam der Mannheimer Studierendeninitiative "Enactus" gegen die Mangelernährung in Uganda kämpfen.

In dem Land herrscht ein Teufels-kreis: 74 Prozent der Bevölkerung lebt von Subsistenzwirtschaft, verkauft also nur die selbst angebauten Produkte auf dem Markt. Das tropische Klima dort lässt einen ganzjährigen Ackerbau zu. Aber dadurch degeneriert der Boden, die Nährstoffe schwinden, und es kann immer weniger angebaut werden.

Hoffnung "Schwarze Erde"

Das Projekt "ReSoil" von Nino Schwenderling und seinem sechsköpfigen Team möchte genau gegen dieses Problem etwas unternehmen. Den Startpunkt setzen sie bei Kleinbauern, die in der Umgebung der Hauptstadt Kampala leben. Der Partner vor Ort ist die Guide Leisure Farm, eine kleine Farm in der Nähe von Kampala. Dort werden mit dem Kompostierungsverfahren bereits die ersten Säcke der "Terra Preta", der "schwarzen Erde", nach Anweisung des Teams hergestellt. Ende Januar wird Nino mit Niklas, einem anderen Teammitglied, selbst nach Uganda fliegen und dort nach Unterstützern suchen. So können sie die "schwarze Erde" direkt in der Hand halten. "Wir wollen mit unterschiedlichen Restaurants und Hotels zusammenarbeiten, damit der Biomüll nicht auf der Straße landet", sagt Nino.

Angst davor, von den Einheimischen nicht akzeptiert zu werden, hat er nicht: Zu seiner Schulzeit war er bereits zwei Monate an einem sozialen Projekt in Äthiopien beteiligt. "Eine kleine, unberechenbare Ungewissheit gibt es immer", sagt der 20-Jährige, aber die mache das ganze Unterfangen erst spannend. Zudem seien alle Mitglieder des Teams sehr überzeugt von dem Projekt. Nino sagt: "Das ist eine Verpflichtung, die dahintersteckt. Ich kann nicht einfach drei Wochen aussetzen." Aber es mache Spaß, diese Zeit zu investieren und zu sehen, wie das Projekt vorangehe, meint Nino.

Bioabfall, Zuckerrohr und Schilf

Um das "Terra Preta"-Verfahren auch in den tropischen Verhältnissen Ugandas anwenden zu können, kooperiert das Team mit der Forsthochschule in Rottenburg. Von dort wird auch ein Student mitfliegen, der sich während des letzten Semesters wissenschaftlich in das Verfahren eingearbeitet hat. "Zwei aus unserem Team sind im letzten Semester regelmäßig nach Rottenburg gefahren und haben stolz ein Einmachglas mit selbstgemachtem Kompost mitgebracht", erzählt Sissel Lucka. Die 21-jährige BWL-Studentin begleitet das Projekt erst seit diesem Semester.

Aber auch in den Mannheimer Hinterhöfen hat die Truppe bereits fleißig kompostiert: "Erst einmal muss man Zuckerrohr oder Schilf verkohlen", beschreibt Nino das Verfahren. Danach müsse man Bioabfälle kompostieren, Jauche herstellen und das Ganze mit der Hand zusammenmischen, "damit das auch eine schöne Masse ist", erzählt der BWL-Student.

Am Ende schließe man die "stinkende Masse" in einem Behälter luftdicht ab, lässt das einen Monat stehen - und fertig ist die "Schwarze Erde". Um die Produktion langfristig zu gewährleisten, möchte das Team einen Mitarbeiter vor Ort einstellen, der in das Verfahren eingearbeitet werden soll. Auch kostenlose Workshops für die Kleinbauern hat das Team ins Visier genommen. "Auf diese Weise können wir ihnen beibringen, Terra Preta selbst herzustellen", erklärt Nino.

Auf Unterstützung angewiesen

Einen Teil dürfen die Bauern selbst für ihre Felder mitnehmen, der andere Teil soll verkauft werden, um das Projekt zu finanzieren. Da es sich bei der Initiative Enactus um eine Non-Profit-Organisation handelt, ist das Projekt auf Spenden angewiesen, um überhaupt starten zu können.

Und es gibt viele Kosten: "Wir müssen das Feld und die Anlage mieten, Werkzeuge und Planen kaufen und vieles mehr", erklärt Nino. Sissel betont: "Spenden zeigen auch, dass unser Projekt angenommen wird." Auch sagt sie, dass das Team offen für neue Ideen sei, wie das Projekt zu bewerkstelligen sei. Geplant ist, dass es sich auf Dauer selbst trägt. "Wir wollen im Sommer noch einmal hinfliegen, um den richtigen Verkauf und die Workshops zu starten", erzählt Nino.

Noch stecke das Ganze "in den Kinderschuhen", gibt Sissel zu. "Aber das Schönste ist, dass es ein enormes Potenzial hat." Deswegen plant das Team auch schon für die Zukunft: Einen weiteren, ländlicheren Standort, um noch mehr Menschen helfen zu können.