Oh, du fröhliche Prüfungsphase

Plätzchen, Tee und Lernen: In der Prüfungsphase steht vieles an.

Die bei Studierenden meist weniger beliebte Klausurenphase liegt an einigen Hochschulen in der Metropolregion im Dezember und somit direkt in der besinnlichen Weihnachtszeit. Kommt man zwischen dem Lernstress überhaupt noch dazu, sich auf Weihnachten einzustimmen?

Die 19-jährige Lara Wörner empfand die Prüfungsphase dieses Jahr als entspannter als in den letzten beiden Semestern. Sie studiert im dritten Semester den Bachelor Kultur und Wirtschaft Anglistik an der Uni Mannheim: "Da ich nur drei Klausuren geschrieben habe und die restlichen Veranstaltungen mit Hausarbeiten abgeschlossen werden, hatte ich genug Zeit für die Weihnachtszeit." Dennoch gesteht Lara: "Man hat trotzdem, wie immer, ein bisschen zu spät angefangen zu lernen und deshalb war es doch ein bisschen stressig."

Die Klausuren finden in den letzten zwei Wochen vor Weihnachten statt. Bei den meisten Studierenden führt das dazu, dass sie mehr Zeit in ihre universitären Vorbereitungen investieren, als die Vorweihnachtszeit zu genießen.

Tags lernen, abends genießen

Die 19-Jährige ist trotzdem in Weihnachtsstimmung gekommen - und auf die Frage, wie sie beides unter einen Hut bekommt, sagt Lara: "Weihnachtsmarkt, Geschenke suchen und Plätzchen backen fallen ja trotzdem nicht weg. Dies trägt schon seinen Teil zur weihnachtlichen Stimmung bei."

Obwohl die Prüfungen bei den meisten Studierenden, wie auch bei Lara, definitiv im Dezember Vorrang haben, nutzen einige den Weihnachtsmarkt oder die Suche nach Geschenken als Ausgleich zum Lernen. Auch Jennifer Remark kam trotz Klausuren in Weihnachtsstimmung: "Ich liebe Weihnachten. All die vielen Lichter, die Weihnachtsmärkte, Geschenke verpacken, Plätzchen backen und essen. Ich freue mich sehr auf die Feiertage". Die 23-Jährige studiert Germanistik und Philosophie an der Uni Mannheim. Sie lernte meistens tagsüber und nutzt den Weihnachtsmarkt, um abends den Tag ausklingen zu lassen. So kam die Weihnachtsstimmung nicht zu kurz und Jennifer hatte einen angenehmen Ausgleich zum Lernstress.

Lernpausen gehören genau wie weniger Schlaf zur Prüfungsphase dazu. Am Anfang des Studiums ist das neu, mit der Zeit lernen jedoch die meisten, damit umzugehen, und dazu gehört auch, trotz Stress den Advent zu genießen.

Ob Ausflüge auf den Weihnachtsmarkt, Plätzchenbacken oder literweise Apfel-Zimt-Tee während des Lernens - es gibt viele Möglichkeiten, wie das gehen kann. Dafür hat jeder Studierende sein eigenes Geheimrezept.

Dass die Klausuren während der Weihnachtszeit stattfinden, macht weder Lara noch Jennifer etwas aus. Denn dadurch könne man die anschließenden Feiertage noch mehr genießen, da der Stress hinter einem liege. "Lieber so, als während Weihnachten und Neujahr lernen zu müssen", sagt Lara. Und so können sie sich an Weihnachten auf das konzentrieren, was das Fest ausmacht: Besinnlichkeit. Denn die Hausarbeiten, die viele schreiben müssen, die können noch warten.